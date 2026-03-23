Итурральде про удаление Вальверде: «Если вы считаете, что применена чрезмерная сила, то это красная карточка. Но для меня это явная желтая»

Итурральде про удаление Вальверде: для меня это желтая.

Экс-судья Эдуардо Итурральде Гонсалес не уверен в решении удалить полузащитника «Реала» Федерико Вальверде.

На 77-й минуте домашнего дерби 27-летний уругваец в центре поля ударил Алекса Баэну сзади по ногам, после чего хавбек «Атлетико» упал на газон. Главный арбитр матча Хосе Мунуэра Монтеро показал Вальверде прямую красную карточку . ВАР не стал звать судью к монитору.

«Красная карточка дана за применение чрезмерной силы. Если вы считаете, что приложена чрезмерная сила, то не имеет значения, был ли мяч в игре, – это красная.

Для меня это скорее футбольный вопрос, чем вопрос удаления. На мой взгляд, это явная желтая, а не красная», – сказал Итурральде Гонсалес.

