Лига конференций. 1/2 финала. «Шахтер» снова уступил «Кристал Пэлас», «Страсбур» проиграл «Райо Вальекано»

В Лиге конференций прошли ответные матчи полуфиналов.
«Кристал Пэлас» дома победил «Шахтер» (2:1) в ответном матче полуфинала Лиги конференций, «Страсбур» на своем поле уступил «Райо Вальекано» (0:1).
Лига конференций
1/2 финала
Ответные матчи
Кристал Пэлас
Хендерсон, Канво, Лакруа, Ричардс, Митчелл, Камада, Уортон, Муньос, Пино, Матета, Сарр
Запасные: Родни, Камада, Бенитес, Уортон, Муньос, Пино, Матета, Риад, Девенни, Кардинес, Мэттьюз
Шахтер:
Ризнык, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Винисиус Тобиас, Очеретько, Эгиналдо, Гомес, Педриньо, Сантана, Элиаз
Запасные: Педриньо, Сантана, Азаров, Назарина, Мейреллес, Очеретько, Твардовский, Элиаз, Крыськив, Бондаренко, Винисиус Тобиас, Оба
Первый матч: 3:1
Страсбур
Пендерс, Чилуэлл, Омобамиделе, Дукуре, Г. Дуэ, Эль-Мурабет, Годо, Уаттара, Барко, Диегу Морейра, Энсисо
Запасные: Амугу, Кодия, Бозе, Чилуэлл, Эль-Мурабет, Керкар, Беккер, Ойеделе, Юнссон, Луиш, Яссин, Хойсберг
Райо Вальекано:
Баталья, Чаваррия, Сисс, Лежен, Рациу, Оскар Валентин, Унаи Лопес, Эспино, Паласон, Де Фрутос, Алеман
Запасные: Эспино, Карденас, Молина Колорадо, Менди, Трехо, Унаи Лопес, Паласон, Де Фрутос, Алеман
Первый матч: 0:1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Статистика Лиги конференций
Кристал Пэлас с Лионом и Ботафого
В ЛЕ тоже самое.
Брага 25 процентов владельцев ПСЖ, Ноттингем и Олимпиакос,
УЕФА и ФИФА будут что то делать или скоро все будут сателлитами друг другу?
Притом англичане не в ЕС и не могут брать игроков до 18 лет, но через свои филиалы они обходят эти правила, покупают их туда и держат до 18..
А уж про продажи сами себе и нечего говорить..
Один раз Рб Зальцбург и Рб Лейпциг оказались в одной группе Ле, так Зальцбург два раза старшую команду обыграл, так еще и обыграл второй раз в тот момент, когда уже решил вопрос с выходом в плей-офф и утопил Лейпциг, из-за чего те не вышли из группы
Ни года без Кубка ))