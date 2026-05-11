«Сьон» готов сыграть с клубами РПЛ летом: «С удовольствием приехали бы в Россию»

Президент «Сьона» Кристиан Константин заявил о желании клуба провести летом матчи с клубами Мир РПЛ.

— РПЛ планирует летом провести товарищеский турнир. Мог бы «Сьон» принять в нем участие?

— Мы бы с удовольствием приехали в Россию, — сказал Константин.

Ранее «Сьон» проводил товарищеские матчи с «Зенитом».

За два тура до финиша «Сьон» занимает в чемпионате Швейцарии 4-е место.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
Хоть кто-то не ссыт с нами играть, уважуха, вообще не понимаю боязни европейцев играть с нами, у нас футбол точно аполитичен, но европейская пропаганда делает своё дело, зато с Израилем могут играть
Сьон отмаливает грехи за замер ворот Спартака в Кубке УЕФА?
с удовольствием будет дороже
