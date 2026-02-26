«Реал» о фанате, показавшем нацистское приветствие: «Осуждаем подобные жесты и выражения, которые подстрекают к насилию и ненависти в спорте и обществе»

«Реал» осудил болельщика, показавшего нацистское приветствие.

«Реал» опубликовал заявление после того, как болельщик продемонстрировал нацистское приветствие в рамках матча Лиги чемпионов против «Бенфики».

«Футбольный клуб «Реал» обратился в Дисциплинарный комитет клуба с просьбой начать процедуру немедленного исключения из членства клуба болельщика, который был запечатлен на видеокамерах, демонстрирующим нацистское приветствие в районе, где расположена трибуна для аниматоров, за несколько мгновений до начала матча между «Реалом » и «Бенфикой».

Человек был опознан сотрудниками службы безопасности клуба сразу после появления в эфире и немедленно выдворен со стадиона «Сантьяго Бернабеу».

«Реал» осуждает подобные жесты и выражения, которые подстрекают к насилию и ненависти в спорте и обществе», – говорится в сообщении испанского клуба.

