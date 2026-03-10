Карвахаля раскритиковали за аплодисменты Аспасу. Дани ответил хейтерам

За 8 минут до финального свистка матча «Сельты» и «Мадрида» на поле вышел 38-летний Яго Аспас. Арена бурно приветствовала легенду испанского футбола. В стороне не остались и соперники – партнера по сборной аплодисментами встретил Дани Карвахаль.

Капитана «сливочных» раскритиковали за то, что он, по мнению некоторых болельщиков, поддерживал соперника «Мадрида». К этой минуте счет в матче был 1:1, Федерико Вальверде вырвал для своих победу уже в добавленное время.

Критика за аплодисменты Аспасу дошла до Карвахаля. Испанец ответил по-королевски:

«Этот жест означает УВАЖЕНИЕ, почтение к легенде нашей лиги. Ценности превыше всего. Как я вижу, вам этого качества не хватает».

Согласны с позицией Дани?