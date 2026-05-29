Энтони Гордон: «Выучил испанский язык, потому что в детстве верил, что буду играть за «Барселону». Хотите – верьте, хотите – нет»
Во время пресс-конференции, посвященной его трансферу в «Барселону», вингер ответил на несколько вопросов по-испански. В какой-то момент он засомневался, что сможет сформулировать мысль, но справился.
– Почему вы выучили испанский?
– Я хотел говорить по-испански, потому что в детстве верил, что буду играть за «Барселону». Хотите – верьте, хотите – нет.
В «Ньюкасле» есть физиотерапевт, с которым мы разговаривали каждый день, и я сказал ему, что однажды буду играть за «Барсу» и поэтому хочу выучить язык. Вот почему, – сказал англичанин.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал «Барселоны»
