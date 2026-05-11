«Зенит» покупает Андраде у «Балтики» за 3,2 млн евро (Иван Карпов)

Защитник «Балтики Кевин Андраде по окончании сезона продолжит карьеру в «Зените».

Петербургский клуб купит 26-летнего колумбийца за 3,2 млн евро. Сделка будет закрыта в ближайшие дни, сообщает инсайдер Иван Карпов.

В борьбе за Андраде «Зенит» опередил «Локомотив», который был готов заплатить около 4 млн евро. При этом сам футболист не захотел переходить в московский клуб.

Накануне Андраде был удален в матче Мир РПЛ с «Локомотивом» (0:1).

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Надо усилить команду, в следующем году юбилей, всё-таки
Ответ Junior Soprano
Не факт, что в следующем. Не факт...
Ответ Junior Soprano
Скорее всего сегодня отменится юбилей в следующем году)
О, пошло-поехало. Сейчас на эффекте работы с Талалаевым Балтика продаст всякий неликвид по втрое завышенной цене, а со следующего сезона с новыми такими же игроквми опяь будет в группе лидеров
Ответ Свидетель Ибрагима Афеллая
В группе лидеров в таком случае не будет, но средненьких игроков по завышенным ценам продаст. Взяв игрока из низшей лиги, нужно время чтобы внедрить его в состав, а его у Балтики не будет перед новым сезоном
Ответ Свидетель Ибрагима Афеллая
Так не бывает. Будут во второй восьмерке
Я так понимаю, Барриос остаётся на условиях присутствия ещё одного колумбийца в команде 😄
Ответ Кирилл.С-Пб
Они так и картель соберут
Ответ Интересная личность
Они так и картель соберут
Судя по тому, что в Питерском порту периодически находят в контейнерах из южной Америки кокс на миллиарды рублей, уже собрали ))
Примерно так же в свое время Бердыев продал деревяннейшего Бухарова в Зенит аж за 12 миллионов евро ... То что Бердыев и Талалаев умеют из ноунеймов делать приличных игроков и встраивать их в командную игру, вовсе не значит - что они на новом месте заблистают ... Так что Андраде скорее всего повторит путь Бухарова, в игру не впишется, осядет на скамейке, пойдет по арендам
Ответ Фокс45
Зато в зарплате выиграет. Все мы работаем за деньги.
Ответ igor.igorev
Андраде и Балтика безусловно выиграют по деньгам. Зенит вряд ли что-то выиграет, получит в лучшем случае игрока ротации
Странно, что Локомотив вообще претендовал на Андраде при его нулевой бюджете на трансферы. Щас бы удержать тех же Карпукаса и Воробья
Ответ Demedieu
Так они не удержат и на освободившийся бюджет как раз хотели взять Андраде.
Ответ Demedieu
Им бы для тренера удержать который уже одной ногой в ЦСКА....
Ждем на сезон другой в Сочи
Ответ Хлынов
Я так понимаю, что с Нино вопрос решен и он возвращается домой …
Ответ Dmitry_Teplov
Да, ходят упорные слухи, что он из-за семьи хочет назад возвращаться
Подготовка к 3-му юбилею стартовала
Ослабляют конкурентов перед следующим юбилейным сезоном
Мне очень нравится Муфи, только вот стартоват он
Ответ Владимир_1116988438
Вот его бы в Балтику на замену Кевину, кстати
