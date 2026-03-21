  • «МЮ» возмущен «очередной ошибкой ВАР» и обратится в PGMOL из-за неназначенного пенальти на Амаде в матче с «Борнмутом»
«Манчестер Юнайтед» намерен подать жалобу в судейский комитет АПЛ PGMOL после неназначенного пенальти в матче против «Борнмута» (2:2).

На 67-й минуте игры при счете 1:0 в пользу «МЮ» вингер манкунианцев Амад Диалло вошел в штрафную, защитник Адриен Трюффер толкнул соперника руками, после чего Диалло упал на газон. Арбитр Стюарт Эттуэлл не увидел фола в этом эпизоде. «Вишни» сравняли счет в следующей атаке, а Трюффер отдал голевой пас.

По информации Daily Mail, манкунианский клуб возмущен «очередной ошибкой ВАР», которая может стоить команде места в Лиге чемпионов.

Отмечается, что руководители «Манчестер Юнайтед» считают, что фол на Амаде был очевидным.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Mail
Да тут не в очевидности фола дело. Дело в последовательности решений. Либо и там и там пенальти, либо не там и не там. Разница между противоположными решениями буквально 5 минут
Ответ Censormorum
Моменты все таки разные. Выход один в ноль и безобидный момент в углу штрафной. Дело как раз в очевидности фола, человек даже не пытатется сыграть в мяч, а просто толкает соперника. Тысячепроцентный пенальти.
Разница кстати в том, что игрок Борнмута сфолил дичайшим образом, схватив в замок обеими руками руку Амада. А вот Мага коснулся груди соперника и тот просто свалился ничком) Там явный нырок был. Понятно, что это пенальти, но просто формулировка ВАР была в том, что на Амаде не было достаточного контакта для фола. Это просто шок контент. Более однозначного захвата не бывает. Смешно, что когда он отпускал Амада, он его еще и толкнул)))
Бывший глава английских судей (PGMOL) Кит Хэкетт разобрал вчерашний эпизод:

«Там был откровенный захват Амада – за такое стопроцентно нужно ставить пенальти. Вообще неудивительно, что «Юнайтед» сейчас недоволен»...
хоть кто-то адекватный есть
"Пожалуйста, не трогайте только Безбородова. Один остался, который умеет судить, приятно смотреть матчи".
В Англии самые высокомерные судьи, которые в жизни не признают ошибки.
Как сказал классик
Можно, а зачем?
Давно МЮ никуда жалоб не подавал, но здесь и сейчас нужны эти два очка были, а эти псы свой судейский произвол устраивают от матча к матчу и как кость в горле у всех клубов АПЛ который год.
Наконец-то где-то, кроме Испании, достали язык из опы
VAR, Ка и все наработки человека, стало оружием в руках человека.
Кто то удивлен?
Я нет.
Да, Скайнет существует.
До судного дня осталось.... часов.🥸
Тут наверное репутация сыграла. Меня больше с Магуайром возмущает. Там даже фола не было.
ну не, фол был и пенальти, Маге просто не надо было хватить рукой Эванилсона. В недавнем матче против Пелас на Кунье сфолили точно так же и поставили пенку и дали КК игроку Пеласа. Так что тут последовательно. Но и на Амаде был пенальти, Трюффер завалил его без попытки играть в мяч
Магуайр хватает за руку и роняет в штрафной соперника, который выбегал 1 на 1 на вратаря

фаны мю 🤡🤡: "там даже фола не было"...

Во времена легенды мю Говарда Уебба вам такое не свистели по очевидным причинам, сейчас вашего папочки больше нет, отвыкайте от халявы 🤣
возмущение по делу, ибо пенка железобетонная 💯
PGMOL: "Отказать" ))
А даже если и признают, то от этого ни горячо ни холодно. Разве что судей (особенно на ВАРе) забанят на пару матчей ( в лучшем случае)
Кэррик про 2:2 с «Борнмутом»: «Я разочарован, что «МЮ» не набрал 3 очка, моментов хватало. Не понимаю, почему нам дали один пенальти, но не дали такой же второй, безумие»
