Тчуамени создал новый мем. Ярко отреагировал на красную Вальверде

На 77-й минуте дерби Мадрида Федерико Вальверде получил прямую красную карточку, «сливочные» к этому моменту уже вели со счетом 3:2. Подопечные Альваро Арбелоа сумели вырвать победу в принципиальном противостоянии.

Удаление уругвайца «королевский клуб» возмутило. Телевидение «Мадрида» уже выпустило заявление : «Возмутительное судейство поставило под угрозу не только победу над «Атлетико», но и шансы в матчах, которые Вальверде пропустит. У Мунуэры Монтеро двойные стандарты».

Удивление испытали и участники матча. Movistar+ опубликовал кадры с альтернативного ракурса на эпизод с удалением Вальверде. Лицо Орельена Тчуамени, шокированного решением Монтеро, фанаты разбирают на мемы.

Француз застыл.

Болельщики реакцию Тчуамени сравнивают с шедевром Эдварда Мунка.

Другие шутят, что Орельен повторил популярные в соцсетях мемы.

«Мадрид» собирается обжаловать красную Вальверде. Однако, как пишет Marca, клуб не верит в успех апелляции. Экс-судья Эдуардо Итурральде Гонсалес считает , что Федерико на красную не наиграл. Уругвайцу грозит двухматчевая дисквалификация.