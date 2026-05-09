  • «Кайсериспор» Чалова и Макарова вылетел из турецкой Суперлиги. У Федора 1+1 в 13 матчах за клуб, у Дениса нет результативных действий за 12 игр
За тур до конца клуб, за который выступают россияне Федор Чалов и Денис Макаров, идет на последнем месте и уже не сможет покинуть зону вылета. 

Чалов перешел в «Кайсериспор» зимой на правах аренды из ПАОК. За турецкую команду форвард забил 1 гол и отдал 1 ассист в 13 матчах. 

Макаров присоединился к «Кайсериспору» также зимой, перейдя свободным агентом после ухода из «Динамо». В 12 матчах за клуб у полузащитника ни одного результативного действия. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Этот дуэт порвет вторую лигу, запомните мои слова! 2+2 обеспечены (на двоих)
Не пройдет и двух месяцев, всплывут в «Родине»
Каким образом они будут играть во второй лиге? У обоих был контракт до до конца этого сезона.

Чалов вернется в ПАОК, Макаров станет свободным агентом.
Уровень паспортистов
Ребята съездили в Турцию фитнесом позаниматься за большие деньги. Красавцы
Комментарий скрыт
Тем временем Кристал Пэлас Фёдора Чалова вышел в финал Еврокубка без Фёдора Чалова. Повезло им, что Федора Чалова с ними нет)
С Садовым боролись бы за выживание в АПЛ точно
как вспоминаю как московское Динамо за Макарова 10 миллионов евро вывалило))
На тот момент когда Динамо покупало Макарова, он вошел в символическую сборную молодежного чемпионата Европы и в принципе был очень хорош.
Одноногий
Чалову не до ваших турецких разборок. Он готовится к финалу ЛК с Кристал Пэлас.
Я тоже готовлюсь.
Ладно Макаров, но Чалов же умел играть в футбол.
Гирос и люля-кебаб сгубили.
Думаю, надломила его ситуация с КП.
Прикинь, такие шансы раз в жизни бывают, ты в праймовом состоянии, а тебе палки в колеса вставляют.
Разочаровался он, не иначе. А переход в Паок, это так, агония была.

К сожалению, таких ситуаций у Гинера было полно. Вспомни того же Карвалью, модно было смело продавать его в Интер, но случилось, что случилось. После этого с ним произошло ровно то же самое, что и с Чаловым
В Европе большой спрос на российских игроков.....Зачем ехать в средний клуб......поеду только если Реал или Барселона позовёт.......кокококо
Молодцы, что поехали в европу пробовать свои силы, а не тухли в нашем болоте. Респект!

мбггг :)))
Последнее место чемпионата Турции - это, конечно, нн болото
Да там команда уровня Пари НН
Что за игнор Онугхи?
Я бы на самом деле на месте наших журналистов взял у него интервью. Вместо того, чтобы по пятому кругу с Слуцким разговаривать или Абаскалю названивать, организовали бы большой разговор с Федором.
Очевидно же, что ему есть что рассказать, он неглупый парень, наверняка самоанализ какой-то провел, где не так все пошло.
