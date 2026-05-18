«Барселона» продлила контракт с Фликом до 2028 года с опцией еще одного сезона

«Барселона» подписала новый контракт с главным тренером команды Ханси Фликом.

Соглашение с 61-летним немецким специалистом рассчитано до 30 июня 2028 года и предусматривает опцию продления до 2029-го. Прошлый контракт действовал до 30 июня 2027 года.

Флик возглавляет каталонский клуб с июля 2024 года. Под его руководством «Барселона» выиграла два подряд титула в Ла Лиге.

Флик на данный момент провел 116 матчей во главе «Барселоны»: 88 побед, 10 ничьих, 18 поражений.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Барселоны»
Барселона и Ханси как будто бы созданы друг для друга: свой стиль, доверие молодежи, отношения между игроками и тренером можно называть «семейными» )
Очень радостная новость !

Теперь, надеюсь, Деку привезет хорошее усиление летом и в путь за ЛЧ )
Кирилл
С этим составом и возможным точечным усилением Ханси должен брать ЛЧ. Только удачи!
Evgen Vynokurov
слишком оптимистично. с такими провалами в защите пока сложно. вон, даже Бавария, играя в сходной манере, но имея гораздо лучшую защиту, ничего не смогла перед суперкомпактным ПСЖ. пока мы не ровня ПСЖ или Арсеналу. надо как минимум сильного ЦЗ и Кукурелью было бы неплохо :). даже без форварда больше шансов взять ЛЧ, чем без нормальной защиты
Холден Колфилд
Лучшая новость.

До 28 с возможностью продления ещё на сезон, это веселая Барселона Флика будет нас радовать, злить, ошеломлять ещё как минимум два сезона и это очень круто
Ну, всех с праздником что-ли!)) Или хз как ещё сказать… Добро пожаловать тоже уже не скажешь. В общем, классно- классно… будем наслаждаться игрой еще почти пару лет.
Ещё больше молодежи подтянет на топ-уровень за 2 года. Сказка!
Я счастлив, как никогда!
& Co1366
Письнул?)
Дайте Ямалю немного расцвести, окрепнуть хотя бы до 20 лет - и он обязательно с Фликом дотащит Барселону до победы в Лиге Чемпионов, не то что Мбаппе в Реале.
Великолепная новость ещё ему игроков купили бы которых он хочет для усиления было бы супер
идеальный тренер для этой молодой банды. Уже есть внутреннее доминирование, регулярные унижения главного соперника. Осталось еще немного возмужать и ждем победы в ЛЧ!
