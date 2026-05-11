Талалаев о конфликтах: «Кто к нам с мечом приходит, от меча обычно погибает. Где Челестини?»
Тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался об опыте конфликтных ситуаций.
«Сегодня великий праздник [День Победы], всех поздравляю. Попросил переводчиков вчера объяснить Оффору, что за праздник. И перед командой объяснили, что, кто к нам с мечом приходит, от меча обычно погибает.
Вот пример. Где Челестини (экс-тренер ЦСКА – Спортс”)? Где директор, который накатал заявление, когда в тот раз игроки и тренеры «Локомотива» побежали в нашу техническую зону?
Не пытаюсь казаться лучше, чем есть. И не надо делать меня хуже, чем я есть», — сказал Талалаев.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
Тьфу
Не уверен, что в другом клубе, статусом выше, стали бы терпеть такое отношение и он сам бы долго проработал )
Ну и то, что после той самой стычки у Балтики 1 победа в 8 матчах, тоже о многом говорит.
рубашка ещё подойдёт. Такая, с очень длинными рукавами)