Зюле завершает карьеру в 30 лет. Защитник «Боруссии» получил 31 травму за время игры, он взял 14 трофеев с «Баварией»
Защитник «Боруссии» Дортмунд Никлас Зюле объявил о завершении карьеры по истечении сезона.
30-летний немец принял это решение после апрельского матча с «Хоффенхаймом» (1:2), где он травмировал колено.
«Хочу объявить, что этим летом я завершаю свою карьеру.
Наш врач провел тест в раздевалке [для выявления возможного разрыва крестообразной связки колена], посмотрел на физиотерапевта и покачал головой. Я пошел в душ и плакал 10 минут с мыслью: «Она порвана».
На следующий день я пошел на МРТ и получил хорошие новости [что «кресты» не порваны], и мне стало на тысячу процентов понятно, что все кончено. Я не мог представить ничего хуже, чем ждать возможности пожить, возможности быть независимым, съездить в отпуск, провести время с детьми – только для того, чтобы потом в третий раз порвать «кресты», – цитирует «Боруссия» слова Зюле из подкаста.
Зюле провел 299 матчей в Бундеслиге, поиграв за «Хоффенхайм», «Баварию» и «Боруссию». Он стал пятикратным чемпионом Германии, выиграл Лигу чемпионов и суммарно взял 14 трофеев – все в составе «Баварии». За сборную Германии Никлас провел 49 матчей.
По данным Transfermarkt, Зюле получил 31 травму за карьеру, включая два разрыва крестообразной связки.
«Он любит пиццу, бургеры и пиво». Зюле весит уже за 105 кг 😱
Если сможешь - обгони.
играл в защите, поесть любитель
жирный Никлас, жирный Никлас
хотдоги ел, миллионер
Был момент когда при 195см весил 105кг.
Отчасти от этого и травмы. По себе знаю когда поправился на +8-9 от привычного веса за один год сломал и дважды рвал связки на голеностопе.
Так что отчасти Зюле сам виноват
Феликс Магат о Зюле: «Бундеслига – профессиональное соревнование. Не знаю ни одного профессионального атлета, который весит на 10 кг больше нужного. Никогда не встречал такого»
«..Боруссия» поставила игроку ультиматум: если не похудеет до конца июля, его выставят на трансфер. - так что это не норма
Успехов в новых начинаниях.