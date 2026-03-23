  • ТВ «Реала»: «Возмутительное судейство поставило под угрозу не только победу над «Атлетико», но и шансы в матчах, которые Вальверде пропустит. У Мунуэры Монтеро двойные стандарты»
ТВ «Реала»: «Возмутительное судейство поставило под угрозу не только победу над «Атлетико», но и шансы в матчах, которые Вальверде пропустит. У Мунуэры Монтеро двойные стандарты»

Ведущие и эксперты «Реал Мадрид ТВ» обсудили удаление Федерико Вальверде в игре с «Атлетико» (3:2).

«Решения [Хосе Мунуэры Монтеро] и двойные стандарты при применении правил сделали победу в дерби еще более тяжелой задачей, чем ожидалось. Хрестоматийные фол и желтая карточка, и даже Феде поначалу так считает, демонстрируя приветливый жест. Но судья [его удаляет и], совершая беспрецедентный поступок, отправляется к скамейке и пытается обосновать решение в разговоре с Арбелоа.

Сколько сантиметров должно быть между ногой и мячом? Как судья определяет, что мяч уже не в игре, если Баэна даже касается его перед падением? И как определить примененную силу [при ударе по ногам]? Для Мунуэры Монтеро это прямая красная за чрезмерную силу в действиях Вальверде, но в другой ситуации он считает иначе.

Возмутительное судейство оставляет «Реал» в меньшинстве. Очевидная ошибка не только поставила под угрозу победу команды Арбелоа в матче с «Атлетико», но и шансы «Реала» в ближайших матчах, в которых уругвайца не будет», – прозвучало в эфире клубного канала.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
Очередное позорище :)
Ответ Варфоломей Книгочтеев
Нытики🤡
Комментарий скрыт
а что Реал ТВ скажет про подкат Карвахаля, в котором он чуть ноги не оторвал Льеренте и не дал ему возможности пойти на добивание, после того как вратарь не зафиксировал мяч?
Ответ василий иванов
а что Реал ТВ скажет про подкат Карвахаля, в котором он чуть ноги не оторвал Льеренте и не дал ему возможности пойти на добивание, после того как вратарь не зафиксировал мяч?
Там подкат на чистую красную между прочим, но об этом ни слова от фанатов второго мадридского. Льеренте кстати получил сотрясение после этого подката.

https://youtu.be/uAh8PUteoaE?si=0MWJfnXH4HiapUT5&t=109
Ответ василий иванов
а что Реал ТВ скажет про подкат Карвахаля, в котором он чуть ноги не оторвал Льеренте и не дал ему возможности пойти на добивание, после того как вратарь не зафиксировал мяч?
Местные сливочные иксперды уже высказались - там все в рамках правил) Правда у них и удар сзади по опорной ноге с разбега от Вальверде конченное судейство и скандал.
Поэтому я не знаю верить им или нет😀
Гнилое ТВ в своем репертуаре, уругвайский гопник лупит со всей дури соперника сзади по ноге, не попадая в мяч, чистейшая красная карточка. А вот когда удаляли игрока Хетафе в матче с реалом за симуляцию винисиуса, там даже и ЖК не было:))
А грязный подкат Карвахаля на Лорьенте, это что было? Не надо было удалять Караахаля? который за карьеру неоднократно совершал такие подкаты, с целю покалечить. У него получилось, Лорьенте пришлось выйти с поля чтоб очнутся. Или эта поганное Реал ТВ во главе с Пересом не увидели этот момент. Судья даже не отметил фол Карвахаля. Под угрозой ставит игры… знаком всему миру этот позорный и отвратительный ной… где не появятся, везде свистят им… свои же…
Благодаря Сити, Вальверде теперь надежда и опора реала и без него труба?
Шапито в своём репертуаре. Судьи их за уши вытащили в дерби и всё равно не довольны
Клубное ТВ Реала это просто зашквар.
Позорят великий клуб всё больше и больше.
Если Реал боится не обыграть аутсайдеров без Вальверде это прискорбно. К тому же где было тв Реала когда Рюдигер сопернику специально коленом в голову зарядил? Тогда все почему то молчали
Да кто этих мазафакеров из ТВ «Реала» слушает?
Если мадридцы Ямалю ногу оторвут, то и тогда напишут, что сам упал и опять Барсе помогают...
Ответ Andy007
Да кто этих мазафакеров из ТВ «Реала» слушает? Если мадридцы Ямалю ногу оторвут, то и тогда напишут, что сам упал и опять Барсе помогают...
Да тут половина якобы болельщиков Реала это его глоры. Единицы адекватных, а остальные глоры готовы оправдывать любые действия Реала
«Реал» обжалует удаление Вальверде, но на успех не надеется. В клубе считают, что Федерико получил красную из-за его конфликта с Баэной – за такой же фол на Коке была бы желтая
сегодня, 19:35
Итурральде про удаление Вальверде: «Если вы считаете, что применена чрезмерная сила, то это красная карточка. Но для меня это явная желтая»
сегодня, 17:18
CTA считает, что Мунуэра правильно удалил Вальверде в дерби «Реала» с «Атлетико» (Хуанфе Санс Перес)
сегодня, 13:44
Почеттино о «ПСЖ»: «Поражение на «Бернабеу» стало для меня смертным приговором. Нам не хватило удачи, до судейской ошибки, фола Бензема на Доннарумме, мы побеждали»
8 минут назад
Только 78% читателей Спортса’’ смогли пройти наш футбольный диктант до конца. А вы справитесь?
16 минут назадТесты и игры
Мать обвиняемого в убийстве Секача считает, что мошенники могли обмануть ее сына под предлогом доставки с маркетплейса: «Он мне в феврале звонил: «Мамуль, ты мне что-то заказывала?»
31 минуту назад
Андрей Талалаев: «Если снова возникнет момент, который будет определять судьбу «Балтики» с точки зрения очков, и будет возможность выбить мяч на трибуну, я это сделаю»
46 минут назад
Рапино о решении иранок остаться в Австралии: «Поддерживаю решение бежать от крайне репрессивного режима. Нужна невероятная смелость для этого, когда твоя семья на родине»
57 минут назад
Аршавин поставил Сперцяна в топ-10 ассистентов в истории РПЛ, а лучшим назвал Лоськова: «Любая передача, хоть в стиле Пирло, хоть плассер. А от Титова можете представить пас на 30 метров за спину?»
сегодня, 21:02
Брейдо о ЦСКА: «Обсуждаются абсолютные вымыслы – конфликт Челестини с Лукиным или Алвесом, нюансы по ситуации с Мойзесом. Все пытаются найти причины неудачной серии»
сегодня, 20:36
УЕФА отклонил запрос клубов АПЛ о расширении заявок в ЛЧ до 28 игроков. Против выступили испанские команды
сегодня, 20:29
Мбаппе о травме колена: «Я на 100% восстановился. Было много спекуляций и неправды, такова жизнь спортсмена высокого уровня»
сегодня, 20:22
Аршавин о Дуране: «Назабивал в Англии и думает: «Что там Россия, уж как-нибудь пойдет». Но так не бывает. И он именно по-игровому не влился в «Зенит» – ему будто всегда в борьбу дают»
сегодня, 20:00
Мичел о Вальверде: «Он на пути к тому, чтобы войти в историю «Реала». Феде не выглядит звездой, но он – звезда»
19 минут назад
«Ланс» о переносе матча с «ПСЖ»: «Мы сразу уведомили о своем намерении не менять дату. Тревожно, что Лига 1 превращается в переменную, уступающую европейским амбициям некоторых сторон»
29 минут назад
«Если бы игрок ЦСКА не толкнул Талалаева, ему дали бы желтую карточку и не было бы никакого конфликта. Это просто эмоции». Кагермазов о тренере «Балтики»
47 минут назад
Бартомеу о Месси: «Лео не принимал решений по трансферам или тренерам «Барсы», у него не было привилегий. Он был нашим самым важным активом и удивился, когда с ним расстались»
сегодня, 21:13
Энцо о будущем: «С «Реалом» переговоров не было. Я сосредоточен на «Челси», посмотрим после ЧМ»
сегодня, 21:02
Сотрудник «Зенита» Буллен о России: «Когда получил паспорт, это был самый счастливый день. Переезд в РФ был моей амбицией и целью с подростковых лет»
сегодня, 20:50
Почеттино о вопросах про политику США: «Я против любой формы несправедливости, но использовать трибуну, предоставленную теми, кто мне платит, для распространения своих идей неправильно»
сегодня, 20:43
Слишкович о Ливае: «Он всегда играл центрфорварда, а у Станковича – везде, только не там. Если игроку некомфортно, он не забивает, начинает нервничать и не дает 100%»
сегодня, 20:18
Матвей Сафонов: «После Межконтинентального кубка моя жизнь в Париже разделилась на до и после. На улице чаще подходят, узнают – надеваю масочку, капюшончик»
сегодня, 20:04Видео
Только три испанца забили больше 25 голов в ЛЧ. Вспомните их? И это не Торрес
сегодня, 20:00Тесты и игры
