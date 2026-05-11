Директор «Милана» Таре: «Нам не хватает концентрации, судя по последним матчам. Но мы хорошо провели последние полчаса против «Аталанты»
Спортивный директор «Милана» Игли Таре высказался о проблемах команды после матча Серии А с «Аталантой» (2:3).
«Судя по последним матчам, нам не хватает концентрации. Нет смысла это отрицать, мы все должны взять на себя долю ответственности. Болельщики заслуживают другого, но единственный позитивный момент заключается в том, что наша судьба по-прежнему в наших руках.
Мы хорошо провели последние полчаса [в матче с «Аталантой»] и будем от них отталкиваться. Проанализируем все, что произошло за последние шесть-семь недель, и сосредоточимся на достижении важной цели.
Мы хорошо выступали на протяжении 10 месяцев, и только в последние полтора месяца у нас были проблемы», – сказал Таре.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football Italia
10 комментариев
Пока америкосы в Милане скудетто нам не видать...