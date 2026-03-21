«МЮ» возмущен «очередной ошибкой ВАР» и обратится в PGMOL из-за неназначенного пенальти на Амаде в матче с «Борнмутом»

«Манчестер Юнайтед» обратится в PGMOL из-за неназначенного пенальти.

«Манчестер Юнайтед» намерен подать жалобу в судейский комитет АПЛ PGMOL после неназначенного пенальти в матче против «Борнмута » (2:2).

На 67-й минуте игры при счете 1:0 в пользу «МЮ» вингер манкунианцев Амад Диалло вошел в штрафную, защитник Адриен Трюффер толкнул соперника руками, после чего Диалло упал на газон. Арбитр Стюарт Эттуэлл не увидел фола в этом эпизоде. «Вишни» сравняли счет в следующей атаке, а Трюффер отдал голевой пас.

По информации Daily Mail, манкунианский клуб возмущен «очередной ошибкой ВАР», которая может стоить команде места в Лиге чемпионов.

Отмечается, что руководители «Манчестер Юнайтед » считают, что фол на Амаде был очевидным.

