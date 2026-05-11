«Сьон» готов сыграть с клубами РПЛ летом: «С удовольствием приехали бы в Россию»

«Сьон» готов сыграть с клубами РПЛ летом.

Президент «Сьона» Кристиан Константин заявил о желании клуба провести летом матчи с клубами Мир РПЛ.

— РПЛ планирует летом провести товарищеский турнир. Мог бы «Сьон» принять в нем участие?

— Мы бы с удовольствием приехали в Россию, — сказал Константин.

Ранее «Сьон» проводил товарищеские матчи с «Зенитом».

За два тура до финиша «Сьон» занимает в чемпионате Швейцарии 4-е место.