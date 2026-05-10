  • «Барселона» обыграла «Реал» (2:0) и стала чемпионом. У Феррана гол, Рэшфорд забил ударом со штрафного
1601

«Барселона» обыграла «Реал» (2:0) и стала чемпионом. У Феррана гол, Рэшфорд забил ударом со штрафного

«Барселона» выиграла у «Реала» – 2:0.

«Барселона» победила дома в класико с «Реалом» (2:0) в рамках 35-го тура Ла Лиги.

Матч проходил на стадионе «Камп Ноу».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Маркус Рэшфорд открыл счет прямым ударом со штрафного на 9-й минуте. Ферран Торрес забил на 18-й.

«Блаугране» достаточно было не проиграть «Мадриду», чтобы вновь стать чемпионом.

Ла Лига Испания. 35 тур
10 мая 19:00, Камп Ноу
Барселона
Завершен
2 - 0
1.72xG0.56
Реал Мадрид
Фермин Лопес   Бальде
88’
Рафинья
81’
81’
Александер-Арнолд
79’
Браим Диас   Мастантуоно
79’
Гонсало Гарсия   Паласиос
Гави   Берналь
77’
Ферран Торрес   Левандовски
77’
70’
Камавинга   Питарч
Рэшфорд   Рафинья
64’
Ольмо   де Йонг
64’
55’
Беллингем
52’
Асенсио
Ольмо
52’
2тайм
Перерыв
40’
Камавинга
  Ферран Торрес
18’
  Рэшфорд
9’
Барселона
Гарсия, Жоау Канселу, Мартин, Кубарси, Эрик Гарсия, Педри, Гави, Фермин Лопес, Ольмо, Рэшфорд, Ферран Торрес
Запасные: Шченсны, Фермин Лопес, Рэшфорд, Ольмо, Ферран Торрес, Аллер, Эспарт, Кунде, Касадо, Гави, Араухо, Бардагжи
1тайм
Реал Мадрид:
Куртуа, Фран Гарсия, Рюдигер, Асенсио, Александер-Арнолд, Тчуамени, Камавинга, Винисиус Жуниор, Беллингем, Браим Диас, Гонсало Гарсия
Запасные: Сестеро, Местре, Давид Хименес, Лунин, Альваро Каррерас, Хейсен, Камавинга, Гонсало Гарсия, Алаба, Браим Диас
Как же хорошо, что в России при составлении графика праздничных дней учитывают классико. Сегодня ночью закончится классико, а завтра выходной
Как же хорошо, что в Испании при составлении графика матчей чемпионата учитывают праздничные дни в России. Сегодня ночью закончится классико, а завтра выходной😎
Это не Классико,очередное издевательство над Реалом.
винисиус капитан Реала все что нужно знать об этом Реале
смотря что ты хочешь этим сказать. а то многие(школота в основном ) и не знают как в РМ вручается повязка
Интересная логика на матч тв с комментаторами. Почему то, интершум работает только с премиум подпиской, иначе слушай бредни моссаковского. Вот бы сделали наоборот. Хочешь услышать "мастеров" слова, покупай подписку, и их зп считалась с этих подписок )
Я на Сетанте смотрю. Комментатор с женским голоском, не пойму, Дементьев что-ли.
Да, он. На редкость противный голос
Если бы Тчуамени, сняв футболку, надел капу, это был бы лучший перфоманс для этого матча!
Ждём красивую игру и чемпионство Барселоны !
«Удар от Тчуамени»
Вальверде вздрогнул
Два позорных тела на комментаторах ни на секунду свои хавальники не затыкают, все слухи уже обсосали. Ну что за клоуны, есть же Минин на матч тв, отлично Ла Лигу комментирует. Зачем на класико таких бездарей ставить?
Минина зачем-то на Локо - Балтику поставили
Только не Минина, одного поля ягода с этими персонажами
Надо просто как обычно разгромить реал и спокойно праздновать чемпионство.
Со счетом 8:2 к примеру
Главное потом не ныть про судейство, как обычно
Нужна гифка со смеющимся Мбаппе
Это футбольные комментаторы или две подружки в кофейне все сплетни обсуждают
Фабрегас о конфликте Алонсо и Винисиуса: «Умение думать о команде – это то, что делает тебя лучше как тренера. Никто не выше команды»
24 минуты назад
Пике оштрафован на 200 тысяч евро за операции на фондовом рынке. Экс-защитник «Барсы» использовал инсайдерскую информацию и увеличил портфель на 50 тысяч евро
36 минут назад
Гаранин осудил баннеры в поддержку Шпилевского: «Мы в «Пари НН» будем делать то, что должны, несмотря на плакатики и прочую х… Прошу прощения»
сегодня, 06:28Видео
Гави в ходе класико напомнил Винисиусу о том, что он упустил «Золотой мяч». Бразилец ответил: «Зато у меня есть титул Лиги чемпионов»
сегодня, 06:27
«Зенит» в шаге от титула, «Локомотив» обыграл «Ак Барс», Медведев наехал на фанатов «Пари НН», «Барса» продлит Флика, «Реал» зовет Моуринью, победа Мирры и другие новости
сегодня, 06:10
Андрей Талалаев: «Смотрю за творчеством Моуринью, но это не пример номер один. Алонсо ближе, хочу общаться с Фабрегасом. Де Дзерби переоценен. Идея должна подтверждаться трофеями»
сегодня, 05:50
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Хилалем» Бензема
сегодня, 05:35
Жозе Моуринью: «С 18 мая смогу ответить на вопрос о будущем. Последняя неделя чемпионата – не время для размышлений о будущем. Хочу быть изолированным на рабочем месте»
сегодня, 04:58
Александр Алаев: «У Батракова есть качестве заиграть в более сильной лиге. Не буду же говорить, что РПЛ – самая сильная. Хотелось бы, чтобы он уехал в большой клуб»
9 минут назад
Каррагер о Слоте: «Не повторится ли история тен Хага, которого оставили в «МЮ» на основе результатов первого сезона? Алонсо пришел бы в «Ливерпуль», будь ощущение смены тренера»
49 минут назад
«Ман Сити» хочет подписать 16-летнего Айххорна из «Герты» и отдать опорника в «Байер» в аренду. «Бавария», «Дортмунд» и «Лейпциг» интересуются хавбеком
сегодня, 06:04
Чемпионат Испании. «Осасуна» примет «Атлетико», «Алавес» сыграет с «Барселоной» в среду, «Реал» против «Реал Овьедо» – в четверг
сегодня, 05:25
Френки де Йонг: «Барселона» особенно хочет выиграть Лигу чемпионов. Отдадим все силы, чтобы этого добиться. Команда очень голодна до побед, у нас много воспитанников академии»
сегодня, 05:15
Мерсон считает, что «Ливерпуль» опередит «МЮ» в следующем сезоне: «6-7 футболистов «МЮ» сыграли выше среднего. У «Ливерпуля», за исключением Собослаи, никто не провел хороший сезон»
сегодня, 04:48
Гирасси недоволен стилем игры «Дортмунда» и рассматривает уход из клуба. «Реал», «Барса», «Ливерпуль» и еще 4 команды могут купить форварда менее чем за 50 млн евро
сегодня, 04:23
40-летний Очоа перед 6-м ЧМ: «Начинается мой последний сбор. Смотрю на него с той же страстью, что и у того ребенка, который когда-то мечтал защищать эмблему сборной»
сегодня, 03:58Фото
Орлов про Андрея Мостового: «Говорят, что действительно может покинуть «Зенит». Ему нужно что-то поменять в себе, часто выглядит довольным, самоуспокоенным»
сегодня, 02:59
Сергеев о поздравлении «Зенита» с днем рождения: «Я там отыграл три года, большое спасибо»
сегодня, 02:19
