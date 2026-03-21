Встреча «Борнмута» и «Манчестер Юнайтед» в 31-м туре Премьер-лиги завершилась ничьей 2:2. «Красные дьяволы» остались недовольны работой VAR и главного арбитра Стюарта Эттуэлла.

На 67-й минуте манкунианцы требовали пенальти: Адриен Трюффер руками толкнул Амада Диалло, который упал на газон в штрафной. Судья эпизод проигнорировал, уже в следующей атаке Трюффер отдал ассист на гол Райана Кристи.

Вскоре в центре схожего эпизода оказался Харри Магуайр. Защитник в штрафной хватался руками за Эванилсона Барбозу. Соперник оказался на газоне, Магуайр получил красную, а «Борнмут» – право на пенальти.

Экс-глава PGMOL Кит Хэкетт считает, что «дьяволов» лишили одиннадцатиметрового: «Мы увидели откровенный захват Амада, за такое нарушение однозначно стоит назначить пенальти. Недовольство «Юнайтед» вполне объяснимо».

Рио Фердинанд солидарен: «Думаю, это был пенальти. Соперник положил обе руки на плечи Амада. В любой части поля такое действие считалось бы нарушением. Амад немного дорисовывал, возможно, поэтому арбитр не назначил пенальти.

Я вообще-то удивился, что из-за фола на Амаде гол «Борнмута» не был отменен. Через несколько минут за схожие действия Харри Магуайр был удален, а «Борнмут» получил пенальти. Судейские решения в Премьер-лиге становятся хуже с каждым днем».

Непоследовательность арбитра в принятии решений возмутила и фанатов «Ман Юнайтед», и сам клуб. Как пишет пресса, из-за эпизода с Диалло «дьяволы» собираются обратиться с жалобой в PGMOL.

Ваши мысли по работе арбитра?