«Челестини оставил только негативный след в российском футболе. С его согласия один из лучших центральных защитников Дивеев перешел в «Зенит». Пятибратов о ЦСКА

Дмитрий Пятибратов: Челестини оставил только негативный след в российском футболе.

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов оценил отставку Фабио Челестини из ЦСКА

«Он оставил только негативный след в российском футболе. С его согласия один из лучших российских центральных защитников Дивеев перешел в «Зенит ».

Разбирается ли тренер в реалиях нашего футбола? Игорь был системообразующим футболистом для ЦСКА.

Армейцы весной перестали выделяться своей двигательной активностью, пропала энергия. Из лучшей осенней версии себя москвичи превратились в набор игроков, которые не понимают, что делать на футбольном поле.

Значит, Челестини не справился с предсезонной подготовкой. Также можно вспомнить постоянные конфликты: с Мусаевым, Талалаевым, Мойзесом. Тренер должен давать уверенность и спокойствие.

Клуб создал для него все условия: большой тренерский штаб, широкие полномочия. Руководители ЦСКА приняли правильно решение расстаться с Фабио.

Не вижу прогресса команды, была лишь стагнация», – сказал Дмитрий Пятибратов .