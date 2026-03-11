Соседи Родри пожаловались в полицию на хавбека «Сити» из-за его дрона: «Последнее, что ожидаешь увидеть, когда смотришь телевизор, – это дрон в метре от окна»

Соседи подали жалобу в полицию на полузащитника «Манчестер Сити» Родри из-за «вторжения в частную жизнь» с помощью дрона.

Обладателя «Золотого мяча» 2024 года сняли на видео, когда он запускал дрон с балкона своего пентхауса в центре Манчестера.

Жильцы дома утверждают, что беспилотник зависал прямо у их окон, и опасаются за свою приватность, сообщает Daily Mail со ссылкой на The Sun. В полиции начали проверку.

«Я живу на высоком этаже, и последнее, что ожидаешь увидеть, когда смотришь телевизор, – это дрон в метре от окна. Моя жена очень нервничает из-за этого. Одно из преимуществ жизни так высоко – то, что за тобой никто не наблюдает, но теперь нас буквально преследуют Родри и его дрон», – сказал один из жильцов.

Другой житель, который живет со своей девушкой на 34-м этаже, утверждает, что однажды вечером они смотрели телевизор, когда увидели за окном мигающий зеленый огонек. По его словам, затем дрон вернулся на террасу верхнего этажа, принадлежащую Родри. После этого девушка позвонила в полицию.

Сообщается также, что обеспокоенность жильцов обсуждалась в общем чате в WhatsApp.