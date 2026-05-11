Арбелоа о травме Мбаппе: «Я бы хотел, чтобы он был на сто процентов готов и мог играть с первых минут»

Арбелоа о травме Мбаппе: я бы хотел, чтобы он был на сто процентов готов.

Тренер «Реала» Альваро Арбелоа оценил вероятность восстановления форварда «Мадрида » Килиана Мбаппе от травмы до конца сезона.

Из-за дискомфорта в задней поверхности бедра француз пропустил два последних матча Ла Лиги – с «Барселоной» (0:2) и «Эспаньолом» (2:0).

- Сможет ли Мбаппе сыграть до конца сезона?

– Не знаю. Осталось две недели, и в зависимости от того, будет ли у него дискомфорт, мы увидим, сможет ли он сыграть.

- Вы бы хотели, чтобы Мбаппе смог поехать на матч?

– Я бы хотел, чтобы он был на сто процентов готов и мог играть с первых минут. Этого я действительно хотел бы, – сказал Арбелоа.

«Реалу» осталось провести в Ла Лиге три матча – с «Овьедо», «Севильей» и «Атлетиком».