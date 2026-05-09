«Кайсериспор» Чалова и Макарова вылетел из турецкой Суперлиги. У Федора 1+1 в 13 матчах за клуб, у Дениса нет результативных действий за 12 игр
За тур до конца клуб, за который выступают россияне Федор Чалов и Денис Макаров, идет на последнем месте и уже не сможет покинуть зону вылета.
Чалов перешел в «Кайсериспор» зимой на правах аренды из ПАОК. За турецкую команду форвард забил 1 гол и отдал 1 ассист в 13 матчах.
Макаров присоединился к «Кайсериспору» также зимой, перейдя свободным агентом после ухода из «Динамо». В 12 матчах за клуб у полузащитника ни одного результативного действия.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Чалов вернется в ПАОК, Макаров станет свободным агентом.
Прикинь, такие шансы раз в жизни бывают, ты в праймовом состоянии, а тебе палки в колеса вставляют.
Разочаровался он, не иначе. А переход в Паок, это так, агония была.
К сожалению, таких ситуаций у Гинера было полно. Вспомни того же Карвалью, модно было смело продавать его в Интер, но случилось, что случилось. После этого с ним произошло ровно то же самое, что и с Чаловым
мбггг :)))
Да там команда уровня Пари НН
Очевидно же, что ему есть что рассказать, он неглупый парень, наверняка самоанализ какой-то провел, где не так все пошло.