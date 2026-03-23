🎥 Изящные страдания Шерки. Катался по полю и позировал

Благодаря дублю Нико О’Райли «Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» в финале Кубка английской лиги. Пеп Гвардиола провел всего одну замену: на 90-й минуте выпустил Фила Фодена вместо Райана Шерки.

Француз в матче с «Арсеналом» развлекался как мог. Уже при счете 2:0 начал набивать мячик , что вообще не оценил Гвардиола. Оказавшись на газоне после столкновения с Беном Уайтом, вингер нашел секунду, чтобы принять красивую позу для фотографов.

К изящно страдающему партнеру с улыбкой подошел Эрлинг Холанд – норвежец сразу понял, что одноклубник в порядке.

Сравнения с легендарными моментами АПЛ уже пошли: «Это его учитель, кстати говоря».

В похожей позе Райан лежал уже с медалью на шее.

Артист!