Кассано назвал Гвардиолу, Бьелсу и Де Дзерби любимыми тренерами: «Марсело и Роберто не выигрывали, но предлагали новые идеи. Для меня футбол – это не то, что ставят Индзаги и Аллегри»

Антонио Кассано: для меня футбол – это не то, что ставят Индзаги и Аллегри.

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано назвал своих любимых тренеров в мировом футболе.

– Кто стоит на вашем тренерском пьедестале?

– Гвардиола , затем Бьелса и Де Дзерби, которые не выигрывали, но всегда предлагали разные идеи, играя в божественный футбол со скоростью тысяча миль в час. Сейчас все открыли для себя Ираолу из «Борнмута », но он показывает прекрасную игру уже три года. Для меня футбол – это не то, что ставят Индзаги или Аллегри .

– Кто успешно ставил современный футбол в сборной Италии?

– Спаллетти был великолепен. Конте тоже. А Манчини провел фантастический чемпионат Европы. Италия под руководством Пранделли в 2012 году была лучшей сборной, но в финале мы встретились с Испанией, возможно, сильнейшей командой в истории, – сказал Кассано в интервью Corriere della Sera.