🎥 Изящные страдания Шерки. Катался по полю и позировал
Благодаря дублю Нико О’Райли «Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» в финале Кубка английской лиги. Пеп Гвардиола провел всего одну замену: на 90-й минуте выпустил Фила Фодена вместо Райана Шерки.
Француз в матче с «Арсеналом» развлекался как мог. Уже при счете 2:0 начал набивать мячик, что вообще не оценил Гвардиола. Оказавшись на газоне после столкновения с Беном Уайтом, вингер нашел секунду, чтобы принять красивую позу для фотографов.
К изящно страдающему партнеру с улыбкой подошел Эрлинг Холанд – норвежец сразу понял, что одноклубник в порядке.
Сравнения с легендарными моментами АПЛ уже пошли: «Это его учитель, кстати говоря».
В похожей позе Райан лежал уже с медалью на шее.
Артист!