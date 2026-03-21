В своей колонке для The Telegraph Джейми Каррагер высказал мысль : «Арсенал» сделал невозможное – заставил нейтральных болельщиков симпатизировать «Манчестер Сити». Неприязнь у любителей футбола вызывает игровой стиль «канониров».

Журналисты The Athletic провели опрос среди поклонников Премьер-лиги, чтобы выяснить, кого из двух лидеров АПЛ болельщики других команд хотели бы видеть чемпионом страны в текущем сезоне.

Симпатии фанатов «Эвертона» остаются за Микелем Артетой. Лишь 8,2% болельщиков «Тоттенхэма» предпочли бы увидеть чемпионство «Арсенала». Зато «канониры» обзавелись поддержкой трех клубов из Лондона.

Фанаты «Вест Хэма» хоть и немного, но склоняются к «горожанам». В целом, в опросе победил «Ман Сити» – болельщики 11 клубов АПЛ свои голоса в чемпионской гонке отдали подопечным Хосепа Гвардиолы.

