  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Итурральде про удаление Вальверде: «Если вы считаете, что применена чрезмерная сила, то это красная карточка. Но для меня это явная желтая»
15

Итурральде про удаление Вальверде: «Если вы считаете, что применена чрезмерная сила, то это красная карточка. Но для меня это явная желтая»

Итурральде про удаление Вальверде: для меня это желтая.

Экс-судья Эдуардо Итурральде Гонсалес не уверен в решении удалить полузащитника «Реала» Федерико Вальверде.

На 77-й минуте домашнего дерби 27-летний уругваец в центре поля ударил Алекса Баэну сзади по ногам, после чего хавбек «Атлетико» упал на газон. Главный арбитр матча Хосе Мунуэра Монтеро показал Вальверде прямую красную карточку. ВАР не стал звать судью к монитору.

«Красная карточка дана за применение чрезмерной силы. Если вы считаете, что приложена чрезмерная сила, то не имеет значения, был ли мяч в игре, – это красная.

Для меня это скорее футбольный вопрос, чем вопрос удаления. На мой взгляд, это явная желтая, а не красная», – сказал Итурральде Гонсалес.

Кто выиграет ЛЧ?47402 голоса
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: OK Diario
logoФедерико Вальверде
Эдуардо Итурральде Гонсалес
logoАлекс Баэна
logoсудьи
logoРеал Мадрид
Хосе Мунуэра Монтеро
logoЛа Лига
logoАтлетико
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
железная жёлтая
согласен с каталонским свистком)
Конечно это ЖК, судья перегнул. Мне вот интересно, а есть еще подобные моменты с такой КК? Я вот вспомнить не могу, что. За такое нарушение хоть когда то давали красную
никакой силы там не было, в 1-м тайме был такой же момент - игрока АТМ не удалили. Двойные стандарты.
Ответ vals1702
никакой силы там не было, в 1-м тайме был такой же момент - игрока АТМ не удалили. Двойные стандарты.
Да были фолы куда жестче и давали жк
Тот же рафинья срубал гораздо опаснее и ничего, не было удаления. Тот же Эрик Гарсия срубал того же баэну и также не было

https://www.instagram.com/reel/DWNc-dgiG0x/?igsh=MTBrMWpnNmNjd2tvMw==

https://www.instagram.com/reel/DWNV98wCJGW/?igsh=MTl5enRybGN2bGNlag==
Ответ t67pkgbbvw
Да были фолы куда жестче и давали жк Тот же рафинья срубал гораздо опаснее и ничего, не было удаления. Тот же Эрик Гарсия срубал того же баэну и также не было https://www.instagram.com/reel/DWNc-dgiG0x/?igsh=MTBrMWpnNmNjd2tvMw== https://www.instagram.com/reel/DWNV98wCJGW/?igsh=MTl5enRybGN2bGNlag==
"Этих" априори не стоит в пример приводить. Складывается впечатление, что рефери и его коллеги закрывают глаза при контактах игроков Барсы.
даже легенда барсы говорит про жёлтую
Побыстрей бы появились судьи с ИИ, не ну реально абсолютно одинаковые моменты трактуются абсолютно по разному, или тот же ВАР то зовёт арбитра то не зовёт хотя моменты одинаковые
Ответ SPAIN 2010
Побыстрей бы появились судьи с ИИ, не ну реально абсолютно одинаковые моменты трактуются абсолютно по разному, или тот же ВАР то зовёт арбитра то не зовёт хотя моменты одинаковые
Так если окончательное решение будет за арбитром, толку не будет
На ЧМ 2010 в финале Де Йонг ударил с ноги Алонсо и дали жёлтую 😄😄😄 (хотя тянуло на чистую красную ) Вальверде заслужил жёлтую ,но не красную !!!
Ответ Алексей Torres
На ЧМ 2010 в финале Де Йонг ударил с ноги Алонсо и дали жёлтую 😄😄😄 (хотя тянуло на чистую красную ) Вальверде заслужил жёлтую ,но не красную !!!
Де Йонг Найджел тогда заслуживал КК и минимум 5-матчевую дискву. Но судья решил типа не убивать интригу финального матча.
Чтобы игрок помойного Реала получил красную, нужно чтобы игрок срперника лег в реанимаю. А так это просто “слегка задел”)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
CTA считает, что Мунуэра правильно удалил Вальверде в дерби «Реала» с «Атлетико» (Хуанфе Санс Перес)
вчера, 13:44
Судья Мунуэра Монтеро – Арбелоа об удалении Вальверде: «Его единственное намерение – сзади сбить соперника с ног с чрезмерной силой. Он не играет в мяч»
вчера, 09:14
«Реал» обжалует дисквалификацию Вальверде. Хавбеку грозит бан на 2 матча за «удар ногой с применением чрезмерной силы без возможности сыграть в мяч»
вчера, 08:34
Рекомендуем
Главные новости
Почеттино о «ПСЖ»: «Поражение на «Бернабеу» стало для меня смертным приговором. Нам не хватило удачи, до судейской ошибки, фола Бензема на Доннарумме, мы побеждали»
вчера, 22:08
Только 78% читателей Спортса’’ смогли пройти наш футбольный диктант до конца. А вы справитесь?
вчера, 22:00Тесты и игры
Мать обвиняемого в убийстве Секача считает, что мошенники могли обмануть ее сына под предлогом доставки с маркетплейса: «Он мне в феврале звонил: «Мамуль, ты мне что-то заказывала?»
вчера, 21:45
Андрей Талалаев: «Если снова возникнет момент, который будет определять судьбу «Балтики» с точки зрения очков, и будет возможность выбить мяч на трибуну, я это сделаю»
вчера, 21:30
Рапино о решении иранок остаться в Австралии: «Поддерживаю решение бежать от крайне репрессивного режима. Нужна невероятная смелость для этого, когда твоя семья на родине»
вчера, 21:19
Аршавин поставил Сперцяна в топ-10 ассистентов в истории РПЛ, а лучшим назвал Лоськова: «Любая передача, хоть в стиле Пирло, хоть плассер. А от Титова можете представить пас на 30 метров за спину?»
вчера, 21:02
ТВ «Реала»: «Возмутительное судейство поставило под угрозу не только победу над «Атлетико», но и шансы в матчах, которые Вальверде пропустит. У Мунуэры Монтеро двойные стандарты»
вчера, 20:59
Брейдо о ЦСКА: «Обсуждаются абсолютные вымыслы – конфликт Челестини с Лукиным или Алвесом, нюансы по ситуации с Мойзесом. Все пытаются найти причины неудачной серии»
вчера, 20:36
УЕФА отклонил запрос клубов АПЛ о расширении заявок в ЛЧ до 28 игроков. Против выступили испанские команды
вчера, 20:29
Мбаппе о травме колена: «Я на 100% восстановился. Было много спекуляций и неправды, такова жизнь спортсмена высокого уровня»
вчера, 20:22
Ко всем новостям
Последние новости
Мичел о Вальверде: «Он на пути к тому, чтобы войти в историю «Реала». Феде не выглядит звездой, но он – звезда»
вчера, 21:57
«Ланс» о переносе матча с «ПСЖ»: «Мы сразу уведомили о своем намерении не менять дату. Тревожно, что Лига 1 превращается в переменную, уступающую европейским амбициям некоторых сторон»
вчера, 21:47
«Если бы игрок ЦСКА не толкнул Талалаева, ему дали бы желтую карточку и не было бы никакого конфликта. Это просто эмоции». Кагермазов о тренере «Балтики»
вчера, 21:29
Бартомеу о Месси: «Лео не принимал решений по трансферам или тренерам «Барсы», у него не было привилегий. Он был нашим самым важным активом и удивился, когда с ним расстались»
вчера, 21:13
Энцо о будущем: «С «Реалом» переговоров не было. Я сосредоточен на «Челси», посмотрим после ЧМ»
вчера, 21:02
Сотрудник «Зенита» Буллен о России: «Когда получил паспорт, это был самый счастливый день. Переезд в РФ был моей амбицией и целью с подростковых лет»
вчера, 20:50
Почеттино о вопросах про политику США: «Я против любой формы несправедливости, но использовать трибуну, предоставленную теми, кто мне платит, для распространения своих идей неправильно»
вчера, 20:43
Слишкович о Ливае: «Он всегда играл центрфорварда, а у Станковича – везде, только не там. Если игроку некомфортно, он не забивает, начинает нервничать и не дает 100%»
вчера, 20:18
Матвей Сафонов: «После Межконтинентального кубка моя жизнь в Париже разделилась на до и после. На улице чаще подходят, узнают – надеваю масочку, капюшончик»
вчера, 20:04Видео
Только три испанца забили больше 25 голов в ЛЧ. Вспомните их? И это не Торрес
вчера, 20:00Тесты и игры
Рекомендуем