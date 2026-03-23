ТВ «Реала»: «Возмутительное судейство поставило под угрозу не только победу над «Атлетико», но и шансы в матчах, которые Вальверде пропустит. У Мунуэры Монтеро двойные стандарты»

«Реал Мадрид ТВ» про удаление Вальверде: возмутительное судейство в дерби.

Ведущие и эксперты «Реал Мадрид ТВ » обсудили удаление Федерико Вальверде в игре с «Атлетико» (3:2).

«Решения [Хосе Мунуэры Монтеро ] и двойные стандарты при применении правил сделали победу в дерби еще более тяжелой задачей, чем ожидалось. Хрестоматийные фол и желтая карточка, и даже Феде поначалу так считает, демонстрируя приветливый жест. Но судья [его удаляет и], совершая беспрецедентный поступок, отправляется к скамейке и пытается обосновать решение в разговоре с Арбелоа.

Сколько сантиметров должно быть между ногой и мячом? Как судья определяет, что мяч уже не в игре, если Баэна даже касается его перед падением? И как определить примененную силу [при ударе по ногам]? Для Мунуэры Монтеро это прямая красная за чрезмерную силу в действиях Вальверде, но в другой ситуации он считает иначе.

Возмутительное судейство оставляет «Реал» в меньшинстве. Очевидная ошибка не только поставила под угрозу победу команды Арбелоа в матче с «Атлетико », но и шансы «Реала» в ближайших матчах, в которых уругвайца не будет», – прозвучало в эфире клубного канала.