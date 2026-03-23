  • «Реал» обжалует удаление Вальверде, но на успех не надеется. В клубе считают, что Федерико получил красную из-за его конфликта с Баэной – за такой же фол на Коке была бы желтая
«Реал» обжалует удаление Федерико Вальверде в воскресном матче Ла Лиги с «Атлетико» (3:2).

Marca сообщает, что апелляция будет формальностью, поскольку в клубе не очень верят в ее успех. Хавбеку грозит дисквалификация на две игры.

В «Реале» полагают, что удаление связано с субъективным восприятием ситуации судьей Хосе Мунуэрой Монтеро. По мнению мадридцев, решение арбитра обусловлено контекстом взаимоотношений между Вальверде и Баэной: в 2023-м сообщалось, что уругваец ударил испанца по лицу на парковке.

«Сливочные» считают, что если бы Вальверде в воскресенье сфолил в том же стиле не на Баэне, а на Коке, то получил бы только желтую карточку.

Подчеркивается, что удаление Федерико рассматривается «Реалом» как очередное доказательство того, что система судейства в Испании не благоприятствует его интересам.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
Если бы такие удаления назначали в каждом матче, то Атлетико Мадрид сам бы не смог доигрывать большинство встреч))

Это стопроцентная жёлтая карточка. В Испании судьи как всегда хотят минуту славы за счёт своих клоунских решений.
Баэна судье Монтеро: - надеюсь ты помнишь, как Вальверде ударил меня по лицу на парковке?
Монтеро: - Спасибо, что напомнил
Что общего у Монтеро и мессенджера Max? Ловит даже на парковке
Да каким боком конфликт с баэной влияет на цвет карточки? Это слишком тупо для аргументации арбитров
Суд учитывает предысторию (обстоятельства, установленные судом по ранее рассмотренному делу) в процессе рассмотрения другого дела.
Это имеет место быть если была драка вне матча или особо грязный фол. А там обычный фол, которых десятки за тур набирается.
"Подчеркивается, что удаление Федерико рассматривается «Реалом» как очередное доказательство того, что система судейства в Испании не благоприятствует его интересам."
Лол
Его интересы-это справедливое судейство)
Денег не платят , а честного судейства хотят , клоуны ))
и все забыли как его простили в матче с бенфикой
Это вообще как к Ла Лиге относится ?
К ЛаЛиги никак но это относится к его мерзкому поведению. Там прокатило решил тут повторить...
Что за чушь? Это их конфликт. И вообще судья свистнул тут же по факту нарушения. Он сразу по выходу Баэны себе галочку поставил "Ага, у них конфликт, только тронет, я сразу КК влеплю." Тупее аргументации я не видел.
Не стоит искать логики в словах Реала....
А я тупее тебя не видел. Думаешь, судьи не готовятся к матчу?
там не только удар получился жестким, но и его щипы прям жестко пришелся. это КК, и не обсуждается. и этот Вальверде точно так же быковал на Баену в СКИ, когда тупо на ровном месте толкал в грудь.. видимо давние обиды еще не забыты. всегда считал Вальверде хорошим, но эпизод когда он на поле душил Ольмо никак не выходит из головы, и самый прикол в том что там он даже ЖК не получил.. как бы то не было, Вальверде порой включает режим "дикого зверья". может в жизни он нормальный, судить не будут но на поле порой хамит и грубит жестко.
Желтая за фол, еще желтая за агрессию. Поэтому 2 желтых сразу. Судья прав.

А Вальверде бы голову полечить.
зато псж взрывает трансферный рынок предлагая за ямаля 350 миллионов долларов сообщает евро футбол
опять реал ноет
Рекомендуем
Главные новости
Почеттино о «ПСЖ»: «Поражение на «Бернабеу» стало для меня смертным приговором. Нам не хватило удачи, до судейской ошибки, фола Бензема на Доннарумме, мы побеждали»
6 минут назад
Только 78% читателей Спортса’’ смогли пройти наш футбольный диктант до конца. А вы справитесь?
14 минут назадТесты и игры
Мать обвиняемого в убийстве Секача считает, что мошенники могли обмануть ее сына под предлогом доставки с маркетплейса: «Он мне в феврале звонил: «Мамуль, ты мне что-то заказывала?»
29 минут назад
Андрей Талалаев: «Если снова возникнет момент, который будет определять судьбу «Балтики» с точки зрения очков, и будет возможность выбить мяч на трибуну, я это сделаю»
44 минуты назад
Рапино о решении иранок остаться в Австралии: «Поддерживаю решение бежать от крайне репрессивного режима. Нужна невероятная смелость для этого, когда твоя семья на родине»
55 минут назад
Аршавин поставил Сперцяна в топ-10 ассистентов в истории РПЛ, а лучшим назвал Лоськова: «Любая передача, хоть в стиле Пирло, хоть плассер. А от Титова можете представить пас на 30 метров за спину?»
сегодня, 21:02
ТВ «Реала»: «Возмутительное судейство поставило под угрозу не только победу над «Атлетико», но и шансы в матчах, которые Вальверде пропустит. У Мунуэры Монтеро двойные стандарты»
сегодня, 20:59
Брейдо о ЦСКА: «Обсуждаются абсолютные вымыслы – конфликт Челестини с Лукиным или Алвесом, нюансы по ситуации с Мойзесом. Все пытаются найти причины неудачной серии»
сегодня, 20:36
УЕФА отклонил запрос клубов АПЛ о расширении заявок в ЛЧ до 28 игроков. Против выступили испанские команды
сегодня, 20:29
Мбаппе о травме колена: «Я на 100% восстановился. Было много спекуляций и неправды, такова жизнь спортсмена высокого уровня»
сегодня, 20:22
Ко всем новостям
Последние новости
Мичел о Вальверде: «Он на пути к тому, чтобы войти в историю «Реала». Феде не выглядит звездой, но он – звезда»
17 минут назад
«Ланс» о переносе матча с «ПСЖ»: «Мы сразу уведомили о своем намерении не менять дату. Тревожно, что Лига 1 превращается в переменную, уступающую европейским амбициям некоторых сторон»
27 минут назад
«Если бы игрок ЦСКА не толкнул Талалаева, ему дали бы желтую карточку и не было бы никакого конфликта. Это просто эмоции». Кагермазов о тренере «Балтики»
45 минут назад
Бартомеу о Месси: «Лео не принимал решений по трансферам или тренерам «Барсы», у него не было привилегий. Он был нашим самым важным активом и удивился, когда с ним расстались»
сегодня, 21:13
Энцо о будущем: «С «Реалом» переговоров не было. Я сосредоточен на «Челси», посмотрим после ЧМ»
сегодня, 21:02
Сотрудник «Зенита» Буллен о России: «Когда получил паспорт, это был самый счастливый день. Переезд в РФ был моей амбицией и целью с подростковых лет»
сегодня, 20:50
Почеттино о вопросах про политику США: «Я против любой формы несправедливости, но использовать трибуну, предоставленную теми, кто мне платит, для распространения своих идей неправильно»
сегодня, 20:43
Слишкович о Ливае: «Он всегда играл центрфорварда, а у Станковича – везде, только не там. Если игроку некомфортно, он не забивает, начинает нервничать и не дает 100%»
сегодня, 20:18
Матвей Сафонов: «После Межконтинентального кубка моя жизнь в Париже разделилась на до и после. На улице чаще подходят, узнают – надеваю масочку, капюшончик»
сегодня, 20:04Видео
Только три испанца забили больше 25 голов в ЛЧ. Вспомните их? И это не Торрес
сегодня, 20:00Тесты и игры
Рекомендуем