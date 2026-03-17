Араухо чуть не травмировал Гави. В первом матче после возвращения испанца

После 198 дней в лазарете Гави наконец вышел на поле – впервые с августа 2025-го. Пабло заменил Рафинью на 82-й минуте матча против «Севильи», которую «блауграна» обыграла со счетом 5:2.

Рональд Араухо отдал Гави капитанскую повязку.

Гави мог вновь отправиться в лазарет, так и не выйдя на поле. Перед красивой сценой с передачей повязки Араухо чуть не травмировал партнера: на скамейке уругваец случайно ногой задел больное колено полузащитника.

Пабло было больно.

К счастью, все обошлось: оба вышли на поле и подарили фанатам красивый момент.