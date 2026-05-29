  • «Атлетико» высмеял интерес «Барселоны» к Альваресу, выложив видео с собакой в маске льва: «Когда «Барса» пытается подписать вашего игрока»
Официальный аккаунт «Атлетико» в твиттере выложил юмористическое видео, намекнув на интерес «Барселоны» к форварду Хулиану Альваресу.

Ранее сообщалось, что каталонцы сделали предложение в 100 млн евро за Альвареса, но «Атлетико» хочет получить за форварда больше 120 млн.

На видео лев, обозначенный эмблемой сине-гранатовых, нападает на людей на сафари. Когда хищник подбегает к машине, мужчина хватает его за гриву и срывает маску, под которой скрывается безобидная собака.

«Когда «Барса» пытается подписать одного из ваших игроков», – написано в подписи к видео.

«Атлетико» о «Барселоне»: «Нам бы и в голову не пришло держать на зарплате вице-президента судейского комитета или пользоваться политическими связями для регистрации игроков»

А взять три ЛЧ подряд «ПСЖ» способен? Как «Реал»18891 голос
Способен, возьмутПСЖ
Не возьмутРеал Мадрид
Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: твиттер «Атлетико»
Такого подгорания пятой точки на официальных страничках топ-клуба я не видел никогда) Вот конечно матрасы показали свои комплексы провинциальности)
ОтветAlexandr Turner
Комментарий скрыт
ОтветAlexandr Turner
Комментарий скрыт
Вообще ни одного нормального рофла от Атлетико:) Могли что-то крутое придумать, но походу в Мадриде вообще с юмором туго:))
Ответrigobersong
Комментарий скрыт
Ответrigobersong
Да вообще ничего не нужно придумывать. Тебе сделали официальное предложение. Ты либо продаешь либо не продаешь.
Все эти видео с попытками высмеять или как-то задеть, только и показввает комплексы матрасов.
Больше на проходы по флангу, вашего сына тренера похоже , в большинстве матчей с Барсой Флика .
Начинает как лев забеги , а в конце обезмяченный либо скулит , либо на судью с такой же лыбой умилительной ( как у этого пёсика) смотрит
ОтветЛлб
Или же Симеоне-старшего. Поначалу демонстрирует гриву в виде кохонесов и самой высокой зп, а потом сливает все турниры😁
ОтветЛлб
Чьего сына-то? Думаете, это Симеоне лично выкладывает?))
Даже футбол Симеоне куда зрелищнее и веселее, чем такой троллинг
ну человек не хочет играть в харамбол
Неужели их так сильно бомбит?
Пора переходить на реал тв, пропадает талант
Чето начинаю верить ,что Альварес перейдет в Барсу. Уж слишком у них стало подгорать. По любому знают больше,чем мы. Иначе какой смысл так заводиться? Если уверены в себе, то просто сказали бы , что он не продается и все. И спокойно бы сидели. А тут прям успокоиться не могут. Вообщем реакция очень странная.
ОтветMen77
Так если он перейдет, то они же вообще клоунами будут
А кто-нибудь помнит, чтобы один клуб в своих соцсетях вне сезона посвящал столько постов другому клубу ?)

Атлетико все больше и больше позорится )
ОтветКирилл
Ты бы за СММщиками своего цыска следил бы лучше, тогда не задавал глупых вопросов
ОтветКирилл
Я знаю фантиков одного сепаратисткого клуба, для которых является смыслом жизни обсирать великий клуб и его игроков. Они посвятили много времени для этого. Сказочные конечно персонажи.
Собака в маске льва сливает финал Сосьедаду
Ответrevodrok
Комментарий скрыт
Ответrevodrok
Как и все с 2021-го)
