Фанаты «Барсы» злятся на Араухо. Вышел на замену и чуть не травмировал своего

«Барселона» с «Ньюкаслом» вообще не дают скучать зрителям ответной встречи команд. Уже к 28-й минуте соперники обменялись голами, гостям пришлось дважды отыгрываться – и это после длинного пути из раздевалки на поле .

Каталонцы успели потерять одного игрока: на 21-й минуте Эрика Гарсию заменил Рональд Араухо. Судя по всему, у испанца случился рецидив старой травмы.

А Рональд первым делом чуть не лишил «блауграну» еще одного игрока. Араухо, пытаясь дотянуться до мяча, врезался в голову Пау Кубарси, который партнера не видел.

После встречи с одноклубником Пау рухнул на газон.

Кубарси, разумеется, получил медицинскую помощь.

На прошлой неделе в Лиге чемпионов схожим образом столкнулись Кристиан Ромеро и Жоау Пальинья, над игроками «шпор» долго колдовали врачи.

Пау, к счастью, смог продолжить встречу. А фанатов действия Рональда разозлили:

💭 «Араухо чуть не убил Кубарси! Какого черта он выводит из игры своих же партнеров?»

💭 «Араухо травмирует Кубарси – да это же праймовый Магуайр».

💭 «Араухо, ты идиот, Кубарси – твой одноклубник».

Уругваец в прошлом матче, против «Севильи» в рамках Ла Лиги, чуть не вернул на больничную койку Гави – на скамейке случайно задел больное колено Пабло.

А против «Ньюкасла» «Барсе» вновь помог пенальти Ламина – испанец реализовал одиннадцатиметровый прямо перед свистком на перерыв. За тайм команды оформили счет 3:2 в пользу «блауграны».