Гендиректор «Спартака» о 4:3 с «Акроном»: «Тяжелая игра, эмоциональная»

Гендиректор «Спартака» Сергей Некрасов оценил победу над «Акроном» (4:3) в РПЛ.

«Тяжелая игра, эмоциональная», – сказал Некрасов.

Хороший комментарий. Содержательный.
Видимо не думал, что выиграют. На премиальных сэкономить хотел
Ответ Рубин2003
Видимо не думал, что выиграют. На премиальных сэкономить хотел
🤣
Хорошо что аптека рядом 🤣
Директор слово говорит и может победит(ь) Зенит ! ))
Похоже вообще не смотрел, но надо было что-то ответить и оттолкнулся от счета
ООО у Спартака есть гендир который умеет говорить. Но когда идет травля Спартака они все в жоп язык суют
