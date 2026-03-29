  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
8

Гурцкая о Дзюбе в «Спартаке»: «Если придет на год подготовить себя к тренерству, помочь связать русских и иностранцев, как играющий тренер – было бы неплохо. Сейчас русского лидера нет»

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался об идее приглашения Артема Дзюбы в «Спартак». 

«Я был бы не против категорически этой истории, если бы был уверен, что это его последний год. Что он работает последний год и заканчивает с футбольной карьерой. Вот в таком случае я не уверен, что это был бы вред для команды.

Как игрок, как амбициозный игрок, который хочет играть в этом возрасте, это уже некая проблема клуба. А если он приходит и готовит себя к завершению карьеры, к тренерской деятельности, может, помочь в раздевалке связать русских и иностранцев, то как играющий тренер на поле – для очень сильного, харизматичного, а не такого, как сейчас, – это было бы неплохо.

Возможно, я бы думал о том, чтобы вернуть или Дзюбу, или Джикию на год, если был бы уверен, что они заканчивают с карьерой. Потому что сейчас русского лидера нет. Зобнин не харизматичный русский лидер. А такой нужен. Почему в «Зените» разброд и шатания? Потому что русский блок слабый и русских мало. А Глушенков, который должен был стать звездой, не тянет на роль лидера команды. Он сам за себя, в этом проблема. Молодежь не может взять бразды правления ни в «Спартаке», ни в «Зените», – сказал Гурцкая. 

Дзюба о «Спартаке»: «Я бы помог даже внутри раздевалки. Нужно с людей требовать, они хорошие ребята, но нет тех, кто в трудную минуту поведет за собой»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Футбольный Биги»
logoСпартак
logoАртем Дзюба
logoМаксим Глушенков
Тимур Гурцкая
logoАкрон
logoвысшая лига Турция
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoАнтальяспор
logoГеоргий Джикия
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Можем ответить только традиционным "Дзюба, Дзюба, иди на...".
"Спаратке" Вот это уровень редактуры конечно. Это же не баны за просто так раздавать, можно и забить на перепроверку. Спортс такой спортс
Ответ alexey102rus
"Спаратке" Вот это уровень редактуры конечно. Это же не баны за просто так раздавать, можно и забить на перепроверку. Спортс такой спортс
Спаратка - это что-то из хорватского футбола.... Там Дзюба тоже на хер никому не нужен
Вспомнилось, как Дзюба пафосно пытался настраивать в кругу сборную перед серией пенальти с Хорватией 2018, а потом Головин в одном из интервью сказал, что Дзюбу тогда никто толком не слушал
Читайте новости футбола в любимой соцсети
