Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Брест», «Монако» Головина уступил «Лиллю»

В Лиге 1 прошли матчи 33-го тура.
«Ланс» обыграл «Нант» в 33-м туре Лиги 1 (1:0).
10 мая «ПСЖ» Матвея Сафонова победил «Брест» (1:0), а «Монако» Александра Головина проиграл домашний матч с «Лиллем» (0:1).
Чемпионат Франции
33-й тур
Гавр
Диав, Зуауи, Льорис, Секо, Санганте, Ндиайе, Гурна-Дуат, Дукуре, Буфаль, Сумаре, Саматта
Запасные: Кенку, Мамбимби, Буфаль, Дукуре, Кьереме, Гурна-Дуат, Мпаси, Него, Зуауи
Марсель:
Рульи, Эмерсон, Медина, Балерди, Павар, Хейбьерг, Нади, Тимбер, Пайшао, Гринвуд, Гуири
Запасные: Нади, Гуири, Нванери, де Ланге, Безахаф, Гринвуд, Слимани, Ммади, Тимбер
ПСЖ
Марин, Люка Эрнандес, Забарный, Маркиньос, Меюлю, Фабиан Руис, Бералдо, Дро Фернандес, Барколя, Гонсалу Рамуш, Ли Кан Ин
Запасные: Гонсалу Рамуш, Боли, Витинья, Мбайе, Сафонов, Люсеа, Фабиан Руис, Барколя, Ли Кан Ин
Брест:
Кудер, Диас, Тузар, Ле Гуэн, Гиндо, Маньетти, Шотар, Дина-Эбимбе, Думбия, Ажорк, Дель Кастийо
Запасные: Зогбе, Тузар, Думбия, Дель Кастийо, Шардонне, Маецки, Лассус, Диоп, Мбуп
Расселл-Роу Коррейя да Силва
Тулуза
Рест, Николайсен, Крессуэлл, Маккензи, Гбоо, Идальго, Металь, Кассерес, Восса, Деннум, Расселл-Роу
Запасные: Восса, Хауг, Фрэнсис, Гбоо, Расселл-Роу, Азизи, Идальго, Металь, Виньоло
Лион:
Грейф, Абнер, Ниакате, Мата, Мэйтленд-Найлз, Толиссо, Мортон, Мера, Морейра, Эндрик, Яремчук
Запасные: Мэйтленд-Найлз, Тальяфико, Клюйверт, де Карвальо, Мера, Яремчук, Хатебур, Мортон, Дескам
Осер
Леон, Менса, Око, Диоманде, Си, Дануа, Овусу, Ахамада, Намасо, Мара, Синайоко
Запасные: Сьерральта, Око, Мара, Де Персен, Сиве, Диуссе, Намасо, Сиссоко, Си
Ницца:
Диуф, Бар, Клосс, Оппонг, Ба, Менди, Диоп, Будауи, Абдул-Самед, Сансон, Чо
Запасные: Абдул-Самед, Дюпе, Будаш, Бар, Сансон, Чо, Данте, Диоп, Ванхаутте
Монако
Градецки, Мависса Элеби, Закария, Керер, Головин, Аклиуш, Тезе, Бамба, Камара, Аденгра, Балогун
Запасные: Кен, Бамба, Аденгра, Дайер, Погба, Керер, Диатта, Головин, Тезе
Лилль:
Озер, Перро, Манди, Нгой, Менье, Андре, Буадди, Харальдссон, Мукау, Феликс Коррейя, Фернандес Пардо
Запасные: Феликс Коррейя, Бодар, Мбемба, Перро, Буадди, Сахрауи, Жиру, Харальдссон, Мукау
Анже
Коффи, Лефор, Камара, Луар, Мутон, Экоми, Рао-Лисоа, Белькебла, ван ден Бомен, Капель, Питер
Запасные: Жернигон, Диатта, Рао-Лисоа, Зинга, Аркю, Мутон, Питер, Капель, Койялипу
Страсбур:
Пендерс, Уаттара, Дукуре, Хойсберг, Г. Дуэ, Ойеделе, Амугу, Годо, Энсисо, Амо-Амейо, Дьем
Запасные: Амугу, Дьем, Юнссон, Чилуэлл, Хойсберг, Ойеделе, Сиссе, Сабали, Мванга
Ренн
Самба, Мерлен, Руо, Аит Будлаль, Нагида, Камара, Ронжье, Шиманьски, Блас, Леполь, Аль-Тамари
Запасные: Леполь, Мукьеле, Забири, Белаззуг, Шиманьски, Блас, Брассье, Камара, Нагида
Париж:
Трапп, Сангюи, Мбоу, Коппола, Траоре, Матондо, Ле-Мелу, Кеббаль, Колиошо, Гори, Жеббель
Запасные: Гори, Саймон, Ле-Мелу, Кеббаль, Мунеци, Жеббель, Отавио, Нкамбадьо, Траоре
Мец
Си, Сарр, Йегбе, С. Сане, Куао, Деменге, Гбамен, Эн, Цитаишвили, Мбала, Квилитая
Запасные: Балло-Туре, Квилитая, Фишер, Мбала, Колен, Мбула, Туре, Куао, Гбамен
Лорьян:
Мвого, Файе, Тальби, Аджей, Дермэйн, Макенго, Куасси, Кацерис, Абержель, Кадью, Тосин
Запасные: Файе, Кацерис, Макенго, Камара, Монье, Бамба, Дермэйн, Тосин, Сумано
Ланс
Риссер, Сарр, Байду, Ганиу, Саид, Фофана, Юдоль, Айдара, Булатович, Сима, Эдуар
Запасные: Сима, Масуаку, Антоньо, Саид, Эдуар, Фофана, Горжлен, Челик, Айдара
Нант:
Антони Лопеш, Коцца, Радакович, Авазьем, Сиссоко, Лепенан, Каба, Гильбер, Акапандье, Аблин, Ганаго
Запасные: Радакович, Каба, Карлгрен, Гильбер, Аблин, Дукуре, Гирасси, Ганаго, Кабелла
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское
