«Челестини оставил только негативный след в российском футболе. С его согласия один из лучших центральных защитников Дивеев перешел в «Зенит». Пятибратов о ЦСКА

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов оценил отставку Фабио Челестини из ЦСКА

«Он оставил только негативный след в российском футболе. С его согласия один из лучших российских центральных защитников Дивеев перешел в «Зенит».

Разбирается ли тренер в реалиях нашего футбола? Игорь был системообразующим футболистом для ЦСКА.

Армейцы весной перестали выделяться своей двигательной активностью, пропала энергия. Из лучшей осенней версии себя москвичи превратились в набор игроков, которые не понимают, что делать на футбольном поле.

Значит, Челестини не справился с предсезонной подготовкой. Также можно вспомнить постоянные конфликты: с Мусаевым, Талалаевым, Мойзесом. Тренер должен давать уверенность и спокойствие.

Клуб создал для него все условия: большой тренерский штаб, широкие полномочия. Руководители ЦСКА приняли правильно решение расстаться с Фабио.

Не вижу прогресса команды, была лишь стагнация», – сказал Дмитрий Пятибратов.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
Челестини может и не справился со своей работай в ЦСКА но почему его обсуждают, критикуют и кидаются какахами всякие тренеры-паспортисты-неудачники типа Ташуева и Пятибратова??
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
А Пятибратов какой след оставил в футболе, чтобы так словами разбрасываться?
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
За все спартаковское фанатье отвечать не буду. У меня с интеллектом нормально все. А тебе бы посоветовал научиться разграничивать комментарии в инете и комментарии публичных людей, которые тиражируют. Некая разница есть, знаешь ли
Очень важное мнение бывшего главного тренера команды из пердива.
В чём заключается «негативный след в российском футболе», если из одной команды РПЛ игрок переходит в другую команду РПЛ? Если уж глобально рассматривать российский футбол, то от того, что Дивеев будет играть с более сильными партнёрами, он сам будет становиться лучше, что будет исключительно полезно тому самому «российскому футболу».
Да самому дивееву это не надо. Ему бы сахара дай и всё. Он в страшных снах видит себя в серии А,а как просыпается в холодном поту,так все
Не понимаю, почему за переход Дивеева не ругают Орешина,Гинера,Бабаева
Не говоря уже про то, что сам Дивеев хотел этого перехода ) Шевелев не смог за два трансферных окна найти команде нападающего, и Челестини просто от безысходности согласился на единственный оставшийся вариант.
А раскрыв Глебова, а главное Кругового в роли вингеров, он какой след оставил? Мне нравится, как во всей этой ситуации с Дивеевым крайним выставляют Фабио. Как будто это он был не в состоянии за десять лет найти нападающего сносного уровня.
Комментарий скрыт
и что? Если он дал согласие на обмен Дивеева, то ответственность есть
Просто диву даешься, сколько же говнеца можно вылить. А потом эти Пятибратовы, Ташуевы (они же настоящие Чиполлино) удивляются, что их никуда не зовут, а они то уже столько выиграли!
Потому и берут иностранцев. Они уехали и все, а этих же потом не заткнешь.
Это решал не только он видимо было общее решение.
Не видимо, а точно. Дивеев думал об этом переходе не первый год.

— Основные причины — желание расти и высокая конкуренция. Мне 26, чувствую, что могу развиваться и развиваться. А учитывая, какие футболисты играют в «Зените», для прогресса есть все условия.

Про 2023 год.
— Тогда я был еще сырым и неопытным. Объективно понимал: могу присесть. Сейчас у меня больше 200 матчей за ЦСКА, победный опыт и много игр за сборную, поэтому не было сомнений, что потяну уровень «Зенита».

2026.
— Речь о восприятии себя. Мне нужен был выход из зоны комфорта, чтобы стать сильнее. Я так и сказал Челестини: «Если для ЦСКА и «Зенита» выгоден обмен, я только за. Знаю, вы хотите нового нападающего»

Но возможно это даст старт карьере Данилова. Пока он просто оч сильно смотрится. Дай Бог может стать основным на года.
Надо признать, что потенциально Данилов лучше Дивеева. Если агенты мозги дурить не будут, станет системообразующим на годы. и в сборной тоже
Это ж получается Пятибратов не считает Зенит частью российского футбола)
А Челестини надо сказать спасибо как минимум за Глебова и Данилова. Ну и конечно за единственную по-настоящему зрелищную команду РПЛ лета-осени 2025.
"Ну и конечно за единственную по-настоящему зрелищную команду РПЛ лета-осени 2025."
Пересмотри летне-осенние матчи Локомотива. Там ЦСКА и рядом не стоял и был уничтожен со счетом 3:0.
Личную встречу я прекрасно помню, но в плане зрелищности на отрезке лето-осень Локо рядом не стоял.
Решение по продаже Дивеева принимал и Шевелёв и Бабаев . Почему к ним нет претензий ?
Фабио спасибо за переосмысление возможностей Кругового. И "не спасибо", что весной он своими действиями привел к необходимости снова ставить его левым защитником.
И одно больше "неспасибо", что он уперся в проблему незабивного центрального нападающего, явно считая её самой главной в команде.

И вместо развития сильных сторон своего состава, он взялся подтягивать слабые. В результате, как это очень часто бывает, сместил фокус тренировочного процесса, что потерял сильные стороны, так и не успев подтянуть слабые.

Ну, а рокировка Дивеев-Гонду - провал из провалов. Но точно совершенно, это не только провал Фабио. Это провал всей клубной администрации. Там просто обязан был найтись человек, стопорнувший такую рокировку. Ну не проиграл же Орешкин Дивеева Миллеру в нарды, честное слово.
Алаев о ЦСКА: «Удивительно, что вторая часть сезона не получилась. Надеюсь, в следующем году поборются за самые высокие места»
23 минуты назад
Губерниев о «Спартаке»: «Карседо рассмотрел потенциал россиян – Литвинов, Зобнин, Дмитриев проводят хороший сезон»
42 минуты назад
Глебов о травме в игре со «Спартаком»: «Чувствовал пустоту, будто нет пальца в ноге, поэтому захромал»
56 минут назад
Первый тренер Сафонова: «Не уверен, что «ПСЖ» вышел бы в финал ЛЧ с другим вратарем. Заслуга Матвея большая»
сегодня, 02:31
«Милан» выставил Нкунку на трансфер и требует 40 млн евро за форварда
сегодня, 02:17
Морено о работе в России: «Никогда не закрываю двери в то место, где мне было хорошо»
сегодня, 01:16
Кордоба о матче с «Динамо» в Кубке: «Создали много моментов, но мяч не хотел залетать в ворота. Хорошо, что получилось выиграть по пенальти»
вчера, 22:57
Шченсны о будущем Левандовского: «Я бы посоветовал ему закончить карьеру, основываясь на своем опыте. Тогда могут произойти лучше вещи»
вчера, 22:53
Роналду после 4:2 с «Аль-Шабабом»: «Что за победа! Давайте продолжать в том же духе!»
вчера, 22:39
Хавбек «Динамо» Глебов о вылете из Кубка: «Не сказал бы, что у «Краснодара» были большие моменты, по игре во 2-м тайме мы заслуживали выиграть. Пенальти – это лотерея»
вчера, 22:31
