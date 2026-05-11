Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» сыграет с «Лидсом»

В АПЛ проходят матчи 36-го тура.
В 36-м туре АПЛ в субботу «Ливерпуль» поделил очки с «Челси» (1:1), «Манчестер Юнайтед» в гостях не справился с «Сандерлендом» (0:0), «Манчестер Сити» дома разгромил «Брентфорд» (3:0).
В воскресенье «Арсенал» выиграл гостевой матч с «Вест Хэмом» (1:0).
Завершится тур в понедельник матчем «Тоттенхэм» – «Лидс».
Чемпионат Англии
36-й тур
Ливерпуль
Мамардашвили, Керкез, ван Дейк, Конате, Джонс, Мак Аллистер, Гравенберх, Нгумоа, Собослаи, Фримпонг, Гакпо
Запасные: Вудмен, Робертсон, Конате, Нгумоа, Гакпо, Ндиайе, Ньони, Моррисон, Райт
Челси:
Йоргенсен, Хато, Колуилл, Фофана, Гюсто, Кайседо, Сантос, Кукурелья, Фернандес, Палмер, Жоао Педро
Запасные: Эбуэ, Делап, Кавума-Макквин, Ачимпонг, Лавия, Слонина, Чалоба, Сантос, Адарабиойо
Фулхэм
Лено, Робинсон, Басси, Андерсен, Кастань, Кэрни, Лукич, Чуквуэзе, Смит-Роу, Уилсон, Родриго Муниз
Запасные: Рид, Берге, Кэрни, Чуквуэзе, Кастань, Лекомт, Смит-Роу, Уилсон, Тете
Борнмут:
Петрович, Трюффер, Сенеси, Хилл, Смит, Кристи, Скотт, Тавернье, Крупи, Роша, Эванилсон
Запасные: Тавернье, Роша, Доук, Клюйверт, Мандас, Крупи, Эванилсон, Диаките, Скотт
Брайтон
Вербрюгген, де Кейпер, Данк, ван Хекке, Кадыоглу, Гросс, Балеба, Митома, Хиншелвуд, Минте, Уэлбек
Запасные: Митома, Балеба, Уэлбек, Милнер, О`Райли, де Кейпер, Хиншелвуд, Стил, Боскальи
Вулверхэмптон:
Бентли, Гомеш, С. Буэно, Москера, Мане, Армстронг, Уго Буэно, Андре, Гомес, Лима, Хван Хи Чхан
Запасные: Хван Хи Чхан, Грейси, Доэрти, Крейчи, Уго Буэно, Мане, Гомес, Лима, Тшатшуа
Сандерленд
Руфс, Рейнилду, Альдерете, Мукиеле, Гертрюйда, Садики, Г. Джака, Тальби, Ле Фе, Хьюм, Бробби
Запасные: Изидор, Хьюм, Серкин, О`Нин, Ригг, Диарра, Та Би, Тальби, Эльборг
Манчестер Юнайтед:
Ламменс, Шоу, Мартинес, Магуайр, Мазрауи, Майну, Маунт, Матеус Кунья, Бруну Фернандеш, Диалло, Зиркзе
Запасные: Йоро, Хевен, Флетчер, Диалло, Зиркзе, Маласиа, Флетчер, Байындыр, Диогу Далот
Манчестер Сити
Доннарумма, Аке, Гехи, О`Райли, Матеуш Нунеш, Бернарду Силва, Рейндерс, Доку, Шерки, Семеньо, Холанд
Запасные: Рейндерс, Доку, Шерки, Траффорд, Рубен Диаш, Стоунз, Аит-Нури, Ковачич, Нико Гонсалес
Брентфорд:
Келлехер, Льюис-Поттер, Коллинз, Айер, Кайоде, Дамсгор, Йенсен, Хики, Ярмолюк, Шаде, Игор Тиаго
Запасные: Ярмолюк, Пиннок, Дасилва, Нелсон, Фуро, ван ден Берг, Дамсгор, Хики, Вальдимарссон
Бернли
Вайсс, Пирес, Эстев, Туанзебе, Уокер, Угочукву, Флорентину, Межбри, Энтони, Тшауна, Флемминг
Запасные: Энтони, Флемминг, Угочукву, Межбри, Дубравка, Флорентину, Хартман, Броя, Хамфрис
Астон Вилла:
Мартинес, Матсен, Мингз, Конса, Кэш, Тилеманс, Линделеф, Роджерс, Баркли, Макгинн, Уоткинс
Запасные: Матсен, Макгинн, Пау Торрес, Абрахам, Кэш, Санчо, Линделеф, Баркли, Бизот
Ноттингем Форест
Зельс, Морато, Жаир Кунья, Миленкович, Игор Жезус, Баква, Нетц, Уильямс, Андерсон, Домингес, Авонийи
Запасные: Ортега, Домингес, Синклер, Уайтхолл, Нетц, Авонийи, Баква, да Силва Морейра, Игор Жезус
Ньюкасл:
Поуп, Берн, Ботман, Тиав, Холл, Бруно Гимараэс, Тонали, Жоэлинтон, Дж. Мерфи, Вольтемаде, Осула
Запасные: Бруно Гимараэс, Вольтемаде, Уиллок, Дж. Мерфи, Осула, Рэмсдейл, А. Мерфи, Эланга, Гордон
Кристал Пэлас
Хендерсон, Канво, Лакруа, Ричардс, Джонсон, Сарр, Митчелл, Муньос, Камада, Уортон, Ларсен
Запасные: Пино, Джонсон, Ларсен, Клайн, Девенни, Бенитес, Хьюз, Риад, Кардинес
Эвертон:
Пикфорд, Миколенко, Кин, Тарковски, О'Брайен, Гарнер, Ироэгбунам, Дьюзбери-Холл, Рель, Ндиай, Бету
Запасные: Макнил, Бету, Трэверс, Армстронг, Дьюзбери-Холл, Рель, Диблинг, Коулмэн, Паттерсон
Вест Хэм
Хермансен, Дисаси, Мавропанос, Тодибо, Саммервилл, Боуэн, Диуф, Уан-Биссака, Фернандеш, Соучек, Кастельянос
Запасные: Кастельянос, Магасса, Поттс, Дисаси, Ареоля, Килмен, Уокер-Питерс, Канте, Скарлз
Арсенал:
Райя, Калафьори, Габриэл, Салиба, Уайт, Льюис-Скелли, Райс, Троссард, Эзе, Сака, Дьокереш
Запасные: Аррисабалага, Доуман, Сака, Калафьори, Инкапиэ, Субименди, Уайт, Эзе, Мартинелли
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Двойные стандарты, хотя после провала с волками 2:2 многовато судейских решений пошло в пользу Арсенала.
Мне фиолетеово, но Мансити хотя бы в футбол играет. Это просто убожество по равной игре отскочить с последним местом.
Ну вот забили, и?
Они же обижались, когда в начале весны писал о голе Коло Муане, который сравнял. Придумали фол на Габриэле)
полуфинал тоже позорным был, но они в своём мире живут.
Салиба и Габриэль людям буквально тейкдауны в стиле Хабиба проводили.
Фу, позорный судейский проект. Именно такими их и запомнят. Хотя стоп, их забудут уже завтра.
Позор английского футбола.