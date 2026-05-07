Зюле завершает карьеру в 30 лет. Защитник «Боруссии» получил 31 травму за время игры, он взял 14 трофеев с «Баварией»

5-кратный чемпион Германии Зюле завершил карьеру в 30 лет.

Защитник «Боруссии » Дортмунд Никлас Зюле объявил о завершении карьеры по истечении сезона.

30-летний немец принял это решение после апрельского матча с «Хоффенхаймом » (1:2), где он травмировал колено.

«Хочу объявить, что этим летом я завершаю свою карьеру.

Наш врач провел тест в раздевалке [для выявления возможного разрыва крестообразной связки колена], посмотрел на физиотерапевта и покачал головой. Я пошел в душ и плакал 10 минут с мыслью: «Она порвана».

На следующий день я пошел на МРТ и получил хорошие новости [что «кресты» не порваны], и мне стало на тысячу процентов понятно, что все кончено. Я не мог представить ничего хуже, чем ждать возможности пожить, возможности быть независимым, съездить в отпуск, провести время с детьми – только для того, чтобы потом в третий раз порвать «кресты», – цитирует «Боруссия» слова Зюле из подкаста.

Зюле провел 299 матчей в Бундеслиге, поиграв за «Хоффенхайм», «Баварию» и «Боруссию». Он стал пятикратным чемпионом Германии, выиграл Лигу чемпионов и суммарно взял 14 трофеев – все в составе «Баварии». За сборную Германии Никлас провел 49 матчей.

По данным Transfermarkt, Зюле получил 31 травму за карьеру, включая два разрыва крестообразной связки.

