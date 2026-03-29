Джеррард о замене Салаху в «Ливерпуле»: «Мне нравится Саммервилл, он великолепен в игре один в один. Крисенсио – светлое пятно в испытывающем трудности «Вест Хэме»

Джеррард о замене Салаху в «Ливерпуле»: мне нравится Саммервилл.

Бывший полузащитник «Ливерпуля » Стивен Джеррард назвал кандидатов, которые могли бы заменить Мохамеда Салаха , объявившего об уходе из мерсисайдского клуба по окончании сезона.

«Заменить Мо будет очень сложно и очень дорого. Нужен кто-то особенный. Если ты «Ливерпуль», нужно брать игрока, который уже закален и сразу сможет давать результат. Для меня таким был бы Майкл Олисе . [Диоманде ] всего девятнадцать, но он уже сейчас делает из защитников посмешище.

Я очень высоко оцениваю Саммервилла. Он великолепен в игре один в один. Саммервилл выглядит голодным до успеха. В команде, которая испытывает трудности, он настоящее светлое пятно. Он становится все лучше по ходу сезона», – сказал Джеррард в интервью TNT Sports.

24-летний Крисенсио Саммервилл забил 6 голов и отдал одну результативную передачу в 24 матчах сезона АПЛ. Его контракт с «Вест Хэмом» действует до 2029 года.