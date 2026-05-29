«Атлетико» высмеял интерес «Барселоны» к Альваресу, выложив видео с собакой в маске льва: «Когда «Барса» пытается подписать вашего игрока»

«Атлетико» высмеял интерес «Барсы» к Альваресу.

Официальный аккаунт «Атлетико» в твиттере выложил юмористическое видео, намекнув на интерес «Барселоны» к форварду Хулиану Альваресу .

Ранее сообщалось , что каталонцы сделали предложение в 100 млн евро за Альвареса, но «Атлетико» хочет получить за форварда больше 120 млн.

На видео лев, обозначенный эмблемой сине-гранатовых, нападает на людей на сафари. Когда хищник подбегает к машине, мужчина хватает его за гриву и срывает маску, под которой скрывается безобидная собака.

«Когда «Барса» пытается подписать одного из ваших игроков», – написано в подписи к видео.

