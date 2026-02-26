Кьеллини поговорил с прессой вместо Спаллетти после «Галатасарая»: «Юве» разочарован, но горд игрой. Должны почувствовать отправную точку, чтобы обрести искру, которой не хватало»
Директор «Ювентуса» Джорджо Кьеллини пообщался с прессой вместо Лучано Спаллетти после ответного стыкового матча Лиги чемпионов против «Галатасарая» (3:2, общий счет – 5:7).
«Лучано здесь нет, потому что считаю правильным то, что здесь находится директор. Мы измотаны и разочарованы результатом. Но в то же время очень гордимся тем, как мы сыграли.
Мы должны почувствовать, что это отправная точка для того, чтобы в преддверии последних недель сезона вновь обрести ту искру, которой нам так не хватало.
Если мы посмотрим на период работы Спаллетти, то увидим, что с момента его прихода мы допустили ошибки в полутора играх.
Нам не очень везло в плане некоторых эпизодов, но мы должны продолжать двигаться вперед», – сказал Джорджо Кьеллини.
Стремный Галатасарай вылетит уже в след раунде.
Это и в чемпионате в глаза бросается, а тут вообще xG астрономический какой-то был.