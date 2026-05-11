Арбелоа о травме Мбаппе: «Я бы хотел, чтобы он был на сто процентов готов и мог играть с первых минут»

Тренер «Реала» Альваро Арбелоа оценил вероятность восстановления форварда «Мадрида» Килиана Мбаппе от травмы до конца сезона.

Из-за дискомфорта в задней поверхности бедра француз пропустил два последних матча Ла Лиги – с «Барселоной» (0:2) и «Эспаньолом» (2:0).

- Сможет ли Мбаппе сыграть до конца сезона?

– Не знаю. Осталось две недели, и в зависимости от того, будет ли у него дискомфорт, мы увидим, сможет ли он сыграть.

- Вы бы хотели, чтобы Мбаппе смог поехать на матч?

– Я бы хотел, чтобы он был на сто процентов готов и мог играть с первых минут. Этого я действительно хотел бы, – сказал Арбелоа.

«Реалу» осталось провести в Ла Лиге три матча – с «Овьедо», «Севильей» и «Атлетиком».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Реала»
Мбаппе давно всё понял и нагло слился с чемпионата)) Тут писали что в Италии его видели, вполне здоровый. На Ла Лигу он забил, мыслями уже в ЧМ.
какой же ты мерзкий арбелоа!
твой коммент очень красноречив.
в описании тебя как человека.
что такого тут сказал арбелоа, что задел твою тонкую душу?
Народ просто какой-то отборный оголтелый 💩бездумно накидывает - про то, что Арби мерзкий, что как настоящий мадридист должен был уйти и тд. Особенно последнее веселит - должен уйти за пару туров до конца чемпионата, после которого его и так уберут🙈
Сейчас подгонят Моуриньо, будет его ассистентом ждать увольнения
Всем чхать на него , ох как же злы болельщики по всему миру , на этот Реал , они буквально ненавидят этот сброд , Как в руководстве так и на поле
часто ненависть говорит о самом человеке, а не о предмете ненависти. в данном случае реал персонально тебе и большинству болельщиков по факту ничего плохого не сделал.

но пока человек не посмотрит вглубь себя и не найдет этого поедающего червя, будут находиться реалы, криштианы, глобальное потепление и прочие явления извне, на которые вы будете выливать свою желчь, ибо в себе ее держать и искать причины ее появления больно.
Реалу нужна жёсткая рука, а не этот лизун, но Перес этого не позволит
чего не позволит перес?
он именно для этого моуриньо возвращает, алё)))
Зато уволили Алонсо!! Который говорил и проблемах и поставили марионетку, с которым теперь никто не считается и даже игроки не разговаривают!
по сути разменяли одну крайность другой.
а правда, как всегда, где-то по середине.
в анчелотти, например)
