«Атлетико» высмеял интерес «Барселоны» к Альваресу, выложив видео с собакой в маске льва: «Когда «Барса» пытается подписать вашего игрока»
«Атлетико» высмеял интерес «Барсы» к Альваресу.
Официальный аккаунт «Атлетико» в твиттере выложил юмористическое видео, намекнув на интерес «Барселоны» к форварду Хулиану Альваресу.
Ранее сообщалось, что каталонцы сделали предложение в 100 млн евро за Альвареса, но «Атлетико» хочет получить за форварда больше 120 млн.
На видео лев, обозначенный эмблемой сине-гранатовых, нападает на людей на сафари. Когда хищник подбегает к машине, мужчина хватает его за гриву и срывает маску, под которой скрывается безобидная собака.
«Когда «Барса» пытается подписать одного из ваших игроков», – написано в подписи к видео.
«Атлетико» о «Барселоне»: «Нам бы и в голову не пришло держать на зарплате вице-президента судейского комитета или пользоваться политическими связями для регистрации игроков»
Способен, возьмут
Не возьмут
Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: твиттер «Атлетико»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Все эти видео с попытками высмеять или как-то задеть, только и показввает комплексы матрасов.
Начинает как лев забеги , а в конце обезмяченный либо скулит , либо на судью с такой же лыбой умилительной ( как у этого пёсика) смотрит
Атлетико все больше и больше позорится )