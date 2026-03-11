«Тоттенхэм» находит новые способы позориться. Он был посмешищем в Англии, а теперь это посмешище всей Европы». Канди о поражении «шпор» от «Атлетико»
Канди: «Тоттенхэм» был посмешищем в Англии, теперь это посмешище всей Европы.
Бывший защитник «Челси» Джейсон Канди высмеял «Тоттенхэм» за поражение от «Атлетико» в Лиге чемпионов.
«Шпоры» проиграли первый матч 1/8 финала турнира со счетом 2:5.
«Ваша команда находит все новые способы опозориться... Вы опозорились в Премьер-лиге, а теперь находите новые способы позориться в Европе. Вы были всеобщим посмешищем в Англии, теперь вы посмешище всей Европы. В Мадриде сейчас смеются над «Шпорами», наблюдая за этим», – сказал Канди в эфире talkSPORT.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Daily Mail
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Мадриду вообще насрать на Тоттенхэм я думаю.
Не надо было им кубок УЕФА выигрывать, баланс нарушен!
новые владельцы тотенхема по любому фанаты Арсенала походу. не как иначе.
ещё есть ответный матч, клоун.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем