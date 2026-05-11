  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Директор «Милана» Таре: «Нам не хватает концентрации, судя по последним матчам. Но мы хорошо провели последние полчаса против «Аталанты»
10

Директор «Милана» Таре: «Нам не хватает концентрации, судя по последним матчам. Но мы хорошо провели последние полчаса против «Аталанты»

Таре: «Милану» не хватает концентрации, судя по последним матчам.

Спортивный директор «Милана» Игли Таре высказался о проблемах команды после матча Серии А с «Аталантой» (2:3).

«Судя по последним матчам, нам не хватает концентрации. Нет смысла это отрицать, мы все должны взять на себя долю ответственности. Болельщики заслуживают другого, но единственный позитивный момент заключается в том, что наша судьба по-прежнему в наших руках. 

Мы хорошо провели последние полчаса [в матче с «Аталантой»] и будем от них отталкиваться. Проанализируем все, что произошло за последние шесть-семь недель, и сосредоточимся на достижении важной цели.

Мы хорошо выступали на протяжении 10 месяцев, и только в последние полтора месяца у нас были проблемы», – сказал Таре.

«Зенит» уже точно чемпион?26820 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football Italia
logoМилан
logoсерия А Италия
logoАталанта
logoИгли Таре
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Просто сильно перебрали очков в первом круге, на индивидуалке тащили Меньян, Рабьо, Модрич, Пулишич... футбола-то у Максона не было и нет. Много матчей было, где отскакивали. Сейчас пошёл некий откат.
Так нужно все 90 минут играть хорошо ))
Ответ Александр Уваров
Так нужно все 90 минут играть хорошо ))
Ой друг им просто дали перед своими совсем уж в лужу не сесть. Победитель был ясен вот и дали мальчикам попылить
Там всё руководство конченное 👎
Пока америкосы в Милане скудетто нам не видать...
Ответ marco -81
Там всё руководство конченное 👎 Пока америкосы в Милане скудетто нам не видать...
какое там скудетто, ни игры не видать ни нормального состава
нашли чем гордиться-30ю минутами.....позорище.
Ответ Splin
нашли чем гордиться-30ю минутами.....позорище.
Да какая гордость, соревнование у них кто какой смачный бред выкатит на большее уже нет. Последние 30 минут😄 Ну так Аталанта то 0-3 уже ведет вот и решили отдохнуть и дать лузерам попинать мячик делов то
Ой блин, лучше бы этих последних минут и не было
Всё идёт к тому что мимо ЛЧ, но там и не х*р делать с такой игрой
От чего отталкиваться? Физуха никакая. Привыкли мяч катать на своей половине. Если кто заметил то к концу матча у двоих судорога ноги сводила и это при том что набега было на то время не более 11 км. О какой игре и каком прессинге говорить? С такой игрой они бы за 180 минут ПСЖ ни разу бы по воротам не ударили.Им до Комо как до космоса.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ультрас «Милана» раскритиковали руководство клуба: «Фурлани позорно попирает историю самого титулованного клуба Италии, видя в нем лишь финансовый проект»
10 мая, 23:09
Аллегри о 2:3 с «Аталантой»: «У «Милана» наступил спад. Я не могу упрекнуть игроков, виноватых искать не нужно. Сейчас главное – подготовиться к матчу с «Дженоа»
10 мая, 22:26
«Милан» 7 матчей не побеждает «Аталанту» – с 2023 года. «Россонери» проиграли 5 раз за это время
10 мая, 22:13
Рекомендуем
Главные новости
Дуран покинул расположение «Зенита» по личным обстоятельствам
11 минут назад
«Реал» объявил о досрочных выборах президента и совета директоров. Подача кандидатур – до 23 мая
21 минуту назад
Этот футболист нанес три знаменитых удара головой в двух финалах ЧМ
38 минут назадТесты и игры
«Зенит» заплатит 3,5 млн евро за Андраде. Защитник «Балтики» пройдет медосмотр в ближайшие дни («Чемпионат»)
48 минут назад
Васин о критике: «Помню заголовки, что из меня сделали клоуна, изуродовали. Пресса начала убивать. Я не работал с журналистами – мое упущение. Других футболистов не трогали»
58 минут назад
Кандидат в президенты «Реала» Рикельме написал Пересу: «Под вашим руководством «Мадрид» укрепил позицию самого уважаемого спортивного клуба в мире»
сегодня, 07:02
Перес об удалении Камавинга с «Баварией»: «Судья не хотел, чтобы «Реал» вышел в полуфинал ЛЧ. Злого умысла у него не было, но он допустил ошибку»
сегодня, 06:47
Чемпионат Испании. «Реал» примет «Овьедо», «Жирона» против «Сосьедада» Захаряна
сегодня, 06:20
Сафонов – чемпион Франции, победа «Ак Барса», «Интер» взял Кубок Италии, «Ман Сити» в 2 очках от «Арсенала», вратарь Медведев извинился за мат и другие новости
сегодня, 06:10
Отменен хет-трик Месси в матче с «Цинциннати». Третий мяч форварда «Интер Майами» записали как автогол вратаря Селентано
сегодня, 05:40Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Стример Мэддисон о Сафонове перед матчем с 8 сэйвами: «Один из худших вратарей. Полнейшая дыра»
19 минут назад
Игру GTA 6 будут рекламировать на чемпионате мира по футболу (The Touchline)
20 минут назад
«Балтика» готова рассмотреть продажу Хиля за 8 млн евро. Клубы РПЛ и Бразилии интересуются форвардом («СЭ»)
39 минут назад
Карло Анчелотти: «Буду рад за Моуринью в случае его возвращения в «Реал». Жозе может проделать фантастическую работу, как всегда делал во всех клубах, в которых тренировал»
сегодня, 05:55
Андрей Лунев: «Уверен, что именно Гусев приведет «Динамо» к трофею. Сильный тренер, хотелось бы продолжить работу с ним»
сегодня, 05:12
«Реал» – «Реал Овьедо». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
сегодня, 04:25
У Месси отменили 61-й хет-трик в карьере и первый с октября 2025-го. У Роналду их 66
сегодня, 02:30
«Футболисты «Динамо» высказывались, как хорошо отомстили «Краснодару» – ущербная психология. Команда фундаментально не поменялась при Гусеве». Пятибратов о клубе
сегодня, 02:17
Аль-Хелайфи о пятом титуле «ПСЖ» подряд: «Настоящая звезда – это наша команда. Этот успех – результат первоклассных коллективных усилий всего клуба. Продолжаем писать историю»
вчера, 22:54
Лаутаро о золотом дубле: «Мы бы поставили Киву 10 из 10, он очень сильно помог «Интеру»
вчера, 22:07
Рекомендуем