Месси быстрее всех в истории МЛС набрал 100 очков по американской системе «гол+пас» – с учетом предголевых передач. Лео понадобилось 64 игры, Джовинко – 95

Лионель Месси стал рекордсменом МЛС .

Нападающий «Интер Майами » отметился голом и двумя ассистами в игре с «Торонто » (4:2) в регулярном чемпионате.

По американской системе «гол+пас», учитывающей предголевые передачи, на счету аргентинца теперь 100 очков (59 голов и 41 ассист). Он достиг этой отметки быстрее всех в истории – за 64 игры.

Предыдущий рекорд принадлежал Себастьяну Джовинко – 95 матчей.