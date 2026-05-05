«Челестини оставил только негативный след в российском футболе. С его согласия один из лучших центральных защитников Дивеев перешел в «Зенит». Пятибратов о ЦСКА

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов оценил отставку Фабио Челестини из ЦСКА
«Он оставил только негативный след в российском футболе. С его согласия один из лучших российских центральных защитников Дивеев перешел в «Зенит».
Разбирается ли тренер в реалиях нашего футбола? Игорь был системообразующим футболистом для ЦСКА.
Армейцы весной перестали выделяться своей двигательной активностью, пропала энергия. Из лучшей осенней версии себя москвичи превратились в набор игроков, которые не понимают, что делать на футбольном поле.
Значит, Челестини не справился с предсезонной подготовкой. Также можно вспомнить постоянные конфликты: с Мусаевым, Талалаевым, Мойзесом. Тренер должен давать уверенность и спокойствие.
Клуб создал для него все условия: большой тренерский штаб, широкие полномочия. Руководители ЦСКА приняли правильно решение расстаться с Фабио.
Не вижу прогресса команды, была лишь стагнация», – сказал Дмитрий Пятибратов.
В чём заключается «негативный след в российском футболе», если из одной команды РПЛ игрок переходит в другую команду РПЛ? Если уж глобально рассматривать российский футбол, то от того, что Дивеев будет играть с более сильными партнёрами, он сам будет становиться лучше, что будет исключительно полезно тому самому «российскому футболу».
Потому и берут иностранцев. Они уехали и все, а этих же потом не заткнешь.
— Основные причины — желание расти и высокая конкуренция. Мне 26, чувствую, что могу развиваться и развиваться. А учитывая, какие футболисты играют в «Зените», для прогресса есть все условия.
Про 2023 год.
— Тогда я был еще сырым и неопытным. Объективно понимал: могу присесть. Сейчас у меня больше 200 матчей за ЦСКА, победный опыт и много игр за сборную, поэтому не было сомнений, что потяну уровень «Зенита».
2026.
— Речь о восприятии себя. Мне нужен был выход из зоны комфорта, чтобы стать сильнее. Я так и сказал Челестини: «Если для ЦСКА и «Зенита» выгоден обмен, я только за. Знаю, вы хотите нового нападающего»
Но возможно это даст старт карьере Данилова. Пока он просто оч сильно смотрится. Дай Бог может стать основным на года.
А Челестини надо сказать спасибо как минимум за Глебова и Данилова. Ну и конечно за единственную по-настоящему зрелищную команду РПЛ лета-осени 2025.
Пересмотри летне-осенние матчи Локомотива. Там ЦСКА и рядом не стоял и был уничтожен со счетом 3:0.
И одно больше "неспасибо", что он уперся в проблему незабивного центрального нападающего, явно считая её самой главной в команде.
И вместо развития сильных сторон своего состава, он взялся подтягивать слабые. В результате, как это очень часто бывает, сместил фокус тренировочного процесса, что потерял сильные стороны, так и не успев подтянуть слабые.
Ну, а рокировка Дивеев-Гонду - провал из провалов. Но точно совершенно, это не только провал Фабио. Это провал всей клубной администрации. Там просто обязан был найтись человек, стопорнувший такую рокировку. Ну не проиграл же Орешкин Дивеева Миллеру в нарды, честное слово.