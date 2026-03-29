Джеррард о замене Салаху в «Ливерпуле»: «Мне нравится Саммервилл, он великолепен в игре один в один. Крисенсио – светлое пятно в испытывающем трудности «Вест Хэме»
Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард назвал кандидатов, которые могли бы заменить Мохамеда Салаха, объявившего об уходе из мерсисайдского клуба по окончании сезона.
«Заменить Мо будет очень сложно и очень дорого. Нужен кто-то особенный. Если ты «Ливерпуль», нужно брать игрока, который уже закален и сразу сможет давать результат. Для меня таким был бы Майкл Олисе. [Диоманде] всего девятнадцать, но он уже сейчас делает из защитников посмешище.
Я очень высоко оцениваю Саммервилла. Он великолепен в игре один в один. Саммервилл выглядит голодным до успеха. В команде, которая испытывает трудности, он настоящее светлое пятно. Он становится все лучше по ходу сезона», – сказал Джеррард в интервью TNT Sports.
24-летний Крисенсио Саммервилл забил 6 голов и отдал одну результативную передачу в 24 матчах сезона АПЛ. Его контракт с «Вест Хэмом» действует до 2029 года.