«МЮ» возмущен «очередной ошибкой ВАР» и обратится в PGMOL из-за неназначенного пенальти на Амаде в матче с «Борнмутом»
«Манчестер Юнайтед» намерен подать жалобу в судейский комитет АПЛ PGMOL после неназначенного пенальти в матче против «Борнмута» (2:2).
На 67-й минуте игры при счете 1:0 в пользу «МЮ» вингер манкунианцев Амад Диалло вошел в штрафную, защитник Адриен Трюффер толкнул соперника руками, после чего Диалло упал на газон. Арбитр Стюарт Эттуэлл не увидел фола в этом эпизоде. «Вишни» сравняли счет в следующей атаке, а Трюффер отдал голевой пас.
По информации Daily Mail, манкунианский клуб возмущен «очередной ошибкой ВАР», которая может стоить команде места в Лиге чемпионов.
Отмечается, что руководители «Манчестер Юнайтед» считают, что фол на Амаде был очевидным.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Mail
«Там был откровенный захват Амада – за такое стопроцентно нужно ставить пенальти. Вообще неудивительно, что «Юнайтед» сейчас недоволен»...
Можно, а зачем?
Кто то удивлен?
Я нет.
До судного дня осталось.... часов.🥸
фаны мю 🤡🤡: "там даже фола не было"...
Во времена легенды мю Говарда Уебба вам такое не свистели по очевидным причинам, сейчас вашего папочки больше нет, отвыкайте от халявы 🤣
А даже если и признают, то от этого ни горячо ни холодно. Разве что судей (особенно на ВАРе) забанят на пару матчей ( в лучшем случае)