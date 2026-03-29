Тудор уволен из «Тоттенхэма». Клуб выиграл один из семи матчей за 44 дня при тренере

Игор Тудор уволен из «Тоттенхэма».

«Тоттенхэм» официально объявил об уходе тренера Игора Тудора.

«Можем подтвердить, что по взаимному согласию достигнута договоренность о немедленном уходе главного тренера Игора Тудора.

Мы благодарим Игора и его штаб за усилия в течение последних шести недель, в течение которых они неустанно трудились.

Также отметим недавнюю утрату, которую пережил Игор, и выражаем ему и его семье нашу поддержку в это трудное время», – говорится в сообщении «шпор».

Хорват возглавил клуб 14 февраля. При Тудоре «Тоттенхэм» провел 7 матчей, проиграв пять и выиграв лишь один – ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (3:2). По итогам двух матчей лондонцы вылетели из турнира.

«Тоттенхэм» занимает 17-е место в АПЛ, набрав 30 очков в 31 матче.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: страница «Тоттенхэма» в X
Шпоры, там Аморим и тен Хааг свободны, не спите!!!
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Для только Юрич
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
И Григорян ☝🏻
Жаль мужика, трагедия в семье, в клубе не пошло и все фактически одновременно
Ответ kvayklef
Комментарий скрыт
Он не Игорь, а Игор в честь олимпийских игор!
Ответ Max9999
Игор тонет.
6,66% набранных очков в АПЛ. Решили не портить цифру
В Чемпионшип с другим тренером
Ответ J_S
Да, там запросы поменьше.
Непризнанный гений!
Ответ Best game on Earth
Недоотрезанный ломоть
Ответ Gardarike
Наполовину полный стакан
Кажется, что сейчас Тоттенхэм позовет простого тренера и он спокойно наберет необходимые очки на какой-нибудь базовой тактике. Ну, не могут реально классные игроки так играть.
Ответ Cearvm
Только Рэднап, только хардкор.
Ответ Cearvm
Классных игроков там по пальцам одной руки пересчитать, остальные просто сброд
днище а не тренер честное слово, то что творил в лч этому вообще нет объяснение , самый худший за все историю наверное
"Дайч... Дайч... Дайч..." – по-привычке отозвалось эхо.
он должен был уйти ещё после того как поставил в ворота с Атлетико запасного вратаря
Пике об игре с Месси в академии «Барсы»: «Мы выигрывали 15:0, 20:0, он забивал очень много. Но был вопрос – сможет ли он перенести это на взрослый футбол. Он это сделал и изменил историю игры»
11 минут назад
Килиан Мбаппе: «В «Реале» критиковали даже Роналду – не понимаю, почему я должен быть исключением. С этим нужно смириться»
33 минуты назад
Биксант Лизаразю: «Футболисты не должны быть простыми пешками тренера. Тактика важна, но Пеле, Марадоне и Зидану не объясняли, как играть. Футбол должен скорее принадлежать игрокам»
44 минуты назад
Мбаппе об ЛЧ: «Бавария» в лучшей форме в Европе. Но только «Реал» и может ее обыграть»
сегодня, 14:29
Глава CAF Мотсепе об итогах Кубка Африки: «Мы поддерживаем сенегальцев и марокканцев – футбол должен объединять. Будем уважать любое решение CAS»
сегодня, 14:18
Игорь Акинфеев: «Сегодня 23 года с моего первого выхода на поле за основной состав ЦСКА. Как летит время!»
сегодня, 14:06
Александр Тарханов: «Вагнер Лав – великий футболист, но не могу назвать его лучшим легионером в истории России. В лиге было много сильных иностранцев – тот же Карвальо»
сегодня, 13:48
Луческу о госпитализации после потери сознания: «Я чувствую себя хорошо, полностью пришел в себя. Останусь в больнице – еще прохожу обследования»
сегодня, 13:42
36-летний Ерохин хочет продлить контракт с «Зенитом»: «Хотел бы провести еще минимум сезон»
сегодня, 13:35
CAF изменит устав и регламент, чтобы «укрепить доверие к арбитрам, ВАР и судебным органам» на фоне скандала с Кубком Африки: «Привержены нулевой терпимости к коррупции»
сегодня, 13:29
Хавбек «Балтики» Петров о стычке в матче с ЦСКА: «Мы за своих горой. Старших толкать нельзя, особенно тренера – я так воспитан»
3 минуты назад
Первая лига. «Родина» принимает «Урал», «Ротор» забил 4 гола «Черноморцу» в гостях
9 минут назадLive
«Тоттенхэм» рассматривает Дайча, Хюттера и Хьютона на пост временного тренера. Де Дзерби не возглавит команду до лета (Алекс Крук)
11 минут назад
Тимощук о Дуране: «У них с Соболевым здоровая конкуренция, кто лучше, тот и играет. Надеемся, Джон сохранит рвение и желание, чтобы доказать, что он игрок основы «Зенита»
29 минут назад
Товарищеские матчи. Грузия победила Литву, Армения принимает Беларусь, Франция сыграет с Колумбией в США
50 минут назадLive
Субименди уедет из сборной Испании из-за болей в колене. Это вторая травма игроков «Арсенала» в сборных за день
59 минут назад
Колосков о матче России и США до ЧМ: «Это нереально, позже – возможно. Нужно поблагодарить наших депутатов – они молодцы, что обсуждают эти темы»
сегодня, 14:03
Лепехин о Соболеве: «О нем говорят в позитивных тонах, так как забивает. Перестанет – все перформансы превратятся в негатив»
сегодня, 13:54
«Зенит» может сыграть со «Сьоном» осенью 2026-го: «Возможно, получится в Швейцарии»
сегодня, 13:28
Нойер восстановился после травмы и сыграет с «Фрайбургом». К «Реалу» вратарь «Баварии» тоже готов
сегодня, 13:22
