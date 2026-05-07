  • Зюле завершает карьеру в 30 лет. Защитник «Боруссии» получил 31 травму за время игры, он взял 14 трофеев с «Баварией»
Зюле завершает карьеру в 30 лет. Защитник «Боруссии» получил 31 травму за время игры, он взял 14 трофеев с «Баварией»

Защитник «Боруссии» Дортмунд Никлас Зюле объявил о завершении карьеры по истечении сезона.

30-летний немец принял это решение после апрельского матча с «Хоффенхаймом» (1:2), где он травмировал колено.

«Хочу объявить, что этим летом я завершаю свою карьеру.

Наш врач провел тест в раздевалке [для выявления возможного разрыва крестообразной связки колена], посмотрел на физиотерапевта и покачал головой. Я пошел в душ и плакал 10 минут с мыслью: «Она порвана».

На следующий день я пошел на МРТ и получил хорошие новости [что «кресты» не порваны], и мне стало на тысячу процентов понятно, что все кончено. Я не мог представить ничего хуже, чем ждать возможности пожить, возможности быть независимым, съездить в отпуск, провести время с детьми – только для того, чтобы потом в третий раз порвать «кресты», – цитирует «Боруссия» слова Зюле из подкаста.

Зюле провел 299 матчей в Бундеслиге, поиграв за «Хоффенхайм», «Баварию» и «Боруссию». Он стал пятикратным чемпионом Германии, выиграл Лигу чемпионов и суммарно взял 14 трофеев – все в составе «Баварии». За сборную Германии Никлас провел 49 матчей.

По данным Transfermarkt, Зюле получил 31 травму за карьеру, включая два разрыва крестообразной связки.

15 фактов о Зюле

«Он любит пиццу, бургеры и пиво». Зюле весит уже за 105 кг 😱

Легенда Спортса
Легенда Спортса
я тебя понял братан
Легенда Спортса
Наряду с Личкой
Лещук и Шунин - катастрофа для Динамо
Лещук и Шунин - катастрофа для Динамо
Прошлый сезон РПЛ - чудо жизни
Лучший друг Шунина и Лещука
Из великой тройки не завершил карьеру только Лещук. К сожалению
Через 3 месяца будет весить 300кг....а так игрок классный. С такими габаритами и такой комплекцией при этом весьма быстрый и ловкий. Но организм не обманешь.
Через 3 месяца будет весить 300кг....а так игрок классный. С такими габаритами и такой комплекцией при этом весьма быстрый и ловкий. Но организм не обманешь.
Толстый Зюле, толстый Зюле,
Если сможешь - обгони.
Толстый Зюле, толстый Зюле, Если сможешь - обгони.
жирный Никлас, жирный Никлас
играл в защите, поесть любитель
жирный Никлас, жирный Никлас
хотдоги ел, миллионер
31 травма,но тем не менее 299 матчей...
31 травма,но тем не менее 299 матчей...
Это только в Бундеслиге. А вообще у него более 500 игр в профессиональной карьере, в том числе 49 матчей за основную сборную Германии
Громила. Злодеев играть сможет в фильмах.
Громила. Злодеев играть сможет в фильмах.
Винни Джонс 2)
Вся карьера Зюле – проблемы с весом.
Был момент когда при 195см весил 105кг.
Отчасти от этого и травмы. По себе знаю когда поправился на +8-9 от привычного веса за один год сломал и дважды рвал связки на голеностопе.
Так что отчасти Зюле сам виноват
Вся карьера Зюле – проблемы с весом. Был момент когда при 195см весил 105кг. Отчасти от этого и травмы. По себе знаю когда поправился на +8-9 от привычного веса за один год сломал и дважды рвал связки на голеностопе. Так что отчасти Зюле сам виноват
При таком росте, да и при наличии мышц, 105 это базовый минимум )
При таком росте, да и при наличии мышц, 105 это базовый минимум )
Конечно нет. Для 195 см оптимальный вес(для футбола)~90 максимум 95кг.

Феликс Магат о Зюле: «Бундеслига – профессиональное соревнование. Не знаю ни одного профессионального атлета, который весит на 10 кг больше нужного. Никогда не встречал такого»

«..Боруссия» поставила игроку ультиматум: если не похудеет до конца июля, его выставят на трансфер. - так что это не норма
Приципе на клубном уровне выиграл все. И даже как бонус взял со сборной какой не какой трофей.
Успехов в новых начинаниях.
Приципе на клубном уровне выиграл все. И даже как бонус взял со сборной какой не какой трофей. Успехов в новых начинаниях.
И выиграл и заработал. в моменте з.п была 11 млн/год.
С его весом неудивительно, что ноги сдались уже к 30 годам. Все случаи разные, конечно, но тут тот случай, когда причина травматичности примерно понятна.
