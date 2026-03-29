Канчельскис о речи Карпина в перерыве матча с Никарагуа: «Если мы материться не будем, Россия ЧМ выиграет? В мое время в раздевалках сплошной мат был – не надо заострять внимание»
Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на нецензурную речь Валерия Карпина в перерыве товарищеского матча со сборной Никарагуа (3:1).
Главный тренер сборной России сказал игрокам в раздевалке: «Вы, #####, не ожидали, что они будут так вас #######. Втыкаются, #####, ######. Агрессивно, #####. Времени не дают, #####».
– РФС выложил видео, где Валерий Карпин во время установки в перерыве матча с Никарагуа использует мат. Насколько это приемлемо?
– Мат используется всегда, он был, есть и будет. Не надо заострять на этом внимание. Во время моей карьеры в раздевалках был сплошной мат.
– Но, может, не стоит это выкладывать в соцсети?
– Весь мир матерится. Или если мы не будем материться, сборная России выиграет чемпионат мира? Я тогда не буду материться. Мы простые люди, не надо из этого делать что-то особенное, – сказал Канчельскис.