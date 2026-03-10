4:3 от «Спартака», победы Двоеглазовой и Гуменника, Дёмин выбыл до конца сезона, 1-е золото РФ на Паралимпиаде и другие новости

1. 20-й тур Мир РПЛ завершился ярчайшим матчем «Спартак» – «Акрон»: гости отыгрались с 1:3, но пропустили решающий гол на 88-й минуте – 4:3. «Локомотив» дома уступал «Ахмату» 0:2, сумел сыграть вничью (2:2), но упустил шанс возглавить таблицу .

2. В FONBET КХЛ «Авангард» уступил «Сибири» по буллитам (1:2 Б), «Локомотив» обыграл «Северсталь» (4:3 ОТ), «Динамо» Москва победило «Динамо» Минск (6:4).

3. Фигуристка Алиса Двоеглазова выиграла финал Гран-при России в Челябинске, Дарья Садкова – 2-я, Камилла Нелюбова – 3-я. У мужчин победил Петр Гуменник, Евгений Семененко – 2-й, Николай Угожаев – 3-й.

4. НХЛ. 2 очка Панарина помогли «Кингс» одолеть «Коламбус» (5:4 ОТ), «Флайерс» проиграли «Рейнджерс» (2:6), несмотря на гол Мичкова, «Вашингтон» победил «Калгари» (7:3). Другие результаты – здесь .

5. НБА. Трехочковый Гилджес-Александера за 2,7 секунды до конца принес «Оклахоме» победу над «Денвером», 35 очков и 12 подборов Таунса не спасли «Нью-Йорк» от проигрыша «Клипперс». Другие результаты – здесь .

6. Индиан-Уэллс (теннис). Андреева проиграла Синяковой, Рыбакина борется с Костюк, Пегула, Мухова, Соболенко вышли в 4-й круг, Калинская выбыла.

У мужчин Медведев, Алькарас, Джокович, Синнер вышли в 4-й круг, Бублик, Де Минаур, Фриц выбыли.

7. Разыгрывающий «Бруклина» Егор Дёмин пропустит оставшуюся часть сезона НБА из-за обострения плантарного фасциита левой стопы.

8. Российская горнолыжница Варвара Ворончихина победила в супергиганте на Паралимпийских играх-2026 в Италии. Это первое золото для сборной РФ. На Паралимпийских играх впервые за 12 лет прозвучал гимн России . В медальном зачете лидирует Китай, Россия – 13-я.

9. Пять футболисток сборной Ирана сбежали из команды при помощи полиции после вылета из Кубка Азии, ФИФА, АФК и власти Австралии обсуждают продление пребывания команды в стране. Некоторые девушки показывали сигнал SOS через окно автобуса. Президент США Дональд Трамп призвал австралийские власти предоставить женской сборной Ирана постоянное убежище, иначе на родине «их, скорее всего, убьют». Позже он написал, что премьер-министр Австралии занимается вопросом, но некоторые футболистки считают , что должны вернуться домой ради безопасности семьи.

10. Футболисты «Атлетико Минейро» и «Крузейро» устроили массовую драку в конце финального матча чемпионата штата Минас-Жерайс в Бразилии (1:0). Судья удалил 23 игрока , включая Жерсона и Кассьерру, Халк ударил соперника в затылок со спины.

Цитаты дня:

Футбольный историк Лукосяк: «Столетие «Зенита» правильно перенести на 2031-й . Начиная с 1950-х в исторических справках писали «год рождения – 1931-й». Мы плохо знаем историю спорта страны»

Директор «Шанхая» об уходе из ФК «Спартак»: «Отсталые процессы, отсутствие стандартов и системы 15-летней давности . Работал над маркетингом и коммерцией, но не получил ресурсов»

Майкл Джордан о спорах о величайшем игроке в истории: «Это все пустые сравнения. Для меня термина GOAT просто не существует »

Лещенко о Гусеве в пальто: «В футболе нужен дресс-код, как в хоккее и баскетболе. Хватит в трениках ходить уже ! Это же лицо команды»

«Заткнись и думай о своей машине ». Джордж Расселл пошутил, что Хэмилтон будет жаловаться на «нелегальный» мотор «Мерседеса»

Петр Гуменник: «С обеда захватил с собой банан – питательный, толстый, сытный . Такой жирный, что даже целиком его не осилил»

Дзюба готов возглавить «Спартак»: «До лета доиграю, а там посмотрим. Хочется, чтобы великий «Спартак» вернулся »

Александр Зверев: «Сейчас теннисный IQ не так важен, как 10 лет назад . Выигрывают те, у кого просто лучшие удары»