Тудор уволен из «Тоттенхэма». Клуб выиграл один из семи матчей за 44 дня при тренере

«Тоттенхэм » официально объявил об уходе тренера Игора Тудора .

«Можем подтвердить, что по взаимному согласию достигнута договоренность о немедленном уходе главного тренера Игора Тудора.

Мы благодарим Игора и его штаб за усилия в течение последних шести недель, в течение которых они неустанно трудились.

Также отметим недавнюю утрату , которую пережил Игор, и выражаем ему и его семье нашу поддержку в это трудное время», – говорится в сообщении «шпор».

Хорват возглавил клуб 14 февраля. При Тудоре «Тоттенхэм» провел 7 матчей, проиграв пять и выиграв лишь один – ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (3:2). По итогам двух матчей лондонцы вылетели из турнира.

«Тоттенхэм» занимает 17-е место в АПЛ, набрав 30 очков в 31 матче.