  • «Буде-Глимт» разгромил «Спортинг» – 3:0. У Хега и Бломберга голы с игры, у Фета – с пенальти
36

«Буде-Глимт» победил «Спортинг» в 1/8 финала ЛЧ.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Буде-Глимт» разгромил «Спортинг» – 3:0.

Игра проходила на стадионе «Аспмюра» в норвежском Буде.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

Сондре Фет на 32-й реализовал пенальти. Уле Дидрик Бломберг отличился на 1-й добавленной к первому тайму минуте. Каспер Хег сделал счет разгромным на 71-й.

Лига чемпионов. 1/8 финала
11 марта 20:00, Аспмюра
Буде-Глимт
Завершен
3 - 0
Спортинг
Эвьен   Эукленд
87’
80’
Гильерме   Даниэл Браганса
Фет   Салтнес
79’
Хег   Хельмерсен
79’
Хег
76’
Бломберг   Дубвик Мяятя
75’
  Хег
71’
63’
Катаму   Файе
63’
Ваяннидис   Нуну Сантуш
62’
Симойнш   Морита
2тайм
Перерыв
  Бломберг
45’
+1’
Гундерсен
44’
  Фет
32’
20’
Юлманд
Буде-Глимт
Хайкин, Бьеркан, Гундерсен, Бьертуфт, Шевольд, Фет, Берг, Эвьен, Хеуге, Бломберг, Хег
Запасные: Эукленд, Рииснес, Хельмерсен, Нильсен, Дубвик Мяятя, Клюнге, Басси, Шонг, Алеэсами, Лунд, Салтнес, Миккельсен
1тайм
Спортинг:
Руй Силва, Фреснеда, Инасиу, Диоманде, Ваяннидис, Симойнш, Юлманд, Гильерме, Тринкау, Катаму, Суарес
Запасные: Калаи, Даниэл Браганса, Морейра, Жоау Виржиния, Дебаст, Нуну Сантуш, Куарежма, Морита, Файе, Гонсалвеш, Нел
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
36 комментариев
Хайкин так до финала дойдет, а там Сафонов)
Хайкин бы сегодня Челси не помешал ))
Не думаю, что там будет ПСЖ их вынесут на стадии 1/4 или полуфинала
С детства за Буде!
В следующем этапе Арсенал будет легкой закуской для Буде !
Хочется продолжения сказки
Спортинг поехал в Буде без половины состава, погода заполярная, +5 и ветер около 15 м/сек
Надеюсь в лиссабоне выстоят
Выстоят. У них за полгода скопился приличный опыт игры с топ командами на разных стадионах. Уж точно не чувствуют себя новичками. Да и заметно, что как команда они играют очень слаженно. А это самое важное
Какая же классная атмосфера на стадионе. Захотелось попасть на матч. И очень симпатичная игра получилась. С победой всех, кто сегодня поддерживал Буде!
Удачи викингам!
Аххахаха! Во дают))
И да, который раз смотрю и который раз убеждаюсь - Хайкин лучший российский вратарь по игре ногами, причем с отрывом (включая Акинфеева).
Валера рвет волосы на себе, гражданин Норвегии не приедет играть товарняки.
Ну что они творят!) дай им сил как минимум повторить путь Аякса 19-го года)
Буде ЛЧ выиграет, короче, все ясно.
)) а кто это знает?!
Тяжело командам с юга Европы играть в холодную погоду, да еще и на искусственном газоне.
Но Будё играют, конечно отпад. Хорошая нацеленность и командная игра
Атлетико и Интер дома влетели норвежцам, газон тоже плохой был?)
Ну да, Норвегии свой привезли, постелили, снегом присыпали)
