  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лига конференций. 1/2 финала. «Шахтер» снова уступил «Кристал Пэлас», «Страсбур» проиграл «Райо Вальекано»
108

Лига конференций. 1/2 финала. «Шахтер» снова уступил «Кристал Пэлас», «Страсбур» проиграл «Райо Вальекано»

В Лиге конференций прошли ответные матчи полуфиналов.

«Кристал Пэлас» дома победил «Шахтер» (2:1) в ответном матче полуфинала Лиги конференций, «Страсбур» на своем поле уступил «Райо Вальекано» (0:1).

Лига конференций

1/2 финала

Ответные матчи

Лига Конференций. Полуфинал
7 мая 19:00, Селхерст Парк
Логотип домашней команды
Кристал Пэлас
Завершен
2 - 1
1.32xG1.05
Логотип гостевой команды
Шахтер
Матч окончен
Муньос   Клайн
89’
Уортон   Хьюз
89’
Камада   Лерма
88’
Пино   Джонсон
78’
75’
Педриньо   Феррейра
Матета   Ларсен
66’
56’
Очеретько   Невертон
56’
Элиаз   Траоре
  Сарр
52’
46’
Сантана   Северино
2тайм
Перерыв
34’
  Эгиналдо
27’
Винисиус Тобиас   Грам
  Педро Энрике
25’
15’
Бондарь
Кристал Пэлас
Хендерсон, Канво, Лакруа, Ричардс, Митчелл, Камада, Уортон, Муньос, Пино, Матета, Сарр
Запасные: Родни, Камада, Бенитес, Уортон, Муньос, Пино, Матета, Риад, Девенни, Кардинес, Мэттьюз
1тайм
Шахтер:
Ризнык, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Винисиус Тобиас, Очеретько, Эгиналдо, Гомес, Педриньо, Сантана, Элиаз
Запасные: Педриньо, Сантана, Азаров, Назарина, Мейреллес, Очеретько, Твардовский, Элиаз, Крыськив, Бондаренко, Винисиус Тобиас, Оба
Подробнее

Первый матч: 3:1

Лига Конференций. Полуфинал
7 мая 19:00, Ля Мено
Логотип домашней команды
Страсбур
Завершен
0 - 1
1.59xG1.75
Логотип гостевой команды
Райо Вальекано
Матч окончен
Энсисо
90’
88’
Баталья
86’
Оскар Валентин
86’
Унаи Лопес   Гумбау
85’
Унаи Лопес
85’
Эспино   Альваро Гарсия
Диегу Морейра
80’
78’
Де Фрутос   Балиу
78’
Паласон   Диас
Эль-Мурабет   Амо-Амейо
67’
65’
Алеман   Камельо
Чилуэлл   Нанаси
46’
2тайм
Перерыв
42’
  Алеман
Чилуэлл
25’
Страсбур
Пендерс, Чилуэлл, Омобамиделе, Дукуре, Г. Дуэ, Эль-Мурабет, Годо, Уаттара, Барко, Диегу Морейра, Энсисо
Запасные: Амугу, Кодия, Бозе, Чилуэлл, Эль-Мурабет, Керкар, Беккер, Ойеделе, Юнссон, Луиш, Яссин, Хойсберг
1тайм
Райо Вальекано:
Баталья, Чаваррия, Сисс, Лежен, Рациу, Оскар Валентин, Унаи Лопес, Эспино, Паласон, Де Фрутос, Алеман
Запасные: Эспино, Карденас, Молина Колорадо, Менди, Трехо, Унаи Лопес, Паласон, Де Фрутос, Алеман
Подробнее

Первый матч: 0:1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги конференций

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?35221 голос
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
logoЛига конференций УЕФА
результаты
logoКристал Пэлас
logoШахтер
logoСтрасбур
logoРайо Вальекано
108 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
За Кристал Пэлас 👋👋👋
Ответ Александр Кудрявцев
За Кристал Пэлас 👋👋👋
Получается второй год у КП будет трофей !
Страсбур часть франшизы владельцев Челси
Кристал Пэлас с Лионом и Ботафого

В ЛЕ тоже самое.
Брага 25 процентов владельцев ПСЖ, Ноттингем и Олимпиакос,

УЕФА и ФИФА будут что то делать или скоро все будут сателлитами друг другу?
Притом англичане не в ЕС и не могут брать игроков до 18 лет, но через свои филиалы они обходят эти правила, покупают их туда и держат до 18..
А уж про продажи сами себе и нечего говорить..
Ответ Бегемотик
Страсбур часть франшизы владельцев Челси Кристал Пэлас с Лионом и Ботафого В ЛЕ тоже самое. Брага 25 процентов владельцев ПСЖ, Ноттингем и Олимпиакос, УЕФА и ФИФА будут что то делать или скоро все будут сателлитами друг другу? Притом англичане не в ЕС и не могут брать игроков до 18 лет, но через свои филиалы они обходят эти правила, покупают их туда и держат до 18.. А уж про продажи сами себе и нечего говорить..
он же продал Пэлас, но не в срок, поэтому они и играют в полуфинале ЛК, а Форест в ЛЕ, хотя должны были наоборот
Ответ Бегемотик
Страсбур часть франшизы владельцев Челси Кристал Пэлас с Лионом и Ботафого В ЛЕ тоже самое. Брага 25 процентов владельцев ПСЖ, Ноттингем и Олимпиакос, УЕФА и ФИФА будут что то делать или скоро все будут сателлитами друг другу? Притом англичане не в ЕС и не могут брать игроков до 18 лет, но через свои филиалы они обходят эти правила, покупают их туда и держат до 18.. А уж про продажи сами себе и нечего говорить..
в чем проблема сателлитов?

Один раз Рб Зальцбург и Рб Лейпциг оказались в одной группе Ле, так Зальцбург два раза старшую команду обыграл, так еще и обыграл второй раз в тот момент, когда уже решил вопрос с выходом в плей-офф и утопил Лейпциг, из-за чего те не вышли из группы
Болеем за Пэлас, чтобы в 38 туре против Арсенала выходил резерв перед финалом ЛК)
Ответ Средний палец Кирана Тирни
Болеем за Пэлас, чтобы в 38 туре против Арсенала выходил резерв перед финалом ЛК)
ловко и тонко
Райо Вальекано – один из самых бедных клубов ла лиги, который даже стадион свой поддерживать едва в состоянии. Делают историю
Ответ Свисток Негрейры
Райо Вальекано – один из самых бедных клубов ла лиги, который даже стадион свой поддерживать едва в состоянии. Делают историю
+++++
Настоящий Шахтёр играет завтра с нашим Ростовом-2 в Таганроге.
Ответ Ростовский
Настоящий Шахтёр играет завтра с нашим Ростовом-2 в Таганроге.
Комментарий скрыт
Ответ Dinamo_Tb
Комментарий скрыт
Нет, настоящий у себя на родине - в России.
долбят шахтар 🍑👈🤣
Как легко дырявят польский гурник 😂
Поляки вроде очень стараются, больше атакуют, мяч держат, но как КП включается - сразу гол. И так уже второй матч.
Давайте Кристал, давите этой фейковый шахтер между пальцев!!
Ответ Social Warrior
Давайте Кристал, давите этой фейковый шахтер между пальцев!!
искусственный львивский шахтар будет наказан!)
Пэлас возьмёт кубок....
Ответ Nono Gomes
Пэлас возьмёт кубок....
Вероятность очень высока !
Ни года без Кубка ))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Миятович о Вальверде и Тчуамени: «500 тысяч евро для них немного, худшее наказание – не давать играть. Но это не успокоит атмосферу, союзники обоих способны развязать конфликт»
8 минут назад
Флик о «Барселоне»: «Завоевать второй титул подряд со столь молодой командой было бы невероятно и необычно для Испании»
34 минуты назад
Бартомеу о попытке купить Мбаппе: «Монако» запрашивал крупную сумму, но «Барса» могла ее выплатить, мы зарабатывали больше всех в мире. Однако Килиан предпочитал «ПСЖ»
42 минуты назад
Александр Мостовой: «Война – самое страшное, что может быть на Земле. Она затронула каждую семью в СССР. Мой дедушка , которого я ни разу не видел, был танкистом и погиб»
54 минуты назад
«Димон». «Ювентус» под звук из фильма «Бумер» анонсировал матч с «Лечче»
55 минут назадВидео
Пономарев про 10 000 рублей ветеранам на 9 мая: «Это позор, ничто, неприлично даже обсуждать, курицу в магазине купить – и все. Должно быть минимум 100 000, на лекарства 20 000 уходит»
сегодня, 16:34
Кэррик про 0:0 с «Сандерлендом»: «Результат положительный. «МЮ» чуть не вырвал победу в конце»
сегодня, 16:32
Чемпионат Англии. «Ман Сити» принимает «Брентфорд», «МЮ» не выиграл у «Сандерленда», «Ливерпуль» сыграл вничью с «Челси»
сегодня, 16:31Live
Чемпионат Германии. «Бавария» против «Вольфсбурга», «Байер» уступил «Штутгарту», «РБ Лейпциг» победил «Санкт-Паули»
сегодня, 16:30Live
Чемпионат Испании. «Атлетико» принимает «Сельту», «Сосьедад» Захаряна против «Бетиса», «Севилья» победила «Эспаньол»
сегодня, 16:30Live
Ко всем новостям
Последние новости
«Лацио» – «Интер». 0:3 – у Лаутаро гол и пас, Мхитарян и Сучич тоже забили, Романьоли удалили на 59-й. Онлайн-трансляция
6 минут назадLive
Жена Сафонова: «Матвей сегодня получил от меня подарок в виде отъезда на целый день в город, где я буду тратить его деньги, плюс открытку»
8 минут назадФото
Кейн с пенальти пробил мимо ворот «Вольфсбурга». У Харри первый промах с точки в Бундеслиге за три года
25 минут назад
«Вольфсбург» – «Бавария».0:0 – Кейн не реализовал пенальти. Онлайн-трансляция
28 минут назадLive
«Спартак» признал гол Литвинова лучшим из забитых в ворота ЦСКА в XXI веке. Мяч Промеса на 2-м месте, Фернандо – 3-й, Баженов – 4-й, Глушаков – 8-й, Эменике – 9-й
30 минут назад
«Лечче» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
35 минут назад
МЛС. «Интер Майами» Месси в гостях у «Торонто», «Атланта» Миранчука примет «Гэлакси» Ройса, «Канзас Сити» Шапи против «Портленда»
38 минут назадLive
«Атлетико» – «Сельта». Гризманн, Лукман, Серлот играют. Онлайн-трансляция
сегодня, 16:32Live
«Манчестер Сити» – «Брентфорд». Холанд, Шерки, Семеньо играют. Онлайн-трансляция
сегодня, 16:31Live
В этой АПЛ сыграно 27 ничьих со счетом 0:0 – столько же было в двух предыдущих сезонах в сумме
сегодня, 16:20
Рекомендуем