  • Сперцян пропустит около двух недель из-за повреждения, сообщил тренер Армении Меликян: «Травма не очень серьезная, слава богу»
8

Сперцян пропустит около двух недель из-за повреждения, сообщил тренер Армении Меликян: «Травма не очень серьезная, слава богу»

Восстановление Сперцяна от травмы займет около двух недель.

Главный тренер сборной Армении Егише Меликян заявил, что восстановление полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна займет около двух недель.

Ранее главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сообщил, что Сперцян получил травму в расположении национальной команды. Хавбек пропустил сегодняшний матч со сборной Беларуси (1:2).

«Слава богу, МРТ показала, что травма не очень серьезная. Просто, наверное, ему нужно около двух недель на восстановление. Мы решили не использовать его в сегодняшнем матче, заботясь о его здоровье. У него было большое желание сыграть, но его здоровье очень важно для нас», – сказал Меликян.

В первом матче после перерыва на игры сборных «Краснодар» сыграет с «Ахматом» – игра 23-го тура Мир РПЛ пройдет в Грозном 4 апреля.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Удар по Краснодару...
Сперц молодец, специально матч пропустил что бы бывший тренер нужную победу взял
Материалы по теме
Сперцян может досрочно вернуться в «Краснодар» из сборной Армении, сообщил Мусаев: «У Эдика небольшое повреждение»
вчера, 03:43
Аршавин поставил Сперцяна в топ-10 ассистентов в истории РПЛ, а лучшим назвал Лоськова: «Любая передача, хоть в стиле Пирло, хоть плассер. А от Титова можете представить пас на 30 метров за спину?»
23 марта, 21:02
Депутат Свищев о 3:1 России с Никарагуа: «Хотелось и 20:0 победить, но команда не сыграна, играет в экспериментальных составах. Эти матчи не показывают реальный уровень»
4 минуты назад
Канчельскис о речи Карпина в перерыве матча с Никарагуа: «Если мы материться не будем, Россия ЧМ выиграет? В мое время в раздевалках сплошной мат был – не надо заострять внимание»
28 минут назад
Эндрик о шансах сыграть на ЧМ-2026: «Еще недавно я в это не верил, но с Божьей помощью это возможно. Я живу настоящим и ни в чем не сомневаюсь»
41 минуту назад
Диаманти о Салахе: «Он постоянно пил капучино – перед тренировкой и после, ходил с огромной чашкой. Я говорил ему: «Однажды ты обосрешься»
44 минуты назад
Бартомеу о дискредитации оппонентов в соцсетях: «Барса» заказала мониторинг, чтобы знать, что о нас говорят – клуб следит за этим и сейчас. Я не знал о фэйковых аккаунтах»
52 минуты назад
Савиола об Аргентине на ЧМ: «Мы претенденты на победу. Хотя бы потому, что мы действующие чемпионы и у нас лучший игрок мира»
сегодня, 17:35
Капитан «Локо» Митрюшкин о Батракове: «По игровым качествам и менталитету готов ехать в Европу. Готового рецепта нет – можно уехать в команду попроще, можно сразу в топ‑клуб»
сегодня, 17:09
Ищем того, кто будет эффективно продвигать наши спецпроекты – приходите работать маркетологом в Сирену!
сегодня, 16:30Вакансия
Представитель «Спартака» Бискупович следил за Тикнизяном в матче Армении и Беларуси («СЭ»)
сегодня, 16:25
Николай Писарев: «Чемпионат СССР был просто топ, реальная Лига чемпионов. Как Англия сейчас»
сегодня, 15:51
Гурцкая о Дзюбе в «Спаратке»: «Если придет на год подготовить себя к тренерству, помочь связать русских и иностранцев, то как играющий тренер – было бы неплохо. Сейчас русского лидера нет»
2 минуты назад
Джеррард о замене Салаху в «Ливерпуле»: «Мне нравится Саммервилл, он великолепен в игре один в один. Крисенсио – светлое пятно в испытывающем трудности «Вест Хэме»
16 минут назад
Писарев о Галицком: «Сейчас поссорились, с ним лучше дружить, чем работать вместе. Общение с ним мне очень многое дало»
33 минуты назад
Товарищеские матчи. Франция сыграет с Колумбией в США, Грузия победила Литву, Армения уступила Беларуси
42 минуты назад
Первая лига. «Родина» победила «Урал», «Ротор» забил 4 гола «Черноморцу» в гостях
43 минуты назад
Ву признан лучшим игроком «Спартака» в марте. У защитника 2 гола в 5 матчах месяца
сегодня, 17:23
Нагельсманн о вызове Сане в сборную Германии: «Нам нужны игроки, способные обыгрывать один в один. Таких у нас немного, хотя альтернативы есть»
сегодня, 17:22
Мактоминей не ведет переговоров с саудовскими клубами. Приоритет хавбека – «Наполи»
сегодня, 17:09
Винисиус вернулся к тренировкам со сборной Бразилии. Вингер готов к матчу с Хорватией
сегодня, 16:56
Генеральный секретарь CAF подал в отставку после скандала с присуждением Марокко победы на Кубке Африки
сегодня, 16:47
