Арбелоа о травме Мбаппе: «Я бы хотел, чтобы он был на сто процентов готов и мог играть с первых минут»
Арбелоа о травме Мбаппе: я бы хотел, чтобы он был на сто процентов готов.
Тренер «Реала» Альваро Арбелоа оценил вероятность восстановления форварда «Мадрида» Килиана Мбаппе от травмы до конца сезона.
Из-за дискомфорта в задней поверхности бедра француз пропустил два последних матча Ла Лиги – с «Барселоной» (0:2) и «Эспаньолом» (2:0).
- Сможет ли Мбаппе сыграть до конца сезона?
– Не знаю. Осталось две недели, и в зависимости от того, будет ли у него дискомфорт, мы увидим, сможет ли он сыграть.
- Вы бы хотели, чтобы Мбаппе смог поехать на матч?
– Я бы хотел, чтобы он был на сто процентов готов и мог играть с первых минут. Этого я действительно хотел бы, – сказал Арбелоа.
«Реалу» осталось провести в Ла Лиге три матча – с «Овьедо», «Севильей» и «Атлетиком».
«Зенит» уже точно чемпион?26794 голоса
Конечно
Чудо «Краснодара» все еще возможно!
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Реала»
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
в описании тебя как человека.
что такого тут сказал арбелоа, что задел твою тонкую душу?
но пока человек не посмотрит вглубь себя и не найдет этого поедающего червя, будут находиться реалы, криштианы, глобальное потепление и прочие явления извне, на которые вы будете выливать свою желчь, ибо в себе ее держать и искать причины ее появления больно.
он именно для этого моуриньо возвращает, алё)))
а правда, как всегда, где-то по середине.
в анчелотти, например)