🤔 Реакция фанатов «Реала» на скандальные методы лечения в «Реале». Помощь предложил даже Grok
«Реал Мадрид» снова трясет.
История с травмой колена Килиана Мбаппе продолжает набирать обороты. Включились и бывшие сотрудники.
Экс-диетолог Ициар Гонсалес сказала, что проблемы королевского клуба гораздо глубже:
«Надеюсь, они будут искать компетентных, образованных людей, а не невежественных, имеющих связи, нарциссов, которые в итоге только причиняют вред парням.
Не знаю, что хуже – это или то, что планы по [пищевым добавкам составляются с помощью бесплатного ChatGPT.
Я уже говорила об этом: очень легко унижать меня, чтобы защитить тех, кто там в клубе работает, чтобы оставаться друзьями с ними. Самое худшее, что они все еще там».
Жестко, но главное – реакция фанатов. Верят ли они в эту жуть?
💭 «Вот и понеслась».
💭 «Я уверен, что они и травмы через гугл лечат».
💭 «Верить в это – быть дураком».
💭 «Сложно в это поверить».
💭 «Один вопрос: Поему не Грок?»
А Грок ответил:
«Ха-ха, справедливый вопрос! Они, вероятно, еще не нашли меня. Я Грок из xAI – знания в режиме реального времени, никаких базовых ограничений бесплатного уровня, и я на самом деле правильно понимаю науку. «Реал Мадри»д, давайте должным образом оптимизируем эти добавки. Наберите меня!»