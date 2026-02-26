  • Спортс
  • Тибо Куртуа: «Рад, что Винисиус танцует. Пусть продолжает, поскольку это значит, что он забивает голы»
Тибо Куртуа: «Рад, что Винисиус танцует. Пусть продолжает, поскольку это значит, что он забивает голы»

Тибо Куртуа: рад, что Винисиус танцует.

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа высказался о том, как Винисиус отпраздновал гол в ворота «Бенфики» (2:1) в ответном стыковом матче Лиги чемпионов.

Вингер мадридцев станцевал у углового флага после забитого мяча.

«Я был далеко от этого эпизода. Я всегда оборачиваюсь и праздную вместе с болельщиками. Я рад, что Вини танцует. Пусть продолжает танцевать, поскольку это значит, что он забивает голы», – сказал Тибо Куртуа.

Момент дня: Винисиус станцевал у флажка. Те самые движения

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Реала»
Самый позорный футболист в самом презираемом клубе. Всё логично
Ответ Born is the King
Самый позорный футболист в самом презираемом клубе. Всё логично
Комментарий скрыт
Ответ xDe xDe
Комментарий скрыт
С каких подписки что-то значат? На сайте, может и написано что кто-то кого-то любит, но в приложении ты просто выбираешь новости про кого ты будешь смотреть. И кого же я люблю, если взглянуть на мои подписки?
Меня очень позабавили комменты в других ветках про танцы Винисиуса о том что мол Рональдинью тоже танцевал.
Ответ Lavinka
Меня очень позабавили комменты в других ветках про танцы Винисиуса о том что мол Рональдинью тоже танцевал.
Комментарий скрыт
Ответ Bansly
Комментарий скрыт
Имитируя при этом половые акты с флажками с целью явной провокации соперника и болельщиков? Нет.
Да пусть танцует, все же понимают с генами нельзя спорить. Джунгли зовут!
Куртуа в чём проблема. Подбежал бы и тоже ламбаду отплясал.
Риторический вопрос: почему Куртуа или Винисиус не защищал Бальде и Ямаля когда их оскорбляли болельщики Реала?Или это другое?
Ответ Maskulin
Риторический вопрос: почему Куртуа или Винисиус не защищал Бальде и Ямаля когда их оскорбляли болельщики Реала?Или это другое?
так оскорбляют же только Вини, потому что он провокатор. или новая методичка подъехала?
Вот только начали все о ФУТБОЛЕ говорить, и Тибо снова бахает….🙈🙈🙈
Реалу в ЛЧ когда очень нужен какой то подвиг это делает Куртуа вчера дважды спась при ничьи.
