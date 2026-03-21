«Арсенал» или «Сити» – кому фанаты других клубов АПЛ желают чемпионства? Опрос от The Athletic
В своей колонке для The Telegraph Джейми Каррагер высказал мысль: «Арсенал» сделал невозможное – заставил нейтральных болельщиков симпатизировать «Манчестер Сити». Неприязнь у любителей футбола вызывает игровой стиль «канониров».
Журналисты The Athletic провели опрос среди поклонников Премьер-лиги, чтобы выяснить, кого из двух лидеров АПЛ болельщики других команд хотели бы видеть чемпионом страны в текущем сезоне.
Симпатии фанатов «Эвертона» остаются за Микелем Артетой. Лишь 8,2% болельщиков «Тоттенхэма» предпочли бы увидеть чемпионство «Арсенала». Зато «канониры» обзавелись поддержкой трех клубов из Лондона.
Фанаты «Вест Хэма» хоть и немного, но склоняются к «горожанам». В целом, в опросе победил «Ман Сити» – болельщики 11 клубов АПЛ свои голоса в чемпионской гонке отдали подопечным Хосепа Гвардиолы.
Что интересного в опросе подметили вы?
Но Форест? Остается только предположить, что это из-за очковых снятий, которые не последовали при этом у Сити