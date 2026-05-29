  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Энтони Гордон: «Выучил испанский язык, потому что в детстве верил, что буду играть за «Барселону». Хотите – верьте, хотите – нет»
0

Энтони Гордон: «Выучил испанский язык, потому что в детстве верил, что буду играть за «Барселону». Хотите – верьте, хотите – нет»

Энтони Гордон: выучил испанский ради «Барселоны».

Энтони Гордон объяснил, откуда знает испанский язык.

Во время пресс-конференции, посвященной его трансферу в «Барселону», вингер ответил на несколько вопросов по-испански. В какой-то момент он засомневался, что сможет сформулировать мысль, но справился.

– Почему вы выучили испанский?

– Я хотел говорить по-испански, потому что в детстве верил, что буду играть за «Барселону». Хотите – верьте, хотите – нет.

В «Ньюкасле» есть физиотерапевт, с которым мы разговаривали каждый день, и я сказал ему, что однажды буду играть за «Барсу» и поэтому хочу выучить язык. Вот почему, – сказал англичанин.

А взять три ЛЧ подряд «ПСЖ» способен? Как «Реал»18891 голос
Способен, возьмутПСЖ
Не возьмутРеал Мадрид
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал «Барселоны»
logoЭнтони Гордон
logoпремьер-лига Англия
logoЛа Лига
logoБарселона
logoНьюкасл

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Он же после матча с Барсой в лч, на интервью говорил, что это лучшая команда и он ее любит, так что думаю не врет) чекайте будет топом
ОтветПепси пеналдувич
Он же после матча с Барсой в лч, на интервью говорил, что это лучшая команда и он ее любит, так что думаю не врет) чекайте будет топом
Комментарий скрыт
ОтветBlackfire999
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Неожиданно. Для англичан большая редкость знание иностранного языка
Ответbenjamin92
Неожиданно. Для англичан большая редкость знание иностранного языка
Комментарий скрыт
Ответbenjamin92
Неожиданно. Для англичан большая редкость знание иностранного языка
на ютубе есть канал, где чел ходит по разным городам в разных странах и задает вопрос "How many languages ​​do you speak?". И в Англии почти все, кто знал больше одного языка были иностранцы.
Ого, еще и испанский знает, тогда проблем с адаптацией быть не должно 👍
ОтветRaindrop Drop Top
Ого, еще и испанский знает, тогда проблем с адаптацией быть не должно 👍
Комментарий скрыт
Ответalexander2260678
Комментарий скрыт
Ты пьяный? Буквально написано в тексте, что он выучил испанский
А надо было учить каталонский.
ОтветPertinax Gandi
А надо было учить каталонский.
каталАнский
ОтветPertinax Gandi
А надо было учить каталонский.
Главное не перепутать испанский с португальским.
Ай подлец)
ну учитывая, что во времена барсы пепа ему было 10 лет, можно поверить что он и правда глор барсы
“Scheiße”, донеслось откуда-то из Мюнхена
Игроки, которые в зенит хотят попасть учат португальский
Так учить то каталонский надо было...
Вот это было действительно неожиданно и круто)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Энтони Гордон: «Барселона» – самый большой клуб мира, мечта сбылась. Как только узнал, что все серьезно, сомнений не было. Я готов к этому вызову и к ответственности»
29 мая, 19:38
«Барселона» объявила о трансфере Гордона из «Ньюкасла». Контракт – на 5 лет, сумма – 80+ млн евро
29 мая, 19:20Фото
Рекомендуем
Главные новости
Этот игрок уступил «Барселоне» в финале ЛЧ, а через три года взял кубок в ее составе. Вспомните имя?
13 минут назадТесты и игры
«Ливерпуль» готов платить Ираоле 10 млн фунтов в год. Слот получал столько же (ESPN)
сегодня, 05:12
Сафонов о двух победах в ЛЧ: «Мой пример показывает, что можно просто начать тренироваться. Я плаванием вообще занимался до 10 лет»
сегодня, 04:50
Семин назвал топ-5 российских тренеров ХХI века: «Газзаев, Семак, Романцев, Бердыев и Слуцкий»
сегодня, 04:34
Помните состав «Ювентуса» во время скандального дерби этого сезона?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Экс-форвард «Марселя» Жиньяк завершил карьеру в 40 лет. Последние 11 сезонов он играл за «Тигрес»
сегодня, 03:13
Бышовец об Агкацеве: «Лучший вратарь в России. Есть талант для перехода в европейский футбол»
сегодня, 01:45
Семин о Хвиче: «В «Локо» не мог подумать, что он станет футболистом такого уровня. Дальше может быть «Золотой мяч»
сегодня, 01:14
Семин – лучший тренер России XXI века по версии журналистов, Газзаев – 2-й, Бердыев – 3-й, Семак – 4-й, Черчесов – 5-й, Слуцкий – 6-й, Романцев – 7-й, Мусаев – 8-й, Карпин – 9-й
вчера, 22:09
Сафонова рассмешила речь Макрона: не мог остановить хохот 🤣
вчера, 23:45ВидеоСпортс"
Ко всем новостям
Последние новости
Данни о Хвиче: «Один из лучших футболистов в мире и должен претендовать на «Золотой мяч» после такого сезона»
14 минут назад
Авторы Спортса” поставили Бердыева на 1-е место в опросе за лучшего тренера России XXI века. Он стал 3-м в голосовании
28 минут назад
Тихий о Лиге PARI: «Логистика очень тяжелая по сравнению с РПЛ. Иногда половину суток находишься в автобусе. В Хабаровск два дня добирались»
46 минут назад
Рэшфорд готовится к ЧМ на базе «Интер Майами» Месси
сегодня, 04:19Фото
Кафанов о Помазуне: «Илья и раньше вызывался в сборную, и сейчас такой же кандидат. При наличии игровой практики будет рассматриваться»
сегодня, 03:43
Орлов назвал Газзаева лучшим тренером России XXI века
сегодня, 03:27
«Кузяев — провальный трансфер для «Рубина». В командах первой восьмерки он не сможет себя проявить». Попов о хавбеке
сегодня, 02:51
«Не стал бы сравнивать Сафонова с Акинфеевым — каждый из них по‑своему хорош». Березовский о вратарях
сегодня, 01:57
Осимхен может покинуть «Галатасарай», допустил тренер Нигерии. Форвард может быть интересен «Юве» и «Роме»
сегодня, 01:33
Рюдигер и «Реал» продлили контракт до 2027-го. Официальное объявление – после выборов президента
вчера, 22:00
Рекомендуем