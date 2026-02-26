  • Спортс
  Кьеллини поговорил с прессой вместо Спаллетти после «Галатасарая»: «Юве» разочарован, но горд игрой. Должны почувствовать отправную точку, чтобы обрести искру, которой не хватало»
9

Кьеллини поговорил с прессой вместо Спаллетти после «Галатасарая»: «Юве» разочарован, но горд игрой. Должны почувствовать отправную точку, чтобы обрести искру, которой не хватало»

Джорджо Кьеллини высказался после матча с «Галатасараем».

Директор «Ювентуса» Джорджо Кьеллини пообщался с прессой вместо Лучано Спаллетти после ответного стыкового матча Лиги чемпионов против «Галатасарая» (3:2, общий счет – 5:7).

«Лучано здесь нет, потому что считаю правильным то, что здесь находится директор. Мы измотаны и разочарованы результатом. Но в то же время очень гордимся тем, как мы сыграли.

Мы должны почувствовать, что это отправная точка для того, чтобы в преддверии последних недель сезона вновь обрести ту искру, которой нам так не хватало.

Если мы посмотрим на период работы Спаллетти, то увидим, что с момента его прихода мы допустили ошибки в полутора играх.

Нам не очень везло в плане некоторых эпизодов, но мы должны продолжать двигаться вперед», – сказал Джорджо Кьеллини.

«Юве» выполз с 2:5 – но рухнул в дополнительное время. Грандиозный камбэк в ЛЧ почти случился

Браво Юве! Матч получился огонь, теперь с таким же настроем нужно подойти к Роме
Молодцы, приятно было смотреть ваш футбол, с учетом игры в меньшинстве.

Стремный Галатасарай вылетит уже в след раунде.
Ответ AndriusSS
Молодцы, приятно было смотреть ваш футбол, с учетом игры в меньшинстве. Стремный Галатасарай вылетит уже в след раунде.
Да хер бы с ним, с "Сараем", "Юве" тоже бы выскочил, скорее всего, от англичан. Но так гасить свои моменты – это вообще никуда не годится.
Это и в чемпионате в глаза бросается, а тут вообще xG астрономический какой-то был.
Если дадут поработать Спаллети то он вернёт высокие результаты, но надо убирать средних игроков из команды их прям куча у Ювентуса.
