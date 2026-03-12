«ПСЖ» обыграл «Челси» – 5:2! Хвича сделал дубль и ассистировал Витинье, у Энцо гол и голевая на Гюсто, Сафонов играл

«ПСЖ» обыграл «Челси» в 1/8 финала ЛЧ.

«ПСЖ» крупно обыграл «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (5:2).

Игра проходила на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

Брэдли Барколя открыл счет на 10-й минуте. Мало Гюсто на 28-й забил ответный мяч с передачи Энцо Фернандеса. Усман Дембеле на 40-й вновь вывел парижан вперед. Энцо отличился на 57-й. Витинья забил на 74-й с паса Хвичи Кварацхелия, который сделал счет 4:2 на 86-й. На 94-й минуте Хвича сделал дубль.

Лига чемпионов. 1/8 финала
11 марта 20:00, Парк-де-Пренс
ПСЖ
5 - 2
Челси
  Кварацхелия
90’
+4’
88’
Гюсто   Гарначо
Кварацхелия
88’
  Кварацхелия
86’
83’
Жоао Педро   Делап
83’
Палмер   Лавия
Заир-Эмери   Люка Эрнандес
78’
Барколя   Меюлю
77’
  Витинья
74’
Дембеле   Ли Кан Ин
69’
Д. Дуэ   Кварацхелия
62’
57’
  Фернандес
2тайм
Перерыв
  Дембеле
40’
28’
  Гюсто
  Барколя
10’
ПСЖ
Сафонов, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Жоау Невеш, Витинья, Заир-Эмери, Барколя, Дембеле, Д. Дуэ
Запасные: Дро Фернандес, Забарный, Ли Кан Ин, Меюлю, Мбайе, Марин, Бералдо, Кварацхелия, Гонсалу Рамуш, Шевалье, Люка Эрнандес
1тайм
Челси:
Йоргенсен, Кукурелья, Чалоба, Фофана, Гюсто, Джеймс, Кайседо, Нету, Фернандес, Палмер, Жоао Педро
Запасные: Меррик, Хато, Ачимпонг, Сантос, Гиу, Адарабиойо, Бадьяшиль, Делап, Гарначо, Санчес, Сарр, Лавия
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Че за хейт Сафонова? Мог потащить, а мог и нет. Сложная ситуация, расстреливали же. Гол как гол
Ответ Anikav0in
Че за хейт Сафонова? Мог потащить, а мог и нет. Сложная ситуация, расстреливали же. Гол как гол
Да уже все поменялось. Сейчас он уже опять топовый))))))
Ответ Anikav0in
Че за хейт Сафонова? Мог потащить, а мог и нет. Сложная ситуация, расстреливали же. Гол как гол
Чёт про доннаруму не пишут, который точно с такой же позиции гол пропустил
Как же Казанский собой любуется, выдумывая абсолютно ненужные обороты и эпитеты, фу, уже невозможно слушать
Ответ Илья Богданов
Как же Казанский собой любуется, выдумывая абсолютно ненужные обороты и эпитеты, фу, уже невозможно слушать
Раньше более-менее нейтрально к нему относился
Но потом, резко поменял к нему отношение уже года 2-3 как
Даже сейчас думал, он Сити будет комментить, не стал смотреть, хотя собирался именно этот матч глянуть
А то как начнёт 70% времени тараторить про английскую команду, он же типо спец по АПЛ, ну он так думает точно
И прям если прислушаться, он голам английской команды всегда будто радуется ярче
Полностью вас поддерживаю
Ответ Илья Богданов
Как же Казанский собой любуется, выдумывая абсолютно ненужные обороты и эпитеты, фу, уже невозможно слушать
Хоккей на олимпиаде комментариовал очень хорошо! На футболе слушать уже тяжело...
Всё-таки круто что наш Мотя играет на таком уровне. Давно забытое чувство. А уж для вратарей...
Лучший вингер мира Хвича Кварацхелия вышел на замену и съел защиту Челси с соусом сацебели. Аплодирую стоя)))
Ответ Макс Отицкий
Лучший вингер мира Хвича Кварацхелия вышел на замену и съел защиту Челси с соусом сацебели. Аплодирую стоя)))
Лучшие вингеры мира не сидят на лавке)
Ответ Макс Отицкий
Лучший вингер мира Хвича Кварацхелия вышел на замену и съел защиту Челси с соусом сацебели. Аплодирую стоя)))
Если Сафонова не расстреляли с 5 метров, то для защиты ПСЖ матч прошёл зря?
Ответ Влад Безруков
Если Сафонова не расстреляли с 5 метров, то для защиты ПСЖ матч прошёл зря?
Можно и иначе сказать: они полностью лишили соперника возможности угрожать воротам Матвея дальше, чем середина поля. Ни одного удара по воротам ПСЖ с центра поля! Шах и мат, хейтеры!1!
Все кто пишут про "вратаря не уровня топ-клуба", вам судьба этот матч дала чтоб взглянуть на Йоргенсена в Челси и подзамолкнуть насчёт Сафонова))
Ответ rhodesian
Все кто пишут про "вратаря не уровня топ-клуба", вам судьба этот матч дала чтоб взглянуть на Йоргенсена в Челси и подзамолкнуть насчёт Сафонова))
Тут Йоргенсен такой перфоманс выдал, что и Лещук бы лучше отстоял 🤣
Ответ rhodesian
Все кто пишут про "вратаря не уровня топ-клуба", вам судьба этот матч дала чтоб взглянуть на Йоргенсена в Челси и подзамолкнуть насчёт Сафонова))
А кто-то про Матвея писал, да?
Я комментов 500 видел (и написал), но это к Филипку.
Хвича на такой дикой уверенности играет, сумасшедшая менталка.
Ответ rhodesian
Хвича на такой дикой уверенности играет, сумасшедшая менталка.
Так и надо, как раз ответ тем, кто говорит, а зачем нашим уезжать в топ лиги, человек бросил вызов и перешел ещё тогда средний Наполи, и своими стараниями теперь пожинает плоды
Ответ kqkly
Так и надо, как раз ответ тем, кто говорит, а зачем нашим уезжать в топ лиги, человек бросил вызов и перешел ещё тогда средний Наполи, и своими стараниями теперь пожинает плоды
Ну мне кажется тут немного обратная зависимость. Хвича сам по себе такой пропитанный духом соревновательности и спортивной наглости, без страха, и поэтому добился такого. А те кто не уезжают у нас они просто цыплята по характеру.
Хейтеры Сафонова, теперь что скажете?
Ответ Рустам Мусаев_1116188171
Хейтеры Сафонова, теперь что скажете?
Ответ arsenal.ave
попка горит малыш?
Хвича просто за 15 минут 2+1, сумасшедшая эффективность
Вот вам хейтеры Сафонова, вместо 1-2 Сафонов превратил в 2-1.
Тудор о «Тоттенхэме»: «Можно плакать, быть жертвой, а можно бороться. Все зависит от нас. Все остальное, типа черной магии, наложенной на клуб – это хрень»
6 минут назад
Каррагер о «Ман Сити»: «За 9 лет при Пепе одна победа в ЛЧ – они будут разочарованы. Были тяжелые поражения от команд, которым они не должны проигрывать: «Лиону», «Челси» в финале»
6 минут назад
Александр Мостовой: «Сейчас любого, кто два раза по мячу ударил или один гол забил, называют легендой. Смешно становится. Вот раньше мы смотрели действительно на звезд, легенд»
19 минут назад
Властимил Петржела: «Зенит» и «Спартак» объединяет одна вещь – там нет россиян. Все ключевые позиции занимают легионеры. Это практически иностранные команды, а не российские»
сегодня, 18:43
Тренер курской детской команды «Факел», собравший с родителей 843 000 рублей и проигравший большую часть в казино, признал вину в суде
сегодня, 18:42
Чемпионат России. «Динамо» Махачкала победило «Оренбург», «Зенит» сыграет со «Спартаком» в субботу
сегодня, 18:30
Лапорта о «Барселоне»: «Нам нужна сильная команда, чтобы противостоять судейским решениям. Мы лидируем в Ла Лиге, а нас демонизируют. На ТВ «Реала» слишком много клеветы»
сегодня, 18:21
Джейми Каррагер: «Эмери идеален для возрождения «МЮ», в АПЛ он лучший тренер после Гвардиолы для этого. То, что Унаи не рассматривают, многое говорит о современном футболе»
сегодня, 18:02
«Барселона» следит за Нету. Вингера «Челси» ценят за умение играть на обоих флангах, забивать и ассистировать
сегодня, 17:47
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Санкт-Паули», «Бавария» сыграет с «Байером» в субботу
14 минут назадLive
Рекордная серия Тедеско во главе «Фенербахче» прервалась на «Фатих Карагюмрюк». Стамбульцы не проигрывали в чемпионате 22 матча после назначения экс-тренера «Спартака»
33 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги против «Аль-Ахли» Тоуни, «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Бензема проведут матчи в субботу
44 минуты назадLive
Менеджер клуба АПЛ о стиле игры «Арсенала»: «Они как питон, выдавливают из тебя жизнь. Их футбол невероятно эффективен. В лиге к их возможностям относятся с огромным уважением»
45 минут назад
«Динамо» Махачкала обыграло «Оренбург» – 1:0. Хоссейннежад забил единственный гол
сегодня, 18:30
Чистяков после ВАР отменил пенальти в ворота «Оренбурга». Сначала судья посчитал, что Кантеро сфолил на Хоссейннежаде из «Динамо» Махачкала
сегодня, 18:24Фото
Александр Трошечкин: «РПЛ не говно, уровень растет, но медленно. И я целиком и полностью за лимит, часто привозят посредственных игроков, а зарплата гораздо выше, чем у россиян»
сегодня, 18:11
Зе Роберто провалился в «Реале» из-за игр: «Я не спал по ночам из-за Crash Bandicoot. Набрал лишний вес из-за нервов»
сегодня, 17:58Игры
Моратти назвал освистывание Бастони абсурдом: «У свистящих в командах есть игроки, которые устраивают театральные представления, корчатся от малейшего контакта и хватаются за лицо после удара в грудь»
сегодня, 16:33
Трошечкин о Талалаеве: «Спартак» – истеричный клуб, но Викторович справился бы с давлением. Кто еще из россиян способен тренировать топ-клуб в России?»
сегодня, 16:03
