Тренер «Бренфторда» Эндрюс о падении Шаде в штрафной «Сити»: «Для меня это пенальти, Кевин не мог упасть просто так. Перед ним были открытые ворота»

Главный тренер «Брентфорда» Кит Эндрюс высказался об эпизоде с падением Кевина Шаде в штрафной «Манчестер Сити». 

Встреча 36-го тура АПЛ завершилась победой «горожан» со счетом 3:0. 

«Мы разочарованы. Мы довольно смело подошли к этой игре. По настойчивости «Манчестер Сити», было видно, как много для них поставлено на карту. У нас были ключевые моменты, в которых мы могли и должны были сыграть лучше.

Это был невероятный удар [Джереми Доку]. Но, думаю, после пропущенного гола мы отреагировали очень хорошо. Мы должны были получить пенальти. Ключевой момент. Но наши игроки продолжали бороться, и я испытываю только гордость, глядя на них».

О возможном пенальти на Кевине Шаде

«Я пересмотрел второй эпизод с Шаде три или четыре раза. Кевин не мог упасть просто так. Был комментарий, что контакта оказалось недостаточно.

Но Кевин – один из самых быстрых игроков лиги, и когда он движется на такой скорости, достаточно даже небольшого контакта. Перед ним были открытые ворота. Для меня это пенальти», – сказал Эндрюс. 

упасть можно, даже если перед тобой вся жизнь
При чём тут пустые ворота? Помнится, мне тоже выкатили на пустые ворота в важном матче, я уже видел мяч в воротах, но споткнулся
