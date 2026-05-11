Галактионов о «Локо»: «Продолжаем борьбу за медали. Остался один шаг»

Тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о борьбе за 3-е место в Мир РПЛ.

В 29-м туре железнодорожники обыграли «Балтику» (1:0) и остались на 3-й строчке в таблице, опережая на 5 очков «Спартак», у которого на игру меньше.

— Команда доказала, что может играть без Батракова. Как перераспределили роли?

— Начнем с того, что потеря любого лидера сказывается. На атакующий потенциал это влияет. Но ребята молодцы. Выполнили наши требования. Команда достаточно легко и свободно действовала. Немножко торопили. Удаление свою роль сыграло. Имели возможности в большинстве, создавали моменты.

До пенальти все было нормально. Но при нашей нервозности соперник это почувствовал. Было несколько атак, которые мы форсировали, торопились. Несколько ошибок могли привести к контратакам. Антон [Митрюшкин] на пенальти проявил лидерские качества.

Продолжаем борьбу за медали. Остался один шаг, — сказал Галактионов.

Локо больше других достоин бронзы, мне кажется.
Ответ
Полностью согласен даже потому что со всеми лидерами сыграли. Плохо только то что Локо все же не в лез в борьбу за золото. Ну тут нужно всех сохранить и купить пару тройку и игроков и на следующий сезон все будет отлично.
Николаев об удалении Андраде в матче с «Локо»: «Критерии для красной: открытые шипы, попадание в икроножную мышцу, высокий контакт, продавливание. Нарушение серьезное»
10 мая, 20:19
Бакаев о желтой в матче с «Балтикой»: «Я обескуражен. Уверен, судьи знали, что это 4-я карточка для меня. Их оправдывают, а они делают что хотят весь сезон»
10 мая, 19:33
Галактионов про 1:0 с «Балтикой»: «Локо» полтора тайма хорошо играл, но 11-метровый мог все перевернуть. Митрюшкин сыграл блестяще и выручил нас»
10 мая, 19:25
