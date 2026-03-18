🎥 «Ньюкасл» показал длинный путь от гостевой раздевалки до поля «Камп Ноу»

«Ньюкасл» уже добрался до столицы Каталонии, где подопечные Эдди Хау сразятся с «Барселоной» за выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. Встреча в Англии закончилась ничьей 1:1 – на мяч Харви Барнса «блауграна» ответила в добавленное время голом Ламина Ямаля с пенальти.

Ответная встреча состоится на обновленном «Камп Ноу». На прошлой неделе городской совет выдал клубу лицензию, позволяющую увеличить вместимость стадиона до 62 652 зрителей. Так что в грядущей игре у «Барсы» будет более мощная поддержка.

Шумной ареной английский клуб не впечатлишь. «Ньюкасл» удивило другое – внушительное расстояние от гостевой раздевалки до поля стадиона. «Сороки» показали длинную дорогу, ролик подписали: «Неблизкий путь».

Несколько фанатских комментариев:

💭 «5 минут до раздевалки, 5 минут на отдых, пять минут на обратный путь. Мне кажется, это должно быть запрещено».

💭 «Спасибо, «Ньюкасл», дали нам обзор «Камп Ноу» быстрее «Барсы».

💭 «Это сделано, чтобы соперник устал еще до игры?»

