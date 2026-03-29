  • Депутат Свищев о 3:1 с Никарагуа: «Хотелось и 20:0 победить, но команда не сыграна, играет в экспериментальных составах. Эти матчи не показывают реальный уровень»
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал победу сборной России в BetBoom товарищеском матче с командой Никарагуа (3:1).

– Конечно, всем хотелось бы победить и 20:0. Но, слушайте, в таком тотальном закрытии от нас крупных турниров, матчей и серьезных соперников можно сказать, что наша национальная команда толком не играет. Эти редкие товарищеские игры с не самыми сильными соперниками не показывают сегодняшний уровень нашей сборной. Здесь не надо ничему удивляться или кого-то винить. Потому что только в сыгранности команды можно будет серьезно говорить о ее уровне. Я вообще удивлен, что сейчас приехали наши сильнейшие футболисты – и Сафонов, и Головин. Это уже хороший показатель.

Да, с Никарагуа не все удалось. Но это говорит о том, что нам не хватает международных матчей. Команда не сыграна, играет в экспериментальных составах. Поэтому никого не надо винить. Нашей федерации нужно устраивать больше игр, участвовать в каких-то турнирах. А то мы только слышим, что ФИФА хочет нас вернуть, но никуда особо не возвращает.

– Ваша коллега, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова сказала, что летом может состояться матч США – Россия. Верите?

– Если Журова об этом говорит, может быть, она ссылается на какой-то конкретный разговор или соглашение. Если это все-таки произойдет, то будет прекрасный матч. У Америки не самая сильная команда, у нас – пока тоже. Будет замечательно, если игра состоится, – сказал Свищев.

Депутат Журова: «Товарищеский матч России с США сблизит наши страны. Нужно его организовать»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
Эти же депутаты хотят и 20:0 побеждать, и на выборах 146% набирать.
Человек от реальности совсем оторван, что уже давно понятно.
Ответ Источник в сборной России
Эти же депутаты хотят и 20:0 побеждать, и на выборах 146% набирать. Человек от реальности совсем оторван, что уже давно понятно.
Прям как с автовазом. Всё-всё могут, а зачем)
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Прям как с автовазом. Всё-всё могут, а зачем)
Этим в помощь утильсбор, чтобы повысить цены и по возможности пересадить население на самые лучшие машины в мире - классика)
Кого вообще интересует мнение этого бездедьника-приспособленца?
То есть как это нет сыгранности? Мы что тут даже не в своём собственном соку варимся что ли 4 года, вызывая по 50+ паспортистов каждый раз. Наверное никто из прошлых тренеров за столько времени не вызывал игроков на клубном уровне сколько Мэтр футбольной мысли)
Так а для чего тогда эти товарняки??? Логично что нужно к ним относится на 100%, как к официальным матчам, раз их нет. А мы все Ваньку валяем.
Один оторванный от мира депутат считает, что другой оторванный от мира депутат опирается на что-то серьезное, когда говорит о матче России и США) Госдума -- это общероссийский фейк
Он реально перепутал?
Тупо ну-уу слишком много его
Иди лыжами занимайся, куда ты лезешь, или снег расстаял, можно и расслабиться?
Вот жеж работяга ё-моё
Все о футболе думает бедненький
Хотелось бы не видеть свищёва в новостях на спортсе
