«Зенит» покупает Андраде у «Балтики» за 3,2 млн евро (Иван Карпов)

«Зенит» покупает Андраде у «Балтики» за 3,2 млн евро.

Защитник «Балтики Кевин Андраде по окончании сезона продолжит карьеру в «Зените ».

Петербургский клуб купит 26-летнего колумбийца за 3,2 млн евро. Сделка будет закрыта в ближайшие дни, сообщает инсайдер Иван Карпов.

В борьбе за Андраде «Зенит» опередил «Локомотив », который был готов заплатить около 4 млн евро. При этом сам футболист не захотел переходить в московский клуб.

Накануне Андраде был удален в матче Мир РПЛ с «Локомотивом» (0:1).