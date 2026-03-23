«Реал» обжалует удаление Вальверде, но на успех не надеется. В клубе считают, что Федерико получил красную из-за его конфликта с Баэной – за такой же фол на Коке была бы желтая
«Реал» обжалует удаление Федерико Вальверде в воскресном матче Ла Лиги с «Атлетико» (3:2).
Marca сообщает, что апелляция будет формальностью, поскольку в клубе не очень верят в ее успех. Хавбеку грозит дисквалификация на две игры.
В «Реале» полагают, что удаление связано с субъективным восприятием ситуации судьей Хосе Мунуэрой Монтеро. По мнению мадридцев, решение арбитра обусловлено контекстом взаимоотношений между Вальверде и Баэной: в 2023-м сообщалось, что уругваец ударил испанца по лицу на парковке.
«Сливочные» считают, что если бы Вальверде в воскресенье сфолил в том же стиле не на Баэне, а на Коке, то получил бы только желтую карточку.
Подчеркивается, что удаление Федерико рассматривается «Реалом» как очередное доказательство того, что система судейства в Испании не благоприятствует его интересам.
Это стопроцентная жёлтая карточка. В Испании судьи как всегда хотят минуту славы за счёт своих клоунских решений.
Монтеро: - Спасибо, что напомнил
Лол
А Вальверде бы голову полечить.