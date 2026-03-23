Итурральде про удаление Вальверде: «Если вы считаете, что применена чрезмерная сила, то это красная карточка. Но для меня это явная желтая»
Экс-судья Эдуардо Итурральде Гонсалес не уверен в решении удалить полузащитника «Реала» Федерико Вальверде.
На 77-й минуте домашнего дерби 27-летний уругваец в центре поля ударил Алекса Баэну сзади по ногам, после чего хавбек «Атлетико» упал на газон. Главный арбитр матча Хосе Мунуэра Монтеро показал Вальверде прямую красную карточку. ВАР не стал звать судью к монитору.
«Красная карточка дана за применение чрезмерной силы. Если вы считаете, что приложена чрезмерная сила, то не имеет значения, был ли мяч в игре, – это красная.
Для меня это скорее футбольный вопрос, чем вопрос удаления. На мой взгляд, это явная желтая, а не красная», – сказал Итурральде Гонсалес.
согласен с каталонским свистком)
Тот же рафинья срубал гораздо опаснее и ничего, не было удаления. Тот же Эрик Гарсия срубал того же баэну и также не было
