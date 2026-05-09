Месси быстрее всех в истории МЛС набрал 100 очков по американской системе «гол+пас» – с учетом предголевых передач. Лео понадобилось 64 игры, Джовинко – 95
Нападающий «Интер Майами» отметился голом и двумя ассистами в игре с «Торонто» (4:2) в регулярном чемпионате.
По американской системе «гол+пас», учитывающей предголевые передачи, на счету аргентинца теперь 100 очков (59 голов и 41 ассист). Он достиг этой отметки быстрее всех в истории – за 64 игры.
Предыдущий рекорд принадлежал Себастьяну Джовинко – 95 матчей.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт МЛС
Предголевой пас 🤦🏻♂️
