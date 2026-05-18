«Барселона» продлила контракт с Фликом до 2028 года с опцией еще одного сезона
«Барселона» и Ханси Флик продлили контракт.
«Барселона» подписала новый контракт с главным тренером команды Ханси Фликом.
Соглашение с 61-летним немецким специалистом рассчитано до 30 июня 2028 года и предусматривает опцию продления до 2029-го. Прошлый контракт действовал до 30 июня 2027 года.
Флик возглавляет каталонский клуб с июля 2024 года. Под его руководством «Барселона» выиграла два подряд титула в Ла Лиге.
Флик на данный момент провел 116 матчей во главе «Барселоны»: 88 побед, 10 ничьих, 18 поражений.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Барселоны»
Очень радостная новость !
Теперь, надеюсь, Деку привезет хорошее усиление летом и в путь за ЛЧ )