Сперцян пропустит около двух недель из-за повреждения, сообщил тренер Армении Меликян: «Травма не очень серьезная, слава богу»

Восстановление Сперцяна от травмы займет около двух недель.

Главный тренер сборной Армении Егише Меликян заявил, что восстановление полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна займет около двух недель.

Ранее главный тренер «Краснодара » Мурад Мусаев сообщил , что Сперцян получил травму в расположении национальной команды. Хавбек пропустил сегодняшний матч со сборной Беларуси (1:2).

«Слава богу, МРТ показала, что травма не очень серьезная. Просто, наверное, ему нужно около двух недель на восстановление. Мы решили не использовать его в сегодняшнем матче, заботясь о его здоровье. У него было большое желание сыграть, но его здоровье очень важно для нас», – сказал Меликян.

В первом матче после перерыва на игры сборных «Краснодар» сыграет с «Ахматом» – игра 23-го тура Мир РПЛ пройдет в Грозном 4 апреля.