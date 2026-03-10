Гендиректор «Спартака» о 4:3 с «Акроном»: «Тяжелая игра, эмоциональная»
Гендиректор «Спартака» Сергей Некрасов оценил победу над «Акроном» (4:3) в РПЛ.
«Тяжелая игра, эмоциональная», – сказал Некрасов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ТАСС
Хороший комментарий. Содержательный.
Видимо не думал, что выиграют. На премиальных сэкономить хотел
🤣
Хорошо что аптека рядом 🤣
Директор слово говорит и может победит(ь) Зенит ! ))
Похоже вообще не смотрел, но надо было что-то ответить и оттолкнулся от счета
ООО у Спартака есть гендир который умеет говорить. Но когда идет травля Спартака они все в жоп язык суют
