  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Соседи Родри пожаловались в полицию на хавбека «Сити» из-за его дрона: «Последнее, что ожидаешь увидеть, когда смотришь телевизор, – это дрон в метре от окна»
47

Соседи Родри пожаловались а него в полицию.

Соседи подали жалобу в полицию на полузащитника «Манчестер Сити» Родри из-за «вторжения в частную жизнь» с помощью дрона.

Обладателя «Золотого мяча» 2024 года сняли на видео, когда он запускал дрон с балкона своего пентхауса в центре Манчестера.

Жильцы дома утверждают, что беспилотник зависал прямо у их окон, и опасаются за свою приватность, сообщает Daily Mail со ссылкой на The Sun. В полиции начали проверку. 

«Я живу на высоком этаже, и последнее, что ожидаешь увидеть, когда смотришь телевизор, – это дрон в метре от окна. Моя жена очень нервничает из-за этого. Одно из преимуществ жизни так высоко – то, что за тобой никто не наблюдает, но теперь нас буквально преследуют Родри и его дрон», – сказал один из жильцов. 

Другой житель, который живет со своей девушкой на 34-м этаже, утверждает, что однажды вечером они смотрели телевизор, когда увидели за окном мигающий зеленый огонек. По его словам, затем дрон вернулся на террасу верхнего этажа, принадлежащую Родри. После этого девушка позвонила в полицию.

Сообщается также, что обеспокоенность жильцов обсуждалась в общем чате в WhatsApp. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Daily Mail
logoРодри
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
47 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Не я знал, что операторам на сво платят много, но не знал, что настолько много, что Родри подписал контракт.
Ответ Budabuda
Пока сидел на травме, не знал, чем заняться👀
Ответ Budabuda
Мне кажется, он за другую сторону… проклятый натовец
У нас много общего.Я не в пентхаусе живу,конечно,но мы в домовом чате тоже иногда дроны обсуждаем.
Родри: «Подсветка ВКЛ»😼
Ответ ХавиГави_Паратрупер
"I like the way you kiss me", напевал Родри.
Рекламные ролики скоро: даже игрок Сити зарабатывает 200 тысяч в месяц на дронах! подпиши контракт! (точно не штурма)
Ответ Kitay Fanat
Граца.
А я думаю, кто дроны каждую неделю по Саратову запускает. А это Родри. Хорошо что я не смотрю новости, а только спорц читаю.
Ответ Проекция пятки Мантуана
Читая спорц вместо новостей, будешь не менее политически подкованным.
Последнее, что ожидаешь увидеть - нижняя подсветка вкл.
Родри просто любит смотреть
Если заявление не заберут, Родри вог им закинет
Он же телефоном сенсорным не умел пользоваться, как освоил такую технику?
Ответ grek087
Как как раз кто с кнопочным ходит, тот легко освоит
Читайте новости футбола в любимой соцсети
