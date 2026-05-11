  • Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Брест», «Монако» Головина уступил «Лиллю»
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Брест», «Монако» Головина уступил «Лиллю»

В Лиге 1 прошли матчи 33-го тура.

«Ланс» обыграл «Нант» в 33-м туре Лиги 1 (1:0).

10 мая «ПСЖ» Матвея Сафонова победил «Брест» (1:0), а «Монако» Александра Головина проиграл домашний матч с «Лиллем» (0:1).

Чемпионат Франции

33-й тур

Лига 1 Франция. 33 тур
10 мая 19:00, Стад Океан
Гавр
Завершен
0 - 1
1.04xG1.14
Марсель
Матч окончен
90’
Гуири   Эль-Кадмири
Гурна-Дуат   Кешта
89’
Эбоно
88’
87’
Гринвуд   Лаго
87’
Тимбер   Камиссоко
81’
Тимбер
Зуауи   Коффи
80’
Дукуре   Пембеле
72’
Буфаль   Эбоно
72’
Буфаль
71’
66’
Нади   Вермерен
59’
Нади
Зуауи
57’
55’
  Гринвуд
Секо
47’
2тайм
Перерыв
Буфаль
41’
Гавр
Диав, Зуауи, Льорис, Секо, Санганте, Ндиайе, Гурна-Дуат, Дукуре, Буфаль, Сумаре, Саматта
Запасные: Кенку, Мамбимби, Буфаль, Дукуре, Кьереме, Гурна-Дуат, Мпаси, Него, Зуауи
1тайм
Марсель:
Рульи, Эмерсон, Медина, Балерди, Павар, Хейбьерг, Нади, Тимбер, Пайшао, Гринвуд, Гуири
Запасные: Нади, Гуири, Нванери, де Ланге, Безахаф, Гринвуд, Слимани, Ммади, Тимбер
Подробнее
Лига 1 Франция. 33 тур
10 мая 19:00, Парк-де-Пренс
ПСЖ
Завершен
1 - 0
1.29xG0.19
Брест
Матч окончен
88’
Тузар   Макалу
87’
Дель Кастийо   Балде
  Д. Дуэ
82’
Барколя   Жоау Невеш
69’
67’
Думбия   Лабо-Ласкари
Фабиан Руис   Кварацхелия
61’
Гонсалу Рамуш   Дембеле
61’
Ли Кан Ин   Д. Дуэ
53’
2тайм
Перерыв
ПСЖ
Марин, Люка Эрнандес, Забарный, Маркиньос, Меюлю, Фабиан Руис, Бералдо, Дро Фернандес, Барколя, Гонсалу Рамуш, Ли Кан Ин
Запасные: Гонсалу Рамуш, Боли, Витинья, Мбайе, Сафонов, Люсеа, Фабиан Руис, Барколя, Ли Кан Ин
1тайм
Брест:
Кудер, Диас, Тузар, Ле Гуэн, Гиндо, Маньетти, Шотар, Дина-Эбимбе, Думбия, Ажорк, Дель Кастийо
Запасные: Зогбе, Тузар, Думбия, Дель Кастийо, Шардонне, Маецки, Лассус, Диоп, Мбуп
Подробнее
Лига 1 Франция. 33 тур
10 мая 19:00, Стадиум де Тулуз
Тулуза
Завершен
2 - 1
1.12xG1.59
Лион
Матч окончен
Гбоо   Кумбасса
90’
+1’
89’
Мэйтленд-Найлз   Фофана
83’
Яремчук   Нуама
83’
Мортон   Нарти
Идальго   Сидибе
82’
Деннум
79’
  Каманси
78’
71’
  Толиссо
70’
Яремчук
67’
Мера   Шулц
Расселл-Роу   Коррейя да Силва
61’
Восса   Диоп
61’
Металь   Каманси
60’
Крессуэлл
57’
56’
Эндрик
Маккензи
46’
2тайм
Перерыв
Восса
45’
+1’
Металь
44’
Деннум
26’
  Металь
10’
Тулуза
Рест, Николайсен, Крессуэлл, Маккензи, Гбоо, Идальго, Металь, Кассерес, Восса, Деннум, Расселл-Роу
Запасные: Восса, Хауг, Фрэнсис, Гбоо, Расселл-Роу, Азизи, Идальго, Металь, Виньоло
1тайм
Лион:
Грейф, Абнер, Ниакате, Мата, Мэйтленд-Найлз, Толиссо, Мортон, Мера, Морейра, Эндрик, Яремчук
Запасные: Мэйтленд-Найлз, Тальяфико, Клюйверт, де Карвальо, Мера, Яремчук, Хатебур, Мортон, Дескам
Подробнее
Лига 1 Франция. 33 тур
10 мая 19:00, Аббе-Дешам
Осер
Завершен
2 - 1
0.73xG1.38
Ницца
Матч окончен
Казимир
90’
+5’
Мара   Казимир
86’
Намасо   Кулибали
86’
81’
Диоп   Янссон
76’
Сансон   Оморуйи
76’
Чо   Ваи
Си   Сеная
71’
  Синайоко
70’
59’
Абдул-Самед   Луше
59’
Бар   Абди
2тайм
Перерыв
  Мара
27’
Око   Акпа
13’
9’
  Диоп
Осер
Леон, Менса, Око, Диоманде, Си, Дануа, Овусу, Ахамада, Намасо, Мара, Синайоко
Запасные: Сьерральта, Око, Мара, Де Персен, Сиве, Диуссе, Намасо, Сиссоко, Си
1тайм
Ницца:
Диуф, Бар, Клосс, Оппонг, Ба, Менди, Диоп, Будауи, Абдул-Самед, Сансон, Чо
Запасные: Абдул-Самед, Дюпе, Будаш, Бар, Сансон, Чо, Данте, Диоп, Ванхаутте
Подробнее
Лига 1 Франция. 33 тур
10 мая 19:00, Луи II
Монако
Завершен
0 - 1
0.25xG0.33
Лилль
Матч окончен
90’
Перро   Алессандро
89’
Харальдссон   Вердонк
Керер   Туре
80’
Тезе   Бирет
80’
Кулибали
79’
75’
Перрен
72’
  Закария
71’
Феликс Коррейя   Перрен
62’
Мукау   Мбаппе
Головин   Фати
59’
Бамба   Кулибали
58’
Аденгра   Фас
58’
54’
Фернандес Пардо
46’
Буадди   Бенталеб
2тайм
Перерыв
23’
Буадди
Монако
Градецки, Мависса Элеби, Закария, Керер, Головин, Аклиуш, Тезе, Бамба, Камара, Аденгра, Балогун
Запасные: Кен, Бамба, Аденгра, Дайер, Погба, Керер, Диатта, Головин, Тезе
1тайм
Лилль:
Озер, Перро, Манди, Нгой, Менье, Андре, Буадди, Харальдссон, Мукау, Феликс Коррейя, Фернандес Пардо
Запасные: Феликс Коррейя, Бодар, Мбемба, Перро, Буадди, Сахрауи, Жиру, Харальдссон, Мукау
Подробнее
Лига 1 Франция. 33 тур
10 мая 19:00, Стад Раймон Копа
Анже
Завершен
1 - 1
0.56xG1.91
Страсбур
Матч окончен
Машин
90’
+3’
Капель   Анен
90’
+2’
90’
Хойсберг   Бозе
Рао-Лисоа   Бамба
86’
Койялипу   Биэнла
86’
Капель
81’
75’
Дьем   Яссин
75’
Амугу   Нубисси
  Койялипу
70’
Мутон   Машин
61’
Питер   Койялипу
46’
46’
Ойеделе   Луиш
2тайм
Перерыв
Дюже
45’
+4’
45’
+3’
  Энсисо
Камара
45’
44’
О`Нил
33’
Дукуре
2’
Ойеделе
Анже
Коффи, Лефор, Камара, Луар, Мутон, Экоми, Рао-Лисоа, Белькебла, ван ден Бомен, Капель, Питер
Запасные: Жернигон, Диатта, Рао-Лисоа, Зинга, Аркю, Мутон, Питер, Капель, Койялипу
1тайм
Страсбур:
Пендерс, Уаттара, Дукуре, Хойсберг, Г. Дуэ, Ойеделе, Амугу, Годо, Энсисо, Амо-Амейо, Дьем
Запасные: Амугу, Дьем, Юнссон, Чилуэлл, Хойсберг, Ойеделе, Сиссе, Сабали, Мванга
Подробнее
Лига 1 Франция. 33 тур
10 мая 19:00, Роазон Парк
Ренн
Завершен
2 - 1
1.96xG1.16
Париж
Матч окончен
89’
Иммобиле
87’
Максим Лопес
Леполь   Сиссе
87’
83’
Ле-Мелу   Маркетти
77’
Гори   Иконе
76’
Траоре   Камара
Нагида   Сейду
76’
  Коппола
75’
  Леполь
74’
71’
Жеббель   Иммобиле
Шиманьски   Эмболо
67’
Блас   Норден
66’
53’
  Жеббель
46’
Кеббаль   Максим Лопес
2тайм
Перерыв
Ренн
Самба, Мерлен, Руо, Аит Будлаль, Нагида, Камара, Ронжье, Шиманьски, Блас, Леполь, Аль-Тамари
Запасные: Леполь, Мукьеле, Забири, Белаззуг, Шиманьски, Блас, Брассье, Камара, Нагида
1тайм
Париж:
Трапп, Сангюи, Мбоу, Коппола, Траоре, Матондо, Ле-Мелу, Кеббаль, Колиошо, Гори, Жеббель
Запасные: Гори, Саймон, Ле-Мелу, Кеббаль, Мунеци, Жеббель, Отавио, Нкамбадьо, Траоре
Подробнее
Лига 1 Франция. 33 тур
10 мая 19:00, Стад Сен-Симфорьен
Мец
Завершен
0 - 4
0.48xG2.31
Лорьян
Матч окончен
90’
+8’
  Кадью
90’
+7’
  Авом
90’
+5’
Кацерис   Игор Силва
84’
  Дьенг
Гбамен   Мунонго
76’
74’
Макенго   Авом
74’
Тосин   Дьенг
Куао   Стамбули
65’
Квилитая   Диалло
64’
62’
Файе   Туре
62’
Дермэйн   Пажи
2тайм
Перерыв
42’
Макенго
Мбала   Абуашвили
40’
24’
  Макенго
Цитаишвили
23’
15’
Файе
С. Сане
9’
Мец
Си, Сарр, Йегбе, С. Сане, Куао, Деменге, Гбамен, Эн, Цитаишвили, Мбала, Квилитая
Запасные: Балло-Туре, Квилитая, Фишер, Мбала, Колен, Мбула, Туре, Куао, Гбамен
1тайм
Лорьян:
Мвого, Файе, Тальби, Аджей, Дермэйн, Макенго, Куасси, Кацерис, Абержель, Кадью, Тосин
Запасные: Файе, Кацерис, Макенго, Камара, Монье, Бамба, Дермэйн, Тосин, Сумано
Подробнее
Лига 1 Франция. 33 тур
8 мая 18:45, Болларт-Делелис
Ланс
Завершен
1 - 0
0.72xG1.07
Нант
Матч окончен
87’
Гильбер   Ассумани
82’
Аблин   Эль-Араби
82’
Каба   Леру
82’
Ганаго   Мохамед
  Суареш
79’
Сима   Суареш
79’
Саид   Бермон
79’
75’
Юссеф
66’
Радакович   Юссеф
Айдара   Силла
65’
Эдуар   Агиляр
59’
Фофана   Сотока
46’
2тайм
Перерыв
Булатович
36’
Сима
15’
Ланс
Риссер, Сарр, Байду, Ганиу, Саид, Фофана, Юдоль, Айдара, Булатович, Сима, Эдуар
Запасные: Сима, Масуаку, Антоньо, Саид, Эдуар, Фофана, Горжлен, Челик, Айдара
1тайм
Нант:
Антони Лопеш, Коцца, Радакович, Авазьем, Сиссоко, Лепенан, Каба, Гильбер, Акапандье, Аблин, Ганаго
Запасные: Радакович, Каба, Карлгрен, Гильбер, Аблин, Дукуре, Гирасси, Ганаго, Кабелла
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское

Таблица Чемпионата Франции

Статистика Чемпионата Франции

«Зенит» уже точно чемпион?27011 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
За Ланс забил 16-летний парень на первой же минуте своего первого взрослого официального матча
Ответ Кирилл Голивец
За Ланс забил 16-летний парень на первой же минуте своего первого взрослого официального матча
На десятой секунде точнее
Вот всегда так! Чем фиговее играет Барколя, тем лучше Дуэ. И наоборот)
Надо побеждать сегодня, чтобы отпраздновать чемпионство перед своими трибунами 💪
Связка Хвимбеле зарешает 💪
Нант одной ногой в лиге 2
Вот и Нант в лиге 2. Долго они к этому шли
Уже писал в другой новости: победив сегодня, ПСЖ фактически станет чемпионом, т.к. по регламенту при равенстве очков преимущество будет у клуба с лучшей разницей забитых и пропущенных в общей таблице. У ПСЖ счас +14 голов преимущество, сможет ли Ланс за 2 игры перекрыть? Вряд ли.
Дро что вытворяет 🤯 Растёт просто с каждой игрой.
Ну блин, как назло Лиону все их конкуренты выигрывают сегодня ((
