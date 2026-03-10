Тренер «Ньюкасла» Хау о матче с «Барселоной»: «Роль аутсайдера нам на руку – это только добавляет мотивации»

Хау о матче с «Барселоной»: роль аутсайдера «Ньюкаслу» на руку.

Тренер «Ньюкасла » Эдди Хау высказался в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».

«Это, пожалуй, самый важный матч в нашей новейшей истории. По крайней мере, для меня уж точно. И именно с таким настроем мы должны к нему подходить. Очень хорошо, что мы осознаем, насколько это серьезный матч и умеем собраться в такие моменты.

Роль аутсайдера нам тоже на руку – когда шансы против нас, это только добавляет мотивации. Нужно использовать каждый психологический инструмент, который у нас есть», – сказал Хау.