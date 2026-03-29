Депутат Свищев о 3:1 с Никарагуа: «Хотелось и 20:0 победить, но команда не сыграна, играет в экспериментальных составах. Эти матчи не показывают реальный уровень»

Депутат Свищев о 3:1 с Никарагуа: хотелось победить 20:0, но команда не сыграна.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал победу сборной России в BetBoom товарищеском матче с командой Никарагуа (3:1).

– Конечно, всем хотелось бы победить и 20:0. Но, слушайте, в таком тотальном закрытии от нас крупных турниров, матчей и серьезных соперников можно сказать, что наша национальная команда толком не играет. Эти редкие товарищеские игры с не самыми сильными соперниками не показывают сегодняшний уровень нашей сборной. Здесь не надо ничему удивляться или кого-то винить. Потому что только в сыгранности команды можно будет серьезно говорить о ее уровне. Я вообще удивлен, что сейчас приехали наши сильнейшие футболисты – и Сафонов, и Головин. Это уже хороший показатель.

Да, с Никарагуа не все удалось. Но это говорит о том, что нам не хватает международных матчей. Команда не сыграна, играет в экспериментальных составах. Поэтому никого не надо винить. Нашей федерации нужно устраивать больше игр, участвовать в каких-то турнирах. А то мы только слышим, что ФИФА хочет нас вернуть, но никуда особо не возвращает.

– Ваша коллега, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова сказала, что летом может состояться матч США – Россия. Верите?

– Если Журова об этом говорит, может быть, она ссылается на какой-то конкретный разговор или соглашение. Если это все-таки произойдет, то будет прекрасный матч. У Америки не самая сильная команда, у нас – пока тоже. Будет замечательно, если игра состоится, – сказал Свищев.

