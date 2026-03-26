Негодяй Шерки. Сделал селфи на фоне разбитого «Арсенала»

Если Микель Артета решит мотивировать своих, используя поведение соперников, Райан Шерки станет идеальным примером.

В финале Кубка английской лиги француз уже при счете 2:0 начал набивать мяч, что не понравилось даже Пепу Гвардиоле. Когда Бен Уайт уложил «горожанина» на газон, Райан начал корчиться от боли, но на секунду замер в эффектной позе для фотографов.

Игроки уже разъехались по сборным, а в соцсетях продолжают всплывать видео с неоднозначными поступками Шерки. Один из болельщиков запечатлел, как после награждения Райан остановился и сделал селфи на фоне разочарованных Артеты и подопечных.

Еще не знает, что нужно оставаться скромным.