«Реал» обжалует удаление Вальверде, но на успех не надеется. В клубе считают, что Федерико получил красную из-за его конфликта с Баэной – за такой же фол на Коке была бы желтая

«Реал» обжалует удаление Федерико Вальверде в воскресном матче Ла Лиги с «Атлетико » (3:2).

Marca сообщает, что апелляция будет формальностью, поскольку в клубе не очень верят в ее успех. Хавбеку грозит дисквалификация на две игры.

В «Реале» полагают, что удаление связано с субъективным восприятием ситуации судьей Хосе Мунуэрой Монтеро. По мнению мадридцев, решение арбитра обусловлено контекстом взаимоотношений между Вальверде и Баэной: в 2023-м сообщалось , что уругваец ударил испанца по лицу на парковке.

«Сливочные» считают, что если бы Вальверде в воскресенье сфолил в том же стиле не на Баэне , а на Коке, то получил бы только желтую карточку.

Подчеркивается, что удаление Федерико рассматривается «Реалом » как очередное доказательство того, что система судейства в Испании не благоприятствует его интересам.