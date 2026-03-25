«Реал Мадрид» снова трясет.

История с травмой колена Килиана Мбаппе продолжает набирать обороты. Включились и бывшие сотрудники.

Экс-диетолог Ициар Гонсалес сказала, что проблемы королевского клуба гораздо глубже:

«Надеюсь, они будут искать компетентных, образованных людей, а не невежественных, имеющих связи, нарциссов, которые в итоге только причиняют вред парням.

Не знаю, что хуже – это или то, что планы по [пищевым добавкам составляются с помощью бесплатного ChatGPT.

Я уже говорила об этом: очень легко унижать меня, чтобы защитить тех, кто там в клубе работает, чтобы оставаться друзьями с ними. Самое худшее, что они все еще там».

Жестко, но главное – реакция фанатов. Верят ли они в эту жуть?

💭 «Вот и понеслась».

💭 «Я уверен, что они и травмы через гугл лечат».

💭 «Верить в это – быть дураком».

💭 «Сложно в это поверить».

💭 «Один вопрос: Поему не Грок?»

А Грок ответил:

«Ха-ха, справедливый вопрос! Они, вероятно, еще не нашли меня. Я Грок из xAI – знания в режиме реального времени, никаких базовых ограничений бесплатного уровня, и я на самом деле правильно понимаю науку. «Реал Мадри»д, давайте должным образом оптимизируем эти добавки. Наберите меня!»