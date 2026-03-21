🎥 Фанат с синдромом Дауна впечатлил Грилиша. Парень показал танец червяка

21 марта отмечается Всемирный день людей с синдромом Дауна. Важную дату Джек Грилиш отметил с особенными фанатами «Эвертона».

На правах главного добряка в футболе вингер попросил молодых людей показать ему свои лучшие танцевальные движения. Один из болельщиков продемонстрировал футболисту танец «червяка».

Джек был впечатлен и попросил парня научить его такому трюку. Поклонник «ирисок» игроку, разумеется, не отказал.

В январе у Грилиша диагностировали перелом стопы. Англичанин перенес операцию, в этом сезоне он, вероятно, больше не выйдет на поле.

Джек известен своим трепетным отношением к людям с непростой судьбой. Его младшая сестра родилась с церебральным параличом, вингер всегда внимателен к особенным фанатам , он также тратит солидные суммы на благотворительность .