«Кайсериспор» Чалова и Макарова вылетел из турецкой Суперлиги. У Федора 1+1 в 13 матчах за клуб, у Дениса нет результативных действий за 12 игр

«Кайсериспор» вылетел из турецкой Суперлиги.

За тур до конца клуб, за который выступают россияне Федор Чалов и Денис Макаров , идет на последнем месте и уже не сможет покинуть зону вылета.

Чалов перешел в «Кайсериспор» зимой на правах аренды из ПАОК . За турецкую команду форвард забил 1 гол и отдал 1 ассист в 13 матчах.

Макаров присоединился к «Кайсериспору » также зимой, перейдя свободным агентом после ухода из «Динамо». В 12 матчах за клуб у полузащитника ни одного результативного действия.