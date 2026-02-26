Тибо Куртуа: «Рад, что Винисиус танцует. Пусть продолжает, поскольку это значит, что он забивает голы»

Тибо Куртуа: рад, что Винисиус танцует.

Вратарь «Реала » Тибо Куртуа высказался о том, как Винисиус отпраздновал гол в ворота «Бенфики» (2:1) в ответном стыковом матче Лиги чемпионов .

Вингер мадридцев станцевал у углового флага после забитого мяча.

«Я был далеко от этого эпизода. Я всегда оборачиваюсь и праздную вместе с болельщиками. Я рад, что Вини танцует. Пусть продолжает танцевать, поскольку это значит, что он забивает голы», – сказал Тибо Куртуа .

