Галактионов о «Локо»: «Продолжаем борьбу за медали. Остался один шаг»

Галактионов о «Локо»: продолжаем борьбу за медали.

Тренер «Локомотива » Михаил Галактионов высказался о борьбе за 3-е место в Мир РПЛ .

В 29-м туре железнодорожники обыграли «Балтику» (1:0) и остались на 3-й строчке в таблице, опережая на 5 очков «Спартак», у которого на игру меньше.

— Команда доказала, что может играть без Батракова. Как перераспределили роли?

— Начнем с того, что потеря любого лидера сказывается. На атакующий потенциал это влияет. Но ребята молодцы. Выполнили наши требования. Команда достаточно легко и свободно действовала. Немножко торопили. Удаление свою роль сыграло. Имели возможности в большинстве, создавали моменты.

До пенальти все было нормально. Но при нашей нервозности соперник это почувствовал. Было несколько атак, которые мы форсировали, торопились. Несколько ошибок могли привести к контратакам. Антон [Митрюшкин] на пенальти проявил лидерские качества.

Продолжаем борьбу за медали. Остался один шаг, — сказал Галактионов.