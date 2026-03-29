Тудор уволен из «Тоттенхэма». Клуб выиграл один из семи матчей за 44 дня при тренере
«Можем подтвердить, что по взаимному согласию достигнута договоренность о немедленном уходе главного тренера Игора Тудора.
Мы благодарим Игора и его штаб за усилия в течение последних шести недель, в течение которых они неустанно трудились.
Также отметим недавнюю утрату, которую пережил Игор, и выражаем ему и его семье нашу поддержку в это трудное время», – говорится в сообщении «шпор».
Хорват возглавил клуб 14 февраля. При Тудоре «Тоттенхэм» провел 7 матчей, проиграв пять и выиграв лишь один – ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (3:2). По итогам двух матчей лондонцы вылетели из турнира.
«Тоттенхэм» занимает 17-е место в АПЛ, набрав 30 очков в 31 матче.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: страница «Тоттенхэма» в X
107 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Шпоры, там Аморим и тен Хааг свободны, не спите!!!
Для только Юрич
И Григорян ☝🏻
Жаль мужика, трагедия в семье, в клубе не пошло и все фактически одновременно
Комментарий скрыт
Он не Игорь, а Игор в честь олимпийских игор!
Игор тонет.
6,66% набранных очков в АПЛ. Решили не портить цифру
В Чемпионшип с другим тренером
Да, там запросы поменьше.
Непризнанный гений!
Недоотрезанный ломоть
Наполовину полный стакан
Кажется, что сейчас Тоттенхэм позовет простого тренера и он спокойно наберет необходимые очки на какой-нибудь базовой тактике. Ну, не могут реально классные игроки так играть.
Только Рэднап, только хардкор.
Классных игроков там по пальцам одной руки пересчитать, остальные просто сброд
днище а не тренер честное слово, то что творил в лч этому вообще нет объяснение , самый худший за все историю наверное
"Дайч... Дайч... Дайч..." – по-привычке отозвалось эхо.
он должен был уйти ещё после того как поставил в ворота с Атлетико запасного вратаря
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем