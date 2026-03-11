«Тоттенхэм» находит новые способы позориться. Он был посмешищем в Англии, а теперь это посмешище всей Европы». Канди о поражении «шпор» от «Атлетико»

Канди: «Тоттенхэм» был посмешищем в Англии, теперь это посмешище всей Европы.

Бывший защитник «Челси» Джейсон Канди высмеял «Тоттенхэм » за поражение от «Атлетико » в Лиге чемпионов.

«Шпоры» проиграли первый матч 1/8 финала турнира со счетом 2:5.

«Ваша команда находит все новые способы опозориться... Вы опозорились в Премьер-лиге, а теперь находите новые способы позориться в Европе. Вы были всеобщим посмешищем в Англии, теперь вы посмешище всей Европы. В Мадриде сейчас смеются над «Шпорами», наблюдая за этим», – сказал Канди в эфире talkSPORT.