Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» сыграет с «Лидсом»

В АПЛ проходят матчи 36-го тура.

В 36-м туре АПЛ в субботу «Ливерпуль» поделил очки с «Челси» (1:1), «Манчестер Юнайтед» в гостях не справился с «Сандерлендом» (0:0), «Манчестер Сити» дома разгромил «Брентфорд» (3:0).

В воскресенье «Арсенал» выиграл гостевой матч с «Вест Хэмом» (1:0).

Завершится тур в понедельник матчем «Тоттенхэм» – «Лидс».

Чемпионат Англии

36-й тур

Премьер-лига Англия (АПЛ). 36 тур
9 мая 11:30, Энфилд
Ливерпуль
Завершен
1 - 1
0.62xG0.6
Челси
Матч окончен
Мак Аллистер
90’
+4’
89’
Кайседо
Гомес
88’
83’
Кукурелья
Гакпо   Кьеза
77’
Конате   Гомес
77’
73’
Фернандес
71’
67’
Хато
Нгумоа   Исак
67’
63’
Сантос   Джеймс
2тайм
Перерыв
35’
  Фернандес
  Гравенберх
6’
Ливерпуль
Мамардашвили, Керкез, ван Дейк, Конате, Джонс, Мак Аллистер, Гравенберх, Нгумоа, Собослаи, Фримпонг, Гакпо
Запасные: Вудмен, Робертсон, Конате, Нгумоа, Гакпо, Ндиайе, Ньони, Моррисон, Райт
1тайм
Челси:
Йоргенсен, Хато, Колуилл, Фофана, Гюсто, Кайседо, Сантос, Кукурелья, Фернандес, Палмер, Жоао Педро
Запасные: Эбуэ, Делап, Кавума-Макквин, Ачимпонг, Лавия, Слонина, Чалоба, Сантос, Адарабиойо
Премьер-лига Англия (АПЛ). 36 тур
9 мая 14:00, Крэйвен Коттэдж
Фулхэм
Завершен
0 - 1
1.24xG1
Борнмут
Матч окончен
90’
+5’
Тавернье
90’
+1’
Скотт   Тот
Кастань   Куси-Асаре
83’
Кинг
82’
79’
Крупи   Унал
79’
Роша   Брукс
78’
Тавернье   Адли
Робинсон
77’
Кэрни   Кинг
76’
65’
Скотт
Уилсон   Бобб
62’
Чуквуэзе   де Маседо
62’
Лукич
59’
53’
  Роша
Родриго Муниз
50’
Смит-Роу   Диоп
46’
2тайм
Перерыв
Андерсен
45’
+7’
43’
Эванилсон   Адамс
41’
Кристи
Фулхэм
Лено, Робинсон, Басси, Андерсен, Кастань, Кэрни, Лукич, Чуквуэзе, Смит-Роу, Уилсон, Родриго Муниз
Запасные: Рид, Берге, Кэрни, Чуквуэзе, Кастань, Лекомт, Смит-Роу, Уилсон, Тете
1тайм
Борнмут:
Петрович, Трюффер, Сенеси, Хилл, Смит, Кристи, Скотт, Тавернье, Крупи, Роша, Эванилсон
Запасные: Тавернье, Роша, Доук, Клюйверт, Мандас, Крупи, Эванилсон, Диаките, Скотт
Премьер-лига Англия (АПЛ). 36 тур
9 мая 14:00, Фолмер AMEX Стэдиум
Брайтон
Завершен
3 - 0
2.22xG0.52
Вулверхэмптон
Матч окончен
89’
Хван Хи Чхан   Гомес
89’
Гомес   Арокодаре
Хиншелвуд   Костулас
88’
де Кейпер   Марч
88’
  Минте
86’
Балеба   Айяри
76’
Уэлбек   Рюттер
76’
68’
Андре
67’
Лима   Гомеш
67’
Мане   Белльгард
Митома   Велтман
58’
49’
Хван Хи Чхан
46’
Уго Буэно   Меллер Вольф
2тайм
Перерыв
Митома
24’
  Данк
5’
  Хиншелвуд
1’
Брайтон
Вербрюгген, де Кейпер, Данк, ван Хекке, Кадыоглу, Гросс, Балеба, Митома, Хиншелвуд, Минте, Уэлбек
Запасные: Митома, Балеба, Уэлбек, Милнер, О`Райли, де Кейпер, Хиншелвуд, Стил, Боскальи
1тайм
Вулверхэмптон:
Бентли, Гомеш, С. Буэно, Москера, Мане, Армстронг, Уго Буэно, Андре, Гомес, Лима, Хван Хи Чхан
Запасные: Хван Хи Чхан, Грейси, Доэрти, Крейчи, Уго Буэно, Мане, Гомес, Лима, Тшатшуа
Премьер-лига Англия (АПЛ). 36 тур
9 мая 14:00, Стэдиум оф Лайт
Сандерленд
Завершен
0 - 0
1.24xG0.54
Манчестер Юнайтед
Матч окончен
90’
+3’
Матеус Кунья
Хьюм   Майенда
90’
Тальби   Ангуло
79’
75’
Диалло   Мбемо
65’
Зиркзе   Доргу
58’
Зиркзе
54’
Маунт
2тайм
Перерыв
Сандерленд
Руфс, Рейнилду, Альдерете, Мукиеле, Гертрюйда, Садики, Г. Джака, Тальби, Ле Фе, Хьюм, Бробби
Запасные: Изидор, Хьюм, Серкин, О`Нин, Ригг, Диарра, Та Би, Тальби, Эльборг
1тайм
Манчестер Юнайтед:
Ламменс, Шоу, Мартинес, Магуайр, Мазрауи, Майну, Маунт, Матеус Кунья, Бруну Фернандеш, Диалло, Зиркзе
Запасные: Йоро, Хевен, Флетчер, Диалло, Зиркзе, Маласиа, Флетчер, Байындыр, Диогу Далот
Премьер-лига Англия (АПЛ). 36 тур
9 мая 16:30, Этихад
Манчестер Сити
Завершен
3 - 0
4.37xG0.67
Брентфорд
Матч окончен
Мармуш
90’
+5’
  Мармуш
90’
+2’
Доку   Савиньо
90’
Матеуш Нунеш
88’
88’
Хендерсон
80’
Айер
79’
Ярмолюк   Хендерсон
  Холанд
75’
О`Райли
74’
68’
Дамсгор   Уаттара
61’
Хики   Янельт
  Доку
60’
Шерки   Мармуш
60’
Рейндерс   Фоден
60’
2тайм
Перерыв
Бернарду Силва
36’
Манчестер Сити
Доннарумма, Аке, Гехи, О`Райли, Матеуш Нунеш, Бернарду Силва, Рейндерс, Доку, Шерки, Семеньо, Холанд
Запасные: Рейндерс, Доку, Шерки, Траффорд, Рубен Диаш, Стоунз, Аит-Нури, Ковачич, Нико Гонсалес
1тайм
Брентфорд:
Келлехер, Льюис-Поттер, Коллинз, Айер, Кайоде, Дамсгор, Йенсен, Хики, Ярмолюк, Шаде, Игор Тиаго
Запасные: Ярмолюк, Пиннок, Дасилва, Нелсон, Фуро, ван ден Берг, Дамсгор, Хики, Вальдимарссон
Премьер-лига Англия (АПЛ). 36 тур
10 мая 13:00, Турф Муур
Бернли
Завершен
2 - 2
1.71xG1.75
Астон Вилла
Матч окончен
Энтони   Бруун Ларсен
87’
Флорентину   Уорд-Проуз
87’
85’
Макгинн   Бэйли
80’
Кэш   Богарде
80’
Баркли   Дуглас Луис
Флемминг   Амдуни
79’
Угочукву   Лоран
79’
74’
Матсен   Динь
74’
Линделеф   Буэндиа
Межбри   Фостер
69’
Флемминг
60’
  Флемминг
58’
56’
  Уоткинс
49’
Мингз
2тайм
Перерыв
42’
  Баркли
  Энтони
8’
Бернли
Вайсс, Пирес, Эстев, Туанзебе, Уокер, Угочукву, Флорентину, Межбри, Энтони, Тшауна, Флемминг
Запасные: Энтони, Флемминг, Угочукву, Межбри, Дубравка, Флорентину, Хартман, Броя, Хамфрис
1тайм
Астон Вилла:
Мартинес, Матсен, Мингз, Конса, Кэш, Тилеманс, Линделеф, Роджерс, Баркли, Макгинн, Уоткинс
Запасные: Матсен, Макгинн, Пау Торрес, Абрахам, Кэш, Санчо, Линделеф, Баркли, Бизот
Премьер-лига Англия (АПЛ). 36 тур
10 мая 13:00, Сити Граунд
Ноттингем Форест
Завершен
1 - 1
1.46xG1.65
Ньюкасл
Матч окончен
90’
+5’
Бруно Гимараэс   Триппьер
  Андерсон
88’
Игор Жезус   Лукка
83’
Нетц   Макати
83’
74’
  Барнс
Авонийи   Вуд
73’
71’
Осула   Висса
Баква   Хатчинсон
64’
61’
Вольтемаде   Рэмзи
61’
Дж. Мерфи   Барнс
Йейтс
54’
Игор Жезус
49’
Домингес   Йейтс
46’
2тайм
Перерыв
Ноттингем Форест
Зельс, Морато, Жаир Кунья, Миленкович, Игор Жезус, Баква, Нетц, Уильямс, Андерсон, Домингес, Авонийи
Запасные: Ортега, Домингес, Синклер, Уайтхолл, Нетц, Авонийи, Баква, да Силва Морейра, Игор Жезус
1тайм
Ньюкасл:
Поуп, Берн, Ботман, Тиав, Холл, Бруно Гимараэс, Тонали, Жоэлинтон, Дж. Мерфи, Вольтемаде, Осула
Запасные: Бруно Гимараэс, Вольтемаде, Уиллок, Дж. Мерфи, Осула, Рэмсдейл, А. Мерфи, Эланга, Гордон
Премьер-лига Англия (АПЛ). 36 тур
10 мая 13:00, Селхерст Парк
Кристал Пэлас
Завершен
2 - 2
3.29xG2.1
Эвертон
Матч окончен
90’
+4’
Дьюзбери-Холл   Алькарас
Джонсон   Лерма
80’
80’
Рель   Джордж
  Матета
77’
70’
Бету   Барри
Ларсен   Матета
65’
47’
  Бету
2тайм
Перерыв
45’
Миколенко
  Сарр
34’
30’
Гарнер
6’
  Тарковски
Кристал Пэлас
Хендерсон, Канво, Лакруа, Ричардс, Джонсон, Сарр, Митчелл, Муньос, Камада, Уортон, Ларсен
Запасные: Пино, Джонсон, Ларсен, Клайн, Девенни, Бенитес, Хьюз, Риад, Кардинес
1тайм
Эвертон:
Пикфорд, Миколенко, Кин, Тарковски, О'Брайен, Гарнер, Ироэгбунам, Дьюзбери-Холл, Рель, Ндиай, Бету
Запасные: Макнил, Бету, Трэверс, Армстронг, Дьюзбери-Холл, Рель, Диблинг, Коулмэн, Паттерсон
Премьер-лига Англия (АПЛ). 36 тур
10 мая 15:30, Стадион Лондон
Вест Хэм
Завершен
0 - 1
1.32xG1.43
Арсенал
Матч окончен
90’
+1’
Троссард
89’
Салиба
Дисаси   Уилсон
85’
83’
  Троссард
80’
Сака   Мадуэке
79’
Москера
77’
Сака
Тодибо
68’
67’
Субименди   Хавертц
67’
Эзе   Эдегор
Кастельянос   Пабло
67’
46’
Калафьори   Москера
2тайм
Перерыв
Саммервилл
38’
Кастельянос
34’
28’
Уайт   Субименди
Вест Хэм
Хермансен, Дисаси, Мавропанос, Тодибо, Саммервилл, Боуэн, Диуф, Уан-Биссака, Фернандеш, Соучек, Кастельянос
Запасные: Кастельянос, Магасса, Поттс, Дисаси, Ареоля, Килмен, Уокер-Питерс, Канте, Скарлз
1тайм
Арсенал:
Райя, Калафьори, Габриэл, Салиба, Уайт, Льюис-Скелли, Райс, Троссард, Эзе, Сака, Дьокереш
Запасные: Аррисабалага, Доуман, Сака, Калафьори, Инкапиэ, Субименди, Уайт, Эзе, Мартинелли
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?49937 голосов
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Ожидаемый гол Челси, Слот наверное думал, что игра как всегда сделана при счёте 1:0. Какой же он дно.
Увольняется лысого и нанимайте Алонсо. Это будет самым правильным решением.
нет ! оставьте лысого !
Судя по слухам Алонсо уже в Челси
Если смотреть объективно, то конечно фол. Правда Арсенал ВЕСЬ СЕЗОН забивает такую шляпу и им голы не отменяли. Тут внезапно вспомнили, что это фол.
Покажи хотя бы один гол Арсенала где вратарю сделали удущающий и засчитали гол
1-й тур с Мю)
по существу такое засчитывать нельзя, но задали тенденцию с прошлого года , которой успешно пользовались канониры.
Двойные стандарты, хотя после провала с волками 2:2 многовато судейских решений пошло в пользу Арсенала.
Мне фиолетеово, но Мансити хотя бы в футбол играет. Это просто убожество по равной игре отскочить с последним местом.
Кстати ещё забавно, болельщики Арсенала дефали всегда то как забивал клуб тем, что "ну пользуйтесь тем же, судьи не свистят же, че ноете".
Ну вот забили, и?
достаточно вспомнить начало сезона и открыть комментв сентября в исполнении канониров. Всячески оправдывали фолы.
Они же обижались, когда в начале весны писал о голе Коло Муане, который сравнял. Придумали фол на Габриэле)
полуфинал тоже позорным был, но они в своём мире живут.
Судейка выкинул Весь Хэм в Шип и спас Артетку от позора 🤭
Челси 7 игр подряд проиграл,но гений Слот должен помочь им исправится)))
Не удивлюсь, если так и будет. После НГ Слот вообще не радует, как будто все идеи растерял.
Шпоры тоже в игре с Ливерпулем прервали проигрышную серию, надо продолжить традиции Ливерпуля помогать кризисным командам, когда сами в опе.
Только игрокам арсенала можно блокировать вратарей, запомните)
Не болельщику юнайтед говорить о судьях, какой беспредел они делали это не описуемо
Удачи Вест Хэму. Антифутбол не должен выиграть
У вест хема очень сильный футбол был против арсенала же в первом круге
Да у всех футбол лучше Арсенала, судя по комментариям на спортс. И празднуют все лучше и уместнее, судьи ошибаются только в пользу канониров. Ну и хамство - это удел исключительно игроков Арсенала.
Вест Хэм лесорубы, конечно, те ещё
О Боже, арсеноль 50 штук таких забил за последние сезоны. Они вратарей прямо в сетку заносили.
Салиба и Габриэль людям буквально тейкдауны в стиле Хабиба проводили.

Фу, позорный судейский проект. Именно такими их и запомнят. Хотя стоп, их забудут уже завтра.

Позор английского футбола.
Axaxa, cel u tebya pojar s matca s Atletami)) Ne zakoncilsya eshe😁
