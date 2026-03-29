  • Канчельскис о речи Карпина в перерыве матча с Никарагуа: «Если мы материться не будем, Россия ЧМ выиграет? В мое время в раздевалках сплошной мат был – не надо заострять внимание»
17

Канчельскис о нецензурной речи Карпина: весь мир матерится.

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на нецензурную речь Валерия Карпина в перерыве товарищеского матча со сборной Никарагуа (3:1).

Главный тренер сборной России сказал игрокам в раздевалке: «Вы, #####, не ожидали, что они будут так вас #######. Втыкаются, #####, ######. Агрессивно, #####. Времени не дают, #####». 

– РФС выложил видео, где Валерий Карпин во время установки в перерыве матча с Никарагуа использует мат. Насколько это приемлемо?

– Мат используется всегда, он был, есть и будет. Не надо заострять на этом внимание. Во время моей карьеры в раздевалках был сплошной мат.

– Но, может, не стоит это выкладывать в соцсети?

– Весь мир матерится. Или если мы не будем материться, сборная России выиграет чемпионат мира? Я тогда не буду материться. Мы простые люди, не надо из этого делать что-то особенное, – сказал Канчельскис.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
Про это был единственный вариант как-то обратить внимание на эти почти никому ненужные матчи сборной, и он сработал
Если повесить микрофон в раздевалках фигуристок или художественных гимнасток, то я на 100% уверен, что мат там будет куда хлеще
А что, в татарском языке много матерных слов?)
Букма, это я точно знаю. Вот сейчас написал вылезла ошибка, хорошо увидел, а то бы дворники при школе, начали учить русскому языку.
Большинству населения примерно по###(всё равно), что там ###### (говорил) это "вроде бы тренер" "вроде бы сборной", слили этот ######( разговор), что бы про никчёмную игру наших ногомячников меньше #######(говорили).
фуцкинг шит?
у слова "мат", по правилам русского языка, нет множественного числа.
