«ПСЖ» обыграл «Челси» – 5:2! Хвича сделал дубль и ассистировал Витинье, у Энцо гол и голевая на Гюсто, Сафонов играл

«ПСЖ» обыграл «Челси» в 1/8 финала ЛЧ.

«ПСЖ » крупно обыграл «Челси » в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (5:2).

Игра проходила на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Брэдли Барколя открыл счет на 10-й минуте. Мало Гюсто на 28-й забил ответный мяч с передачи Энцо Фернандеса. Усман Дембеле на 40-й вновь вывел парижан вперед. Энцо отличился на 57-й. Витинья забил на 74-й с паса Хвичи Кварацхелия, который сделал счет 4:2 на 86-й. На 94-й минуте Хвича сделал дубль.

Лига чемпионов. 1/8 финала 11 марта 20:00, Парк-де-Пренс ПСЖ Завершен 5 - 2 Челси

10’ ПСЖ Сафонов, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Жоау Невеш, Витинья, Заир-Эмери, Барколя, Дембеле, Д. Дуэ Запасные: Дро Фернандес, Забарный, Ли Кан Ин, Меюлю, Мбайе, Марин, Бералдо, Кварацхелия, Гонсалу Рамуш, Шевалье, Люка Эрнандес 1 тайм Челси: Йоргенсен, Кукурелья, Чалоба, Фофана, Гюсто, Джеймс, Кайседо, Нету, Фернандес, Палмер, Жоао Педро Запасные: Меррик, Хато, Ачимпонг, Сантос, Гиу, Адарабиойо, Бадьяшиль, Делап, Гарначо, Санчес, Сарр, Лавия

